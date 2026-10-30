Tajnostkári starí Egypťania

V čase svojej najväčšej slávy boli pyramídy kompletne obložené dokonale vyleštenými blokmi bieleho turského vápenca. Celá stavba vďaka tomu žiarila ako gigantické zrkadlo, ktoré odrážalo slnečné lúče na kilometre ďaleko. Na samotnom vrchole trónil pyramidon – vrcholový kameň potiahnutý elektrom, zliatinou zlata a striebra. Pri východe a západe slnka žiaril ako majestátny maják. Pre vtedajšieho človeka, ktorý prechádzal okolo rušného mestečka remeselníkov, to musel byť dychberúci zážitok plný obdivu a rešpektu.
Civilizácia vynálezcov
Starí Egypťania boli skvelými vynálezcami a svetu zanechali dedičstvo, ktoré využívame dodnes. Vynašli papyrus, predchodcu nášho papiera, na ktorý zaznamenávali zložité úradné aj lekárske texty. Boli to oni, kto ako prvý rozdelil rok na 365 dní a zaviedol 24-hodinový deň. V medicíne dokázali naprávať zlomeniny, operovať mozog pomocou trepanácie a ich znalosti anatómie získané pri mumifikácii boli na vtedajšiu dobu pokrokové. Vynašli pokročilú geometriu, vodné a slnečné hodiny, dokonca aj kozmetiku, zubnú pastu či parochne. O všetkých týchto vynálezoch máme podrobné písomné záznamy, ale o tom, ako postavili pyramídy, nám nezanechali prakticky nič.
Rekordy v Guinnessovej knihe
Skôr než sa ponoríme do záhad ich stavieb, pozrime sa na fakty, vďaka ktorým si Veľká pyramída v Gíze drží popredné miesta v historických tabuľkách aj v Guinnessovej knihe rekordov. Táto stavba, známa ako Chufuova alebo Cheopsova pyramída, je dodnes zapísaná ako najvyššia pyramída sveta. Pri svojom dokončení merala 146,6 metra, pričom v dôsledku vplyvu počasia, času a postupnej straty obloženia dnes dosahuje výšku približne 138,5 metra. Veľká pyramída bola najvyššou stavbou vytvorenou človekom na svete po dobu 3 800 rokov. Tento údaj prekonala až v roku 1300 nášho letopočtu katedrála v anglickom Lincolne. Výnimočnosť stavby potvrdzuje aj jej neuveriteľné zloženie. Skladá sa z približne 2,3 milióna kamenných blokov, pričom celková hmotnosť konštrukcie sa odhaduje na 6 miliónov ton. Niektoré masívne žulové bloky umiestnené nad faraónovou hrobkou vážia až 80 ton. Fascinujúca je tiež jej dokonalá orientácia, keďže strany pyramídy smerujú s chirurgickou presnosťou na svetové strany s odchýlkou len 0,067 stupňa. Napriek tejto kolosálnosti starovekí kronikári a pisári mlčali. Žiadne nákresy, žiadne architektonické plány ani žiadne manuály sa nezachovali. Otázka, ako presne dokázala civilizácia s nástrojmi z medi a tvrdého kameňa vytvoriť niečo také dokonalé, šteklí zvedavosť vedcov už celé stáročia.
Staroveký pohľad
Od staroveku až po súčasnosť vzniklo hneď niekoľko zásadných teórií. Prvý záznam pochádza od gréckeho historika Herodota z 5. storočia pred naším letopočtom. Egypt navštívil tisícročia po postavení pyramíd a na základe miestnych rozprávaní tvrdil, že Egypťania používali drevené zdvíhacie stroje a páky, pomocou ktorých posúvali kamene z jedného stupňa pyramídy na druhý. Druhým vysvetlením zo staroveku bolo využitie obrovských rámp, po ktorých tisíce robotníkov ťahali balvany na drevených saniach. Moderná veda však zistila, že priama rampa vedúca až na samotný vrchol by musela byť dlhšia ako kilometer a spotrebovalo by sa na ňu rovnako veľa materiálu ako na pyramídu samotnú.
Moderná egyptológia
Súčasní vedci sa prikláňajú k zložitejším mechanickým riešeniam. Veľmi populárna je teória francúzskeho architekta Jeana-Pierra Houdina, ktorý navrhol teóriu vnútornej špirálovej rampy. Podľa jeho výpočtov bola rampa zabudovaná priamo do vnútra obvodových stien pyramídy a obrovské kamene sa ťahali nahor chránenými chodbami, ktoré sa postupne uzatvárali. Fyzici navyše v posledných rokoch potvrdili, že Egypťania si pomáhali veľmi jednoduchým, ale geniálnym trikom, pri ktorom cielene vlhčili piesok pred saňami s nákladom. Správne množstvo vody totiž znížilo trenie piesku presne na polovicu, čo výrazne zmenšilo počet ľudí potrebných na utiahnutie jedného bloku. Dňa 12. marca 2013 spôsobil veľký rozruch nález Mererovho denníka. Ide o dosiaľ najstarší objavený papyrus s textom na svete. Tento papyrusový zápisník starovekého predáka detailne opisuje, ako jeho muži prepravovali vápenec na lodiach po umelých kanáloch Nílu až priamo k stavbe, čo poskytlo jasný dôkaz o organizačnej vyspelosti projektu.
Teória umelého betónu
O čosi menší, no takisto badateľný rozruch do odbornej diskusie priniesol francúzsky chemik a zakladateľ geopolymérnej vedy Joseph Davidovits. Ten prišiel s tvrdením, podľa ktorého egyptské pyramídy neboli postavené z pracne tesaného kameňa, ale odlievali ich priamo na mieste z umelého vápencového betónu. Podľa Davidovitsa Egypťania nemuseli milióny blokov komplikovane tesať v lomoch a ťahať do obrovských výšok. Podľa neho priamo v lome vyťažili mäkký vápenec, rozpustili ho vo vode, zmiešali s vápnom, egyptskou soľou natronom a špeciálnym ílom. Vzniknutú kašu následne robotníci v ruksakoch alebo vedrách nosili hore a vylievali do pripravených drevených debnení priamo na pyramíde. Zmes po uschnutí stvrdla na nerozoznanie od prírodného vápenca. Davidovits svoju pravdu obhajoval prítomnosťou mikroskopických bublín, vlasov a vysokým obsahom vody v niektorých skúmaných vzorkách.
Moderná egyptológia a geológia však túto teóriu jednoznačne odmietli. Poprední geológovia vykonali podrobné mikroskopické a chemické analýzy kameňov priamo z Gízy a jasne preukázali, že ide o prírodný vápenec. Objav spomínaného Mererovho denníka navyše definitívne potvrdil, že kamene sa z lomu dovážali už ako pevné, vopred otesané bloky, čím sa Davidovitsova teória úplne zosypala.
Piesky času a stále živá záhada
Keď sa v súčasnosti pozrieme na panorámu v Gíze, nevidíme len chladné staroveké hrobky. Pyramídy prežili vzostup a pád Rímskej ríše, stredoveké križiacke výpravy, objavenie Ameriky aj priemyselnú revolúciu. Stoja tu už tisícročia. To, čo v nás dnes vyvolávajú, je ten istý pocit vlastnej malosti a úžasu, aký prežívali starovekí nomádi, ktorí okolo nich putovali pred tisíckami rokov. Je vlastne krásne, že starí Egypťania zostali najväčšími tajnostkármi histórie. Možno práve to, že nám nenechali presný písomný návod, udržuje ich odkaz stále taký živý a tajomný pre každú novú generáciu hľadačov pravdy.
Záhada však nemusí trvať večne, pretože odpoveď možno leží pod púštnym pieskom a vnútri masívnych kamenných stien. Práve „veda lopaty“, archeológia, nám postupne odkrýva tajomstvá, ktoré starovekí majstri tak dôsledne zahalili rúškom tajomstva, a raz ich možno spoznáme celé.