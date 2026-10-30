Bol som na Celine Dion

V jeden sychravý októbrový večer sme zavítali na dlhšie avizovanú šou Celebrating Celine A New Day , s ktorou na Slovensko dorazila svetoznáma britská interpretka Lisa Harter. Išlo o projekt inšpirovaný legendárnou a mimoriadne úspešnou érou Céline Dion v Las Vegas, kde jej pôvodná šou v rokoch 2003 až 2007 trhala rekordy návštevnosti v Caesars Palace, zarobila stovky miliónov dolárov a prepísala históriu modernej koncertnej zábavy.
Lisa Harter si z tejto pompéznej estetiky vybrala to najlepšie a priniesla ju slovenskému publiku v sprievode špičkovej živej kapely pod hudobným vedením Stephena „Stretch“ Pricea. Že nejde o len tak obyčajnú interpretku, potvrdzujú aj jej globálne úspechy. Táto britská speváčka sa vypracovala na absolútnu špičku vo svete tribute umenia, čo potvrdzuje nielen jej označenie za najlepšiu imitátorku Céline Dion v Spojenom kráľovstve a Európe, ale aj séria prestížnych ocenení za vernú hlasovú a vizuálnu interpretáciu.
Hlas, ktorý prekvapil
Počas koncertu som sa, pochopiteľne, občas nevyhol porovnávaniu. Céline Dion má mimoriadne osobitý hlas aj pódiový prejav, preto by bolo zbytočné čakať jeho dokonalú kópiu. To, čo však predviedla Lisa Harter, ma skutočne príjemne prekvapilo. V niektorých piesňach dosahovala porovnateľné výšky a verné zafarbenie hlasu. Chvíľami dokonca dodávala dôverne známym skladbám nový, svieži rozmer. Bolo evidentné, že má Céline dokonale naštudovanú, každé gesto, pohyb rúk či choreografia verne odrážali originál. Celkový dojem navyše umocňovala jej pozoruhodná fyzická podoba a prepracované, autentické kostýmy.
Čo je zaujímavé, táto tribute umelkyňa nie je len radovou napodobniteľkou, ale so samotnou Céline Dion ju spája reálna profesijná skúsenosť. Počas natáčania globálnej kampane totiž pôsobila ako jej oficiálna vizuálna dablérka. Keď vtedy kanadská speváčka prechádzala okolo režisérskeho monitora, s údivom nad neuveriteľnou hlasovou aj vizuálnou podobou zvolala: „To som ja?“ Jej osobná asistentka si vtedy Lisu dokonca odfotografovala ako vernú kópiu svojej šéfky. Vďaka tejto jedinečnej skúsenosti a talentu dnes Lisa Harter patrí k vyhľadávaným medzinárodným hviezdam. Jej globálne pôsobenie zahŕňa opakované koncertné turné po celej Veľkej Británii, Spojených štátoch, Kanade, Austrálii či na Blízkom východe, pričom pravidelne účinkuje aj na prestížnych zaoceánskych plavbách a koncertných pódiách v strednej Európe.
Lasvegaská atmosféra
Celý program sa niesol v duchu veľkolepej lasvegaskej šou, kde scéne dominovala veľkorozmerná LED obrazovka s pôsobivými vizuálnymi efektmi, ktoré dotvárali atmosféru každej skladby. Zostava muzikantov, s ktorou Lisa obchádza svetové pódiá a pravidelne vypredáva koncertné sály, bola perfektne zohratá.
Veľkým plusom večera bola navyše jej bezprostrednosť. Je to kontaktná umelkyňa, ktorá publikum do diania zapája veľmi prirodzene a nenásilne. Vďaka tomu sme nezostali len pasívnymi divákmi v hľadisku a v jednej chvíli som si tak mohol zaspievať kúsok refrénu spolu s ňou.
Najväčšie očakávania sa však spájali s ikonickou baladou All By Myself, ktorá je pre každého speváka interpretačným krstom ohňom. Lisa Harter ju zvládla perfektne. Keď prišlo na lámanie chleba v podobe legendárneho a dlhého výškového tónu „ANYMORE!“, sála sa dala do potlesku. Lisa ten tón vyspievala s absolútnou istotou a silnou emóciou. Z koncertu sme odchádzali v dobrej nálade a príjemnú emóciu z tohto hudobného zážitku nám nepokazil ani už citeľne chladný, neskorý októbrový večer.