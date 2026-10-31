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31. okt 2026 o 06:06
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Ako dýchame, tak žijeme

Pri svojej trénerskej práci som vždy kládol dôraz na to najdôležitejšie: správne dýchanie. Bez neho cvičenie stráca význam a hrozia zranenia. Kvalitný dych pritom priamo formuje naše celkové zdravie a vitalitu.

Branislav Šipikal
Branislav Šipikal Bloger
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Čo je tou najprirodzenejšou a úplne samozrejmou súčasťou každého nášho dňa? Zrejme by vám napadlo mnoho odpovedí, no spomenuli by ste si aj na obyčajný nádych a výdych? Pre drvivú väčšinu z nás predstavuje dych niečo také automatické, že mu nevenujeme takmer žiadnu pozornosť. Práve tu sa však skrýva veľký paradox. To, ako človek dýcha, má totiž zásadný a životne dôležitý vplyv na jeho kondíciu, zdravie, kvalitu a celkovú dĺžku života. Napriek tomu dýchanie v bežnom kolobehu dní mnohí z nás úplne prehliadajú.

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Riziká povrchného dýchania

Realita je taká, že väčšina z nás dýcha iba povrchne a využíva len zlomok kapacity pľúc. Keď človeku chýba hlboký dych, stráca sa aj povestná iskra a životný elán. S pribúdajúcimi rokmi odchádza vitalita a telo sa postupne zanáša negatívnymi vplyvmi stresu. Keď si uvedomíme všetky tie skvelé benefity, je jasné, o aké obrovské bohatstvo sa ukracujeme, ak nechávame bránicu a hrudný kôš bez povšimnutia. Nesprávne dýchanie so sebou prináša vážne riziká v podobe nedostatočného okysličenia tkanív, hromadenia napätia, straty vnútornej pohody, stuhnutosti svalstva a pomalého chradnutia dôležitých orgánov. To určite nie je scenár, po ktorom by niekto z nás túžil.

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Zdravotné benefity pri správnom dýchaní

Ak si na správny dych spomenieme nielen vo fitku, ale aj počas bežného dňa, získame spoľahlivú ochranu pred chorobami srdca a dlhodobými zdravotnými problémami. Vedomé a hlboké dýchanie totiž funguje ako prirodzený štít pre náš organizmus. Vedecké výskumy dokazujú, že pomalý rytmus dychu priamo aktivuje lymfatický systém, čím urýchľuje odplavovanie toxínov a zásadne posilňuje imunitu v boji proti vírusom a baktériám. Správne okysličovanie navyše znižuje chronické zápaly v tele, ktoré stoja za vznikom mnohých civilizačných chorôb. Pravidelný hlboký nádych a výdych tak slúži ako účinná prevencia pred vysokým krvným tlakom, cievnymi príhodami, cukrovkou druhého typu a výrazne chráni pľúca pred opakovanými infekciami dýchacích ciest. Správny dych nám vráti energiu a doslova regeneruje organizmus. Priamo rozhoduje o tom, ako pôsobíme navonok, ako dobre sa cítime vo vnútri a koľko síl budeme mať do budúcna.

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Ako na to?

Ako postupovať, aby bolo dýchanie správne a efektívne? Nasleduje ukážka troch cvikov s popisom a návodom, ako krok za krokom zvládnuť správnu techniku.

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Pri nácviku dýchania je dôležité dodržiavať niekoľko zásad. Dychové cvičenie robte vždy v pokoji, pomaly a sústredene. Cvičte bezpečne a objem dýchania zvyšujte iba postupne. Počas cvičenia vdychujte nosom a vydychujte ústami, pričom výdych by mal byť vždy dlhší ako nádych. Dýchajte zhlboka a snažte sa vydychovať čo najdlhšie, no dajte si pozor na prepínanie síl, aby ste nepocítili slabosť alebo točenie hlavy.

Každý jeden nádych je nová šanca na zmenu. V každej životnej etape zostáva hlboké a vedomé dýchanie tou najdostupnejšou cestou k pevnému zdraviu, sviežosti a lepšej kvalite života. Bránica je motorom vitality, ktorý máme plne pod kontrolou. Nikdy nie je neskoro začať načúvať svojmu telu a vrátiť mu silu, ktorú v sebe ukrýva. Jednoducho platí základné pravidlo: „Ako dýchame, tak žijeme.“

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Branislav Šipikal

Branislav Šipikal
Bloger 
  • Počet článkov:  6
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  • Páči sa:  23x

Veľa rokov som pôsobil ako tréner a inštruktor cvičení a tvoril pohybové programy pre jednotlivcov, skupiny aj seniorov. Profesijné skúsenosti som získal v rôznych oblastiach, ako je cestovný ruch či práca vo verejnom záujme. Dlhodobo externe prispievam do tlačených aj online médií. V mojej tvorbe dominujú témy zdravého životného štýlu, fitness a histórie telesnej kultúry, no venujem sa aj iným spoločenským témam, ktoré ma zaujmú. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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