Čo všetko je dobré vedieť o chrbtici

Poznáte ten pocit, keď sa po dlhom dni v aute alebo za počítačom postavíte a zdá sa vám, akoby ste na pleciach niesli obrovské vrece cementu? Cítite sa unavení, bolí vás hlava a aj obyčajné dýchanie sa zdá byť ťažšie. Alebo sa vám už stalo, že ste sa po niečo prudko zohli a pre ostrú bolesť ste sa nedokázali narovnať? Ešte nie? To je dobre. No je takmer isté, že skôr či neskôr takýto nepríjemný pocit zažije každý z nás. Tento neviditeľný náklad, ktorý ohrozuje našu chrbticu, si často vytvárame sami svojím životným štýlom, no niečo prichádza aj prirodzene s pribúdajúcim vekom. Dobrou správou však je, že keď nás už únava a bolesť klátia k zemi, môžeme tento náklad kedykoľvek zhodiť. Vďaka správnemu prístupu a metodicky vhodne zvolenému cvičeniu dokážeme negatívne vplyvy eliminovať, ak doteraz nedošlo k nevratným škodám na chrbtici. Avšak aj tu platí, že najlepšia je prevencia.
Skrytá diaľnica v tele
Pozrime sa bližšie na to, akú dôležitú úlohu v našom tele chrbtica zohráva. Chrbtica predstavuje hlavný nosný pilier, ktorý zásadne ovplyvňuje celkovú rovnováhu a fungovanie nášho organizmu. Miechovým kanálom, akoby informačnou diaľnicou, totiž prechádza kľúčová nervová sieť, ktorá prepája mozog s celým telom vrátane dôležitých systémov v hrudnej a brušnej dutine. Ak je pohybový aparát dlhodobo preťažený a svaly stuhnuté, tok informácií a reflexné dráhy nemusia fungovať optimálne. Často sa to prejaví nepríjemnými bolesťami hlavy, pocitmi vyčerpania, svalovým nepohodlím a celkovým poklesom životnej energie. Neurologické štúdie ukazujú, že drvivá väčšina informácií medzi telom a mozgom prechádza práve cez miechu. Keď sú stavce v dôsledku zlého držania tela stlačené, obmedzuje sa mikrocirkulácia krvi v okolitých tkanivách a spomaľuje sa regenerácia medzistavcových platničiek. Tie nemajú vlastné cievne zásobenie a sú vyživované výhradne pohybom. Pružnosť a elasticita chrbtice sú preto jedným z najvýraznejších ukazovateľov našej skutočnej fyzickej mladosti a vitality. Nedostatok pestrosti a rôznorodosti v pohybe tak doslova spôsobuje predčasnú dehydratáciu platničiek a predčasné starnutie celého pohybového aparátu.
Tichí nepriatelia chrbtice
Počas života dávame chrbtu poriadne zabrať. Negatívne naň vplýva celodenné sedenie za volantom či sledovanie televízie, neustále pozeranie do telefónu, nosenie nákupov v jednej ruke a monotónna námaha. Svoju daň si vyberá aj chronický stres, pretože duševné napätie mechanicky sťahuje svaly okolo lopatiek. V neposlednom rade je to preťažovanie chrbtice nesprávnym cvičením. Medzi ďalších tichých nepriateľov patrí ochabnuté hlboké stabilizačné svalstvo, ktoré potom nedokáže chrániť driekovú časť. Chrbtici škodí aj nedostatok tekutín, keďže platničky potrebujú dostatok vody, aby zostali pružné. Prekvapivým, no zásadným faktorom je aj nevhodná obuv s tvrdou podrážkou či vysokými podpätkami, ktorá mení ťažisko tela a prenáša nárazy z chôdze priamo do kĺbov a stavcov. Opomenúť nesmieme ani nadváhu, ktorá dlhodobo mechanicky preťažuje najmä driekové stavce.
Prevencia každodenným pohybom
Ak venujeme chrbtici dostatočnú starostlivosť, ožije celý organizmus. Prehĺbi sa dych, zlepší sa spánková regenerácia a vráti sa nám sila do nových aktivít. Tento princíp funguje bez ohľadu na vek. Hoci opotrebovanie chrupaviek už úplne nezvrátime, dokážeme významne uľaviť svalovému napätiu. Ochrana chrbtice nestojí veľa, vyžaduje si iba trochu času. Stačí do dňa zakomponovať cielené rozhýbanie, krátku prechádzku na čerstvom vzduchu alebo ranný a večerný strečing. Pomáha tiež investícia do ortopedického matraca a anatomickej stoličky spolu s vedomými dychovými cvičeniami, ktoré dokážu okamžite uvoľniť stuhnuté svalové reťazce.
Nasleduje ukážka troch cvičení, ako si efektívne precvičiť a uvoľniť chrbát:
Dôležité : Cvičenie chrbtice sa musí vykonávať v pokoji, sústredene. Pohyby nesmú byť rýchle, ale pomalé a plynulé.
Na reštart nie je neskoro
Tieto jednoduché návyky prinesú úžitok každému bez ohľadu na vek. Ľudský organizmus si uchováva schopnosť obnovy v každej dekáde, ak mu na to vytvoríme správne podmienky a nenastali už nezvratné zmeny. V našom chrbte sa ukrýva centrála vnútornej rovnováhy a každé jemné natiahnutie či chvíľa oddychu sa telu vrátia v podobe aktívnejšieho a bezbolestného života. Zhoďme preto ten pomyselný ťažký náklad z pliec, skrytá diaľnica zdravia sa nám poďakuje novou energiou a lepším zdravím na každom kroku.