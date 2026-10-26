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26. okt 2026 o 10:43
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Mýtus o dokonalom tele: Prečo nás ilúzia z internetu ochromuje a ako začať v realite.

Dlhodobo si všímam, že ľudia dnes nielen vo fitness svete narážajú na paralyzujúci tlak sociálnych sietí. Anticky dokonalé postavy z obrazoviek často vytvárajú psychický blok, ktorý bežného človeka odradí skôr, než vôbec začne.

Branislav Šipikal
Branislav Šipikal Bloger
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Pritom pre viditeľné výsledky stačí 10 – 15 minút systematického pohybu denne. Ako tréner som vždy kládol dôraz na bezpečnosť a techniku, kvalita a precíznosť každého cviku má oveľa vyššiu hodnotu než samotný objem či rýchlosť cvičenia. Tlak sociálnych sietí na dokonalý vzhľad dokáže namiesto motivácie priniesť skôr hlboké pochybnosti a stratu chuti do cvičenia. Žijeme v dobe, keď nám obrazovky neustále servírujú bezchybnosť na počkanie. Digitálny svet denne zaplavujú zábery vyrysovaných tiel a profesionálne nasvietených fitness póz, ktoré v našom podvedomí vytvárajú nebezpečný mýtus.

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Predstavme si bežného človeka po celom dni v práci, ktorý by aj chcel pre seba niečo urobiť, no pri pohľade na tieto príspevky ho okamžite prepadnú pochybnosti. Nadobudne dojem, že s tou trochou voľného času, ktorú popri každodenných povinnostiach má, nemá zmysel ani začínať. Odradí ho predstava obrovského množstva driny, pričom si vopred povie, že takýto nedosiahnuteľný cieľ aj tak nikdy nedosiahne. Prístup „všetko alebo nič“ patri k najčastejším dôvodom, prečo snaha o zdravší život stroskotá hneď na začiatku. Z hľadiska psychológie iba zbytočne prepadáme nerealistickým filtrom, ktoré ochromujú našu prirodzenú túžbu po pohybe. Naše telo pritom vôbec nereaguje na ilúzie v zrkadle, ale na pravidelnosť a skutočné fyzické stimuly, ktoré dokážeme naštartovať aj za pár minút.

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Sústredenie sa na realitu namiesto nedosiahnuteľných cieľov

Cesta k udržateľnej premene vedie cez prijatie reality a nastavenie splniteľných cieľov. Každý človek má totiž jedinečnú štartovaciu čiaru a odlišné životné podmienky. Niekto balansuje medzi prácou a voľným časom, iného limituje vek, zranenia alebo chronické zdravotné obmedzenia. Porovnávanie sa s ideálmi, ktorých hlavnou náplňou je "dokonalá krása", málokedy prináša skutočnú motiváciu. Výhodnejšie je zamerať pozornosť na oblasti pod vlastnou kontrolou namiesto trápenia sa nad vecami, ktoré človek zmeniť nedokáže – sem patrí napríklad genetika či objektívny nedostatok času. Aj keď máte na cvičenie iba pár minút denne, dajú sa dosiahnuť viditeľné úspechy. Stačí len zmeniť celkový prístup a očakávania.

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Systém prináša bezpečnosť a efektivitu

Pri úspešnej zmene zohráva kľúčovú úlohu správne nastavený systém, nie snaha zničiť sa za každú cenu. Zle odcvičená hodina dokáže na tele napáchať viac škody ako úžitku. Bezhlavé cvičenie bez správnej techniky preťažuje kĺby a celkovo zvyšuje riziko rôznych poškodení svalov. Každý jeden pohyb si vyžaduje presnosť a vedomú pozornosť. Správne dýchanie predstavuje základný pilier, pretože okysličuje svaly a stabilizuje stred tela prostredníctvom vnútrobrušného tlaku. Starostlivosť o chrbticu je nemenej kľúčovou súčasťou tréningu, obzvlášť pri sedavom zamestnaní. Výskumy ukazujú, že dlhodobé sedenie preťažuje medzistavcové platničky v driekovej chrbtici až o 40 % viac ako státie, čo vedie k oslabeniu hlbokých stabilizačných svalov a chronickej bolesti. Presnosť a správna technika sú preto pri budovaní sily prvoradé. Päť precíznych drepov má pre telo často vyššiu hodnotu než dvadsať rýchlych a technicky nesprávnych opakovaní.

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Sila pätnástich minút: Keď chvíľka pre seba zmení celý deň

Hodina či dve intenzívneho cvičenia nie sú podmienkou úspechu. Kľúčom k viditeľnej zmene nie je jednorazové vyčerpanie, ale pravidelnosť. Ak človek nemá ideálne podmienky, už 10 až 15 minút systematického pohybu denne prináša telu obrovské benefity. Netreba si pritom nakladať zložité zostavy – stačí staviť na bezpečné cvičenie, ktoré rešpektuje možnosti vášho tela. Keď sa celodenné sedenie preruší hoci len krátkou svižnou prechádzkou alebo jednoduchým tréningom, v organizme nastávajú okamžité pozitívne fyziologické zmeny. Z hľadiska metabolizmu už pätnásť minút aktivity preukázateľne zlepšuje inzulínovú citlivosť a pomáha bunkám efektívnejšie spracovávať glukózu z krvi. Srdcový sval zase reaguje na každé zvýšenie tepu, takže aj svižná chôdza je pre krvný tlak dôležitým stimulom. V neposlednom rade pohyb stimuluje vyplavovanie endorfínov a pomáha odbúravať stresový hormón kortizol. Pravidelné „hýbanie sa“ je, samozrejme, osožné pre všetkých ľudí, nielen pre tých so sedavým zamestnaním. Krátka chvíľa venovaná pohybu dokáže vyčistiť hlavu oveľa lepšie ako hodiny strávené premýšľaním nad tým, čo všetko nestíhame. Zdravšie a silnejšie telo totiž nevzniká nárazovo, ale malými, presnými a systematickými krokmi v každodennom živote. Skutočná a udržateľná premena nestojí na porovnávaní sa s inými, ale na dňoch, keď zvíťazila obyčajná snaha urobiť pre vlastné zdravie aspoň minimum. Odpútaním sa od ilúzie dokonalosti sa otvára cesta k skutočnej radosti z pohybu, kde aj obyčajná pätnásťminútová aktivita znamená obrovský prínos pre telo i myseľ.


Branislav Šipikal

Branislav Šipikal
Bloger 
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Veľa rokov som pôsobil ako tréner a inštruktor cvičení a tvoril pohybové programy pre jednotlivcov, skupiny aj seniorov na baze pro bono. Profesijné skúsenosti som získal v rôznych oblastiach, ako je cestovný ruch či práca vo verejnom záujme. Dlhodobo externe prispievam do tlačených aj online médií. V mojej tvorbe dominujú témy zdravého životného štýlu, fitness a histórie telesnej kultúry, no venujem sa aj iným spoločenským témam, ktoré ma zaujmú. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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