Nová Baňa a jej premeny. Moje korene

Keď sa povie Nová Baňa, miestnym sa okamžite vybaví špecifická architektúra a charakteristické rozptýlené osídlenie. Približne dva až sedem kilometrov od centra mesta sa nachádza oblasť nazývaná Štále. Novobanské štále sú rozptýlené, pričom najbližšie osady ako Štále, Chotár či Vŕšky začínajú už tesne za mestom a tie najvzdialenejšie, napríklad Kostivrch, sú schované hlbšie v horách. Je to kraj, ktorý žil odjakživa svojím vlastným, osobitým tempom a tu som vyrastal. Slovo „štál“ pochádza z nemeckého Stall (stajňa, maštaľ) a odkazuje na niekdajšie pastierske, roľnícke a drevorubačské osady, ktoré tu zakladali baníci a nemeckí osadníci. Štále sú rozosiate po okolitých vrchoch a v časoch môjho detstva, v 80. rokoch 20. storočia, mali svoje vlastné, podmanivé čaro. Vrchy obývali húževnatí, pracovití domáci ľudia, ktorí žili v priamom kontakte s pôdou. Každý poznal každého, susedia si pomáhali. Hoci som odtiaľ v roku 1987 natrvalo odišiel, keď občas môžem, svoj rodný kraj vždy rád navštívim. Po novembrovej revolúcii prešla táto oblasť výraznou premenou. Postupne sa prebudovala na vyhľadávanú chatársku a rekreačnú zónu. Symbolom tohto oddychu je najmä vodná nádrž Tajch. Kedysi staré banské dielo, ktoré slúžilo na akumuláciu vody pre banské stroje, sa premenilo už v polovici 70. rokov minulého storočia na obľúbené prírodné kúpalisko. V súčasnosti prešlo výraznou premenou a chodia sa sem zabaviť a oddýchnuť si ľudia nielen z blízkeho okolia. Z Novej Bane sa však netiahnu cesty len na štále. Tento kraj je prepojený s ďalšími rázovitými miestami. Ak sa z mesta vyberiete iným smerom, čakajú vás malebné Hrabiny, historická Stará Huta, známa jednou z najstarších sklární v bývalom Uhorsku, alebo kľukaté cesty vedúce vyššie, do horských obcí Malá a Veľká Lehota.
Hučkovo súsošie
Samotná Nová Baňa má bohatú históriu. V roku 1345 získala štatút slobodného kráľovského a banského mesta. Ťažilo sa tu zlato a striebro, mesto prežilo nájazdy, povstania aj epidémie. Práve tu, v miestnej šachte Althandel, postavil anglický konštruktér Isaac Potter v roku 1722 vôbec prvý atmosférický parný stroj na európskom kontinente, ktorý slúžil na odčerpávanie banskej vody. Keď som bol chlapec, táto história ma fascinovala. No zaujímavé bolo aj niečo bližšie našej dobe. V centre mesta, blízko mestského úradu, stojí súsošie partizána a vojaka od akademického sochára Jána Hučka. Ako dieťa som sa pri ňom neraz pristavil. Pamätník na mňa pôsobil dôstojne a tak trochu tajomne. O udalostiach druhej svetovej vojny som vedel zo školy, ale veľa súvislostí som poznal aj z rozprávania môjho starého otca. Okolie pamätníka v 80. rokoch vyzeralo úplne inak ako dnes. Dominoval mu typický dobový betón a pamätník bol zo strán majestátne obklopený vysokými, tmavými ihličnanmi, najmä striebornými smrekmi a jedľami. Po roku 2000 však celá táto centrálna zóna prešla rozsiahlou revitalizáciou. Stromy ustúpili modernému plánovaniu a priestor sa prevzdušnil. Dnes je to otvorený park, kde namiesto betónu dominuje udržiavaný trávnik, nízka upravená vegetácia a lavičky. Historická architektúra mesta sa tu prepája so súčasnosťou, no Hučkovo súsošie si v tomto odľahčenom priestore stále drží svoje čestné miesto.
Gupňa aj Pohronské múzeum
Často sme zo školy či s kamarátmi chodievali na prechádzky k Zvoničke. Tá stojí na úpätí vrchu Háj od roku 1874. V časoch nášho detstva už bola známa najmä ako výletné miesto schované v lese. Od nej cesty pokračujú vyššie na vrch Gupňa. Tento masív vznikol pri dávnej sopečnej činnosti a najviac z neho bije do očí Červená skala s typickým sfarbením ryolitu. Gupňa má starú banícku minulosť a pod zemou ukrýva šachty, rôzne štôlne a prepadliny. Z lesa cesty napokon vždy viedli späť do centra mesta. V tomto historickom jadre, popri už spomínanom pamätníku, pretrvali až dodnes aj ďalšie dôležité dominanty. Svoje stále miesto si tu v priebehu vekov udržala stará radnica, v ktorej dnes sídli Pohronské múzeum. Pôvodne gotická pevnostná budova zo 14. storočia bola po požiari v 18. storočí barokovo prestavaná, pričom jej charakteristická hranolová veža zo staršieho obdobia získala novú strechu a samotný areál radnice slúžil ako mestská pevnosť na ochranu obyvateľov pred nepriateľmi. Historickú atmosféru mesta dotvára aj neďaleký veľký gotický kostol. Hneď pred radnicou zasa stojí neskoroklasicistický stĺp s plastickou figurálnou výzdobou, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Nová Baňa toho však ponúka oveľa viac, pričom toto trvácne historické dedičstvo dopĺňa aj neďaleký prírodný unikát Andezitové kamenné more v Malej Lehote.
Škola života na rodinnom hospodárstve
Moje najsilnejšie spomienky sa však viažu späť na štále, na naše rodinné hospodárstvo. Práve tam ma starý otec naučil mnohým zručnostiam. Napríklad kosenie ručnou kosou či chvíle, keď ma posadil za volant traktora Zetor 25 a išli sme nakosiť zelené pre dobytok. Chodilo sa kosiť, hrabať a zvážať krmoviny. Starý otec ma naučil, ako správne postaviť petrence sena, ako skladať pevné kopy slamy, aby odolali aj horšiemu počasiu. Chov dobytka znamenal v určitom období každodennú povinnosť, no jednou z najlepších odmien bola možnosť napiť sa čerstvo podojeného, ešte teplého mlieka od kravičky Maliny. Inokedy zasa neopakovateľným zážitkom boli zimné zabíjačky, keď sa zišla celá rodina i blízki susedia. A potom prišiel večer. Keď bolo po robote a na krajinu sadla tma, obloha nad štálmi, nezaťažená svetelným smogom, bola plná jasných hviezd. Do tmy sa ozýval kvakot žiab z blízkeho potoka, vytrvalé cvrlikanie hmyzu a vzduchom lietali svätojánske mušky. Keď sme si niekedy ľahli na pôjd, vôňa sušeného sena vedela omámiť. A nevadilo ani osie hniezdo nad hlavou. Stačilo len nepokúšať šťastie a nechať ho na pokoji.
Zimy boli vtedy skutočne bohaté na sneh. Pamätám si na ostré vŕzganie v jasnobielom snehu pod nohami a tváre červené od mrazu. Jar zasa prinášala nie také prudké ako dnes, ale príjemné, voňavé prebúdzanie života, keď spod topiaceho sa snehu vykukli prvé kvety a lesy okolo Novej Bane začali jemne zelenať. V spomienkach sa mi vynorila aj prvá brigáda a prvé zarobené koruny. Hneď kúsok od nášho domu boli veľké ovocné sady. Tam som si zarobil svoje úplne prvé peniaze. Alebo moja veľká láska, motorka Jawa 05. Tento malý „pionier“, ktorým mi môj otec splnil veľký sen, pre mňa znamenal absolútnu slobodu. Prejazdil som na ňom mnohokrát všetky lesné cesty a skratky v okolí.
Nová Baňa včera a dnes
Keď sa dnes pozriem na štále a Novú Baňu, vidím veľký rozdiel. Časy môjho detstva a súčasnosť sú ako dve odlišné kapitoly. Výraznou premenou prešla infraštruktúra aj samotný spôsob života. V minulosti boli domy a hospodárske budovy postavené viac s ohľadom na úžitok a hospodársku sebestačnosť. Na štáloch prebiehalo intenzívne poľnohospodárstvo, chov dobytka bol samozrejmosťou takmer na každom dvore a lúky boli na tento účel kompletne spasené či pokosené. Dnes je realita o čosi iná. Svoje oddychové miesta tu dnes nachádzajú aj noví obyvatelia a chalupári z väčších miest. Do popredia sa dostal relax, chalupárčenie a únik za tichom prírody. Staré hospodárske budovy sa menia na vkusne upravené rekreačné chalupy. Namiesto kosy a starého traktora dnes na pozemkoch počuť moderné stroje. Život sa stal modernejším a individualizovanejším. Nezastavil sa, ale prispôsobil sa duchu doby, ktorá nastala s príchodom trhového hospodárstva. Priniesol so sebou otvorenejšie možnosti sebarealizácie a technický pokrok, čím sú poznačené aj inak stále nádherné štále.
Podobne ako štále, aj samotná Nová Baňa prešla za posledné desaťročia veľkou premenou. Ak sa na ňu pozriem dnešnými očami, už to nie je to mesto z čias môjho detstva. Premenila sa na moderné centrum, ktoré si však dokázalo zachovať svoju historickú tvár. Niekdajšiu slávnu éru baníctva, keď mesto poháňal prvý atmosférický parný stroj v Európe, dnes pripomínajú upravené pamiatky a náučné chodníky. Výrobný rytmus starých fabrík postupne nahradil rozvoj služieb, obchodu a súkromného podnikania. Duch trhového hospodárstva sa prejavil aj tu. Čas sa nedá zastaviť. Nová Baňa aj tunajšie štále kráčajú vpred s dobou, menia svoju tvár a prispôsobujú sa novému storočiu. Pre mňa to už nie je ten izolovaný svet môjho detstva, kde voňal benzín zo starej Jawy a čerstvo nakosené seno. No kedykoľvek sa sem vraciam, či už osobne, alebo v spomienkach, znova vidím krajinu očami chlapca, ktorý tu formoval svoj vzťah k práci a prírode. Človek môže odísť z rodného kraja, no ten kraj v ňom zostáva. Som rád za to, že moje korene sú zapustené práve tu, v bohatej histórii slobodného banského mesta a v neopakovateľnom pokoji novobanských štálov.