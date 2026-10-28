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28. okt 2026 o 10:32
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Smutný skanzen: Príbeh bratislavského Prioru od výkladnej skrine po tichú agóniu moderny

Bratislavský Prior na Kamennom námestí z roku 1968 bol pýchou nášho obchodu. Dnes však táto architektonická ikona stratila svoj niekdajší lesk. V exteriéri aj interiéri sa nostalgia prirodzene mieša s viditeľným úpadkom.

Branislav Šipikal
Branislav Šipikal Bloger
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Kedysi som okolo bratislavského Prioru, vtedajšieho Tesca na Kamennom námestí, chodil denne. Nikdy mi nenapadlo nejako zvlášť si všímať budovu z exteriéru. Skôr som vnímal pulzujúci obchodný ruch a bohatú ponuku rôzneho sortimentu, keď som vošiel dnu, aby som si niečo kúpil. Bolo to celé prirodzené, v duchu vtedajšieho centra Bratislavy, ktoré sa dobou postupne dotváralo. Už niekoľko rokov však okolo neho chodím len sporadicky. Zakaždým pritom vnímam smutnejší pohľad na túto kedysi výkladnú skriňu – interiér stratil svoj pulzujúci život a priestor dnes obsadili lacnejšie diskontné predajne. Čoraz viac z celej stavby kričí estetický úpadok, pričom samotná budova a jej okolie sú viditeľne poškodené sprejermi, čo bije do očí už z diaľky. Celé toto prostredie, poznačené rokmi zanedbávania a nekoncepčných zmien, dnes ostro kontrastuje s niekdajšou slávou pulzujúceho nákupného centra.

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Ako ikona moderny postupne menila svoju tvár

Keď architekt Ivan Matušík navrhol tento unikátny trojuholníkový komplex, vtisol mestu tvár modernej európskej metropoly. Ako som zistil z archívnych zdrojov, slávnostné otvorenie sprevádzal masívny nápor ľudí, ktorí tu vôbec prvýkrát na Slovensku zažili v prevádzke eskalátory, modernú vzduchotechniku či komfort nákupu kompletného sortimentu pod jednou strechou. Pád režimu však odštartoval dlhú éru zmien identity a postupného vytrácania pôvodného konceptu. Po privatizácii americkým reťazcom K-Mart v roku 1992 budovu v roku 1996 odkúpila britská spoločnosť Tesco. Pre Bratislavčanov sa z komplexu na dlhé roky stalo familiárne známe Tesco na Kamennom námestí. Mnohí si pamätáme, keď sa namiesto názvu britského reťazca objavila na budove v roku 2009 značka MY. Pôsobilo to mierne šokujúco po tom, ako si ľudia už zvykli na Tesco, a spustilo to ďalšie debaty o budúcnosti obchodného centra. Ďalší zlom nastal na prelome rokov 2018 a 2019, kedy nehnuteľnosť kúpila spoločnosť podnikateľa Georgea Trabelssieho a obnovil sa PRIOR. No hoci sa na fasádu v roku 2020 vrátil historický nápis Prior, jasná vízia budúcnosti ani nostalgický efekt pulzujúceho obchodného života neprišli a objekt začal viditeľne chátrať.

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Estetický aj funkčný úpadok

V súčasnosti sa Prior nachádza v paradoxnej situácii. Ministerstvo kultúry SR ho spoločne s priľahlým Hotelom Kyjev vyhlásilo za národnú kultúrnu pamiatku, čím ho oficiálne uznalo a ochránilo pred demoláciou. Realita na mieste však ponúka smutný pohľad. Bežný návštevník prechádza prázdnymi chodbami a zvyšky predchádzajúceho maloobchodného usporiadania dopĺňajú spomínané lacné prevádzky či poloprázdne priestory. Kým najvyššie poschodia čiastočne ožívajú vďaka kultúrnemu a spoločenskému projektu „Kácečko“, spodné podlažia a bezprostredné okolie budovy viditeľne trpia tým, že sa v nich čoraz viac pohybujú ľudia vykazujúci znaky pouličného alkoholizmu. Okolie budovy, schodiská a tmavé zákutia podchodov sa stali útočiskom pre ľudí bez domova. Zlý dojem umocňuje samotný technický stav stavby – vzácny obklad z travertínu je zničený a fasádu špatia sprejerské nápisy bez akejkoľvek hodnoty, ktoré vidno už z diaľky. Súčasný stav, kedy sa z pýchy slovenskej povojnovej moderny stáva zanedbaný objekt v srdci hlavného mesta, je pre Bratislavu nedôstojný. Mesto, pamiatkari a vlastník objektu by mali nájsť spoločnú reč a priniesť citlivú obnovu.

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Určite by si nielen Bratislavčania zaslúžili namiesto nostalgického spomínania kráčať popri plne funkčnom obchodnom dome bez akýchkoľvek vizuálne či spoločensky vyrušujúcich podnetov v exteriéri aj interiéri. Nemali by sme pritom zabúdať ani na zahraničných turistov, pre ktorých je toto námestie často prvým kontaktom s centrom mesta. Robí nám súčasný stav Prioru naozaj dobré meno? Príbeh tejto ikony moderny by nemal pokračovať v tichej agónii, ale mal by byť dôstojný a na úrovni.

Branislav Šipikal

Branislav Šipikal
Bloger 
  • Počet článkov:  3
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  • Páči sa:  7x

Veľa rokov som pôsobil ako tréner a inštruktor cvičení a tvoril pohybové programy pre jednotlivcov, skupiny aj seniorov. Profesijné skúsenosti som získal v rôznych oblastiach, ako je cestovný ruch či práca vo verejnom záujme. Dlhodobo externe prispievam do tlačených aj online médií. V mojej tvorbe dominujú témy zdravého životného štýlu, fitness a histórie telesnej kultúry, no venujem sa aj iným spoločenským témam, ktoré ma zaujmú. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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