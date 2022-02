Ak sa nepodvolíš násiliu, tak sa na svoj blog nedostaneš!

Myslím si, že ma musí (podľa jeho konania) už nenávidieť, že vyše roka vytrvalo poukazujem na jeho politické a morálne prešľapy, na nepriamu technickú cenzúru mojich blogov. Myslím si, že táto už možno jeho chorobná antipatia (sprvu len pre obsah a zameranie mojich politických komentárov) postupne prešla do osobnej averzie. Na túto tému som na blogoch uverejnil dostatok konkrétností. Čoho vrcholom sú najmä posledné týždne, ktorý stav budem konkretizovať.

Dôkazom je súčasná realita, keď moja priemerná čítanosť článkov, ešte kým sa nainštaloval nový technický systém blogu SME, vykazovala na článok priemer temer sedem tisíc, ale dnes je to až o sedemkrát menej. Dosvedčujú to dnešné výsledky na blogoch o preukazovanej (ne)čítanosti. Najmä u posledných piatich literárnych autentických reportáži s názvom „Moje novinárske príbehy a príhody (1. až 4.+ l.), ktorých čítanosť sa pohybuje v minime od (zatiaľ) 286 – krát do 763 – krát. Pričom aj tento priepastný rozdiel v počtoch čítanosti je výnimočný, pretože zverejnené články písal jeden autor na rovnakú tému.

Hoci ide o nevšedne zaujímavé príbehy, príhody a konkrétne udalosti len nedávnej minulosti s niekdajšími najvyššími predstaviteľmi nielen Slovenska, ale aj Česko – Slovenska a Čiech. Ale podľa uvedených čísiel sa údajne čitateľom vôbec nepáčili, aj keď podľa mienky autora ide o najlepšiu jeho tvorbu, ktorú na blogoch zverejnil..

Ešte katastrofálnejšie dopadli dva komentáre na dlhodobo najaktuálnejšiu a najvýznamnejšiu tému dneška s titulkom: „Je dôvodná zmena Ústavy na zmenu výsledku volieb?“. Bol to už na túto tému druhý. opakujúci sa komentár len s odlišnejšou interpretáciou na tento ústavne nebezpečný problém, polarizujúci spoločnosť. Napriek tomu však mal „prekvapivú“ veľmi nízku čítanosť – len 663 – krát. Pričom s takým nízkym číslom získal Páči sa: až 29 – krát.

Prvý komentár k tejto téme, ktorý som zverejnil asi o tri týždne skôr, mal dokonca ešte menší „úspech“ u čitateľov. Presný údaj už neviem, lebo ho „ktosi“ rýchlo vymazal v „archívu“ mojich blogov. Mne sa páčil viacej než ten ďalší druhý, lebo riešil súčasný „politicky a ústavný dynamit“, polarizujúci celú spoločnosť argumentačne o niečo komplexnejšie a prvotne. Asi by som ho mal z môjho autorského archívu vyhrabať a zverejniť znova a tak osviežiť pamäť pána administrátora. Informovať o blogu aj (ne)čitateľov komentára. Lenže potom by to bolo v rozpore ním stanoveného Etického kódexu.

Napokon takisto ako tento blog dopadlo ďalších 133 zo 153 publikovaných článkov v archíve administrácie. Už sú tam zmazané(?), takže nie sú mi prístupné. Nemám tak možnosť si ich pozrieť a hľadať v nich inšpiráciu a argumenty pre nové články v opakujúcej sa našej politike lží, demagógie a zlodejstva. Mám však opodstatnený dôvod hľadať v týchto manipulačných „novôt“ konšpiráciu, že práve týmto spôsobom sa pán administrátor zbavil svojej príťaže, jeho vyše ročnej a kompromitujúcej mojej kritiky.

Ešteže sa zachoval (v mojom prípade) celkový údaj o 153 publikovaných článkov a Páči sa: až 1 197 – krát. Zrejme pre toto najvyššie štatistické číslo medzi blogermi (pri pomerne nízkom počte 153 publikovaných článkov) zatiahol a zatiahne pri hodnotení mojich posledných a budúcich blogov pán administrátor hamovku..

Prekvapila ma tiež iná vec, že môj údaj „Odoberať blogera“ svieti výslednou NULOU! Hoci som mal pred podstatnou technickou zmenou systému blogu SME temer tristo stálych odberateľov mojich článkov. Ešte šťastie, že v súčasnosti žiaden môj publikovaný blog nedosiahol v počte čítanosti nižšie číslo než tristo.

Naposledy však pán administrátor už prekročil všetky čiary slušnosti a profesionality. Keď som si chcel podvečer 2. februára niečo upresniť (prípadne doplniť) na už pripravenom článku Moje novinárske príbehy a príhody (4. – dokončenie), ktorý bol už zaradený na publikovanie na druhý deň po polnoci (teda včera), tak mi v tom zabránil nezmazateľný oznam. Následne mi aj celkom zamrzol počítač. V opakujúcom sa už dlho ozname, ktorý som vždy ľahko z obrazu vymazal, sa protiprávne vyžadovalo, aby som súhlasil s využitím mojich osobných údajov „Na personalizované reklamy a obsah ...“

Dlho som sa snažil tento prekážajúci oznam z monitoru zmazať a dostať sa na môj blog, ale nakoniec som to vzdal. Veril som, že si na druhý deň (už bez problémov) budem môcť pozrieť už publikovaný môj nový blog. Trápil som sa však znova s touto neprístojnou prekážkou. Keďže mi zakaždým znefunkčnil aj počítač, tak mi nezostalo iné, než na ozname kliknúť na vynútený údaj – súhlasím.

Hoci som už pred šiestimi rokmi prekročil osem desaťročí života, ale s podobne vynucovanou násilnosťou, ktorej vynútený výsledok žiadam pána administrátora okamžite zrušiť, som sa ešte nestretol. Chcem pána administrátora na záver ubezpečiť, o čo sa on dlhodobo snaží dosiahnuť, že mňa z blogu SME nevypudí. Priateľsky mu odporúčam, nech s týmito praktikami prestane najmä vo vlastnom záujme.