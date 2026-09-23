streda, 23. september, 2026 |  Meniny má Zdenka
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
23. sep 2026 o 09:39
Prečítané: 3x

1. DIEL: Kauza Gercenova: 50-tisíc ročne pre Hrčkovho poslanca, veľké zisky a nesplnené investície

Nestaral sa! Neinvestoval! Dnes starostov poslanec inkasuje od firmy mestkej časti 50 000 € ročne a kontroluje konateľa, ktorý mu zmluvy podpísal. Odhalenie klientelizmu v Petržalke čierne na bielom.

Pavol Škápik
Pavol Škápik Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

V politike platí jednoduché pravidlo: čím viac niekto kričí, uráža oponentov a vytvára dymovú clonu, tým väčší problém sa snaží zamiesť pod koberec.

V bratislavskej Petržalke sme toho svedkami už celé mesiace. Starosta Ján Hrčka a jeho verní poslanci radi budujú v médiách a na zastupiteľstve mýtus nekompromisných bojovníkov proti „starým nevýhodným zmluvám z minulosti“. Keď však poslanci z nášho poslaneckého klubu Team Bratislava a PS začnú klásť vecné otázky o hospodárení so športoviskami a plánoch s nimi, namiesto argumentov prichádza agresívny slovník: vyhrážky defenestráciou zo strany starostu či vyjadrenia poslancov, ktorý nás neváhajú označiť za „teroristov“.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Ak sa však pozrieme na reálne dokumenty, zmluvy a oficiálne zápisnice, zistíme, že tento krik slúži len na zakrytie do očí bijúceho klientelizmu. Tvárou a hlavným aktérom týchto „zmlúv z minulosti“ totiž nie je nikto anonymný, ale starostov najbližší spojenec a hlasovací partner – poslanec Pavol Záhradný.

Pasca starostovho argumentu: „Hala Gercenova tvorí veľké zisky“

Na nedávnom rokovaní zastupiteľstva sa starosta Hrčka nadšene chválil tým, aké vysoké tržby a zisky dnes zrazu generuje športová hala na Gercenovej. Pán starosta si však zrejme neuvedomil, do akej logickej pasce sám seba a svojho poslanca vohnal.

SkryťVypnúť reklamu

Položme si totiž základnú otázku: Kto tie isté tržby a zisky z haly na Gercenovej inkasoval predchádzajúcich 20 rokov?

Odpoveď je verejne známa – nikto iný ako poslanec Pavol Záhradný. Napr. aj v roku 2008 podpísal s mestskou časťou nájomnú zmluvu na dlhých 20 rokov. Výmenou za zvýhodnený a dlhodobý prenájom sa zmluvne zaviazal preinvestovať financie do zhodnotenia majetku mestskej časti športovej haly Gercenova.

SkryťVypnúť reklamu

Ak tá hala celé tie roky tak skvelo vynášala a generovala také zaujímavé zisky, prečo poslanec Záhradný nedodržal zmluvu a dohodnuté investície do obecného majetku nepreinvestoval? Kam tie peniaze celé tie roky odtekali?

SkryťVypnúť reklamu

Výsledok poznáme: v roku 2024 musel úrad pod ťarchou faktov pripraviť návrh na výpoveď zmluvy, pretože Záhradný investície nesplnil. A čo zaznamenala oficiálna zápisnica z rokovania Miestnej rady v roku 2024? Sám poslanec Záhradný svoje zlyhanie priznal do záznamu slovami že poslanec Záhradný uviedol, že zmluva bola uzatváraná za podmienok, ktoré sa mu nepodarilo splniť z dôvodov, ktoré konzultoval so starostom. Bola uvedená suma, ktorú musel investovať, avšak nepodarilo sa mu ju naplniť...

Pán starosta o neplnení investícií vedel, konzultoval to s ním a riešil to s ním. A keď malo dôjsť k vyprataniu haly, kto pribehol s politickou záchranou: záchranný materiál a predĺženie nájmu ako „prípad hodný osobitného zreteľa“ predložila v roku 2025 priamo zástupkyňa starostu – členka starostovho poslaneckého klubu! My poslanci sme to vtedy podporili výhradne preto, aby športovci a deti neostali zo dňa na deň na ulici - tak ako vždy radi pomôžeme - podporíme, aj keď neboli dodržané zazmluvnené podmienky. Netušili sme však, aká „obecná správa“ sa v skutočnosti chystá.

SkryťVypnúť reklamu

Dôkaz čierne na bielom z CRZ: Trafika za 50-tisíc eur ročne

Už nemusíme špekulovať, ako dopadlo formálne „prevzatie haly mestskou časťou“. V Centrálnom registri zmlúv (CRZ) sú čierne na bielom zverejnené oficiálne zmluvy z júna 2026, ktoré ukazujú holú realitu:

Halu totiž neprevádzkuje priamo úrad, ale spoločnosť vo vlastníctve mestskej časti – Športové zariadenia Petržalky, s.r.o podpísala so živnostníkom Pavlom Záhradným hneď dva kontrakty na dobu neurčitú:

  1. Zmluva o poskytovaní služieb (správa posilňovne): Poslancovi Záhradnému patrí fixná odmena 2 000 eur mesačne bez DPH za bežnú správu a dohľad. K tomu má dohodnutú motivačnú zložku: pri mesačných tržbách nad 18 000 eur ďalších 625 eur a pri tržbách nad 22 000 eur až 1 250 eur mesačne bez DPH! Čím vyššie tržby hala dosiahne, tým viac peňazí putuje poslancovi.

  2. Zmluva o nájme hnuteľných vecí (stroje a vybavenie): V ten istý deň podpísala firma vo vlastníctve mestskej časti so Záhradným ďalšiu zmluvu na dobu neurčitú, na základe ktorej mu platí paušál 1 000 eur mesačne bez DPH za prenájom jeho 75 položiek posilňovacích zariadení, lavičiek a činiek.

Podčiarknuté a sčítané: Poslanec Pavol Záhradný, ktorý desiatky a desiatky rokov vyťahoval z haly zisky a nesplnil zmluvný záväzok investovať do majetku mestskej časti, dnes od firmy vo vlastníctve mestskej časti poberá 50 000 eur ročne! Nemusí investovať jediný cent a mestská časť mu ešte platí nájomné za jeho vlastné stroje.

Brutálny inštitucionálny konflikt záujmov: Sám sebe kontrolórom

Ak by vám to nestačilo, pozrime sa na personálne obsadenie tohto obchodu:

  • Kto zmluvy za firmu vo vlastníctve mestskej časti podpísal? Konateľ Matúš Súlovec. Človek, ktorého starosta Hrčka dosadil do funkcie konateľa bez transparentného výberového konania a ktorý súčasne sedí priamo na miestnom úrade ako zástupca prednostu pre oblasť IT.

  • A kto tohto konateľa v petržalskej firme kontroluje? V Dozornej rade Športových zariadení Petržalky sedí už viac ako 3 roky sám poslanec Pavol Záhradný (spoločne s vicestarostom).

To nie je len morálne dno, to je ukážkový konflikt záujmov a príklad nepriamej korupcie: poslanec zastupiteľstva zo starostovho klubu kontroluje z pozície dozornej rady konateľa obecnej eseročky, a ten istý konateľ s ním podpisuje zmluvy na dobu neurčitú, na základe ktorých mu ročne posiela 50-tisíc eur!

Dodrží starosta vlastné slovo a prijme zodpovednosť?

Sám starosta Ján Hrčka v rozhovore pre denník SME pred časom doslovne vyhlásil, že povie vzorový príklad. Na riadenie športových zariadení Petržalka navrhol Matúša Súlovca, o ktorom povedal, že zaňho nesie zodpovednosť. Ak urobí nejaký problém, je to absolútne na ňom, keďže neprešiel transparentným výberovým konaním. Ak by spravil niečo zlé, nemôžem sa potom z toho vyviniť, lebo je to jeho človek.

Pán starosta, ten problém je tu – čierne na bielom, s pečiatkami, s platnosťou na dobu neurčitú a cenovkou 50-tisíc eur. Váš človek bez výberového konania prihral lukratívny kšeft členovi vlastnej dozornej rady a vášmu poslancovi a kandidátovi.

Dodržíte svoje verejné slovo a vyvodíte osobnú zodpovednosť, alebo sú vaše reči o transparentnosti len prázdnymi frázami?

V druhom diele sa pozrieme na to, prečo vedenie mestskej časti tak zúrivo bojuje proti občianskemu združeniu na Znievskej, kto tam v skutočnosti pred 20 rokmi podpísal tú neslávne známu „nevýhodnú zmluvu“ a či celá táto operácia nemá slúžiť len ako príprava na reprízu scenára z Gercenovej.

Pavol Škápik

Pavol Škápik
Bloger 
  • Počet článkov:  8
    •  | 
  • Páči sa:  107x

Pavol Škápik - Pracoval ako CIO finančnej správy a ako generálny riaditeľ na Ministerstve financií SR. Bol prvým Chief Data Officer Bratislavy a je spoluzakladateľ Inštitútu dátovej politiky. Viedol tím dátových a priestorových analytikov hlavného mesta Bratislava. Priniesol do mesta princípy rozhodovania na základe dát. Pod jeho gesciou sa vytvoril portál s otvorenými údajmi, ktorý vyhral cenu Itapa ako najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020. Je tiež bratislavským či petržalským poslancom, kde je aj členom finančnej komisie. Komunálne záujmy zastrešoval aj ako člen správnej rady DEUS-u a ako expert pre Úniu miest Slovenska. V minulosti pracoval na Inštitúte sociálnej politiky a na Štatistickom úrade SR, kde viedol oddelenie, ktoré pripravilo sčítanie aj na základe registrov. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Dušan Koniar

Dušan Koniar

789 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
INESS

INESS

133 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu