1. DIEL: Kauza Gercenova: 50-tisíc ročne pre Hrčkovho poslanca, veľké zisky a nesplnené investície

V politike platí jednoduché pravidlo: čím viac niekto kričí, uráža oponentov a vytvára dymovú clonu, tým väčší problém sa snaží zamiesť pod koberec.
V bratislavskej Petržalke sme toho svedkami už celé mesiace. Starosta Ján Hrčka a jeho verní poslanci radi budujú v médiách a na zastupiteľstve mýtus nekompromisných bojovníkov proti „starým nevýhodným zmluvám z minulosti“. Keď však poslanci z nášho poslaneckého klubu Team Bratislava a PS začnú klásť vecné otázky o hospodárení so športoviskami a plánoch s nimi, namiesto argumentov prichádza agresívny slovník: vyhrážky defenestráciou zo strany starostu či vyjadrenia poslancov, ktorý nás neváhajú označiť za „teroristov“.
Ak sa však pozrieme na reálne dokumenty, zmluvy a oficiálne zápisnice, zistíme, že tento krik slúži len na zakrytie do očí bijúceho klientelizmu. Tvárou a hlavným aktérom týchto „zmlúv z minulosti“ totiž nie je nikto anonymný, ale starostov najbližší spojenec a hlasovací partner – poslanec Pavol Záhradný.
Pasca starostovho argumentu: „Hala Gercenova tvorí veľké zisky“
Na nedávnom rokovaní zastupiteľstva sa starosta Hrčka nadšene chválil tým, aké vysoké tržby a zisky dnes zrazu generuje športová hala na Gercenovej. Pán starosta si však zrejme neuvedomil, do akej logickej pasce sám seba a svojho poslanca vohnal.
Položme si totiž základnú otázku: Kto tie isté tržby a zisky z haly na Gercenovej inkasoval predchádzajúcich 20 rokov?
Odpoveď je verejne známa – nikto iný ako poslanec Pavol Záhradný. Napr. aj v roku 2008 podpísal s mestskou časťou nájomnú zmluvu na dlhých 20 rokov. Výmenou za zvýhodnený a dlhodobý prenájom sa zmluvne zaviazal preinvestovať financie do zhodnotenia majetku mestskej časti športovej haly Gercenova.
Ak tá hala celé tie roky tak skvelo vynášala a generovala také zaujímavé zisky, prečo poslanec Záhradný nedodržal zmluvu a dohodnuté investície do obecného majetku nepreinvestoval? Kam tie peniaze celé tie roky odtekali?
Výsledok poznáme: v roku 2024 musel úrad pod ťarchou faktov pripraviť návrh na výpoveď zmluvy, pretože Záhradný investície nesplnil. A čo zaznamenala oficiálna zápisnica z rokovania Miestnej rady v roku 2024? Sám poslanec Záhradný svoje zlyhanie priznal do záznamu slovami že poslanec Záhradný uviedol, že zmluva bola uzatváraná za podmienok, ktoré sa mu nepodarilo splniť z dôvodov, ktoré konzultoval so starostom. Bola uvedená suma, ktorú musel investovať, avšak nepodarilo sa mu ju naplniť...
Pán starosta o neplnení investícií vedel, konzultoval to s ním a riešil to s ním. A keď malo dôjsť k vyprataniu haly, kto pribehol s politickou záchranou: záchranný materiál a predĺženie nájmu ako „prípad hodný osobitného zreteľa“ predložila v roku 2025 priamo zástupkyňa starostu – členka starostovho poslaneckého klubu! My poslanci sme to vtedy podporili výhradne preto, aby športovci a deti neostali zo dňa na deň na ulici - tak ako vždy radi pomôžeme - podporíme, aj keď neboli dodržané zazmluvnené podmienky. Netušili sme však, aká „obecná správa“ sa v skutočnosti chystá.
Dôkaz čierne na bielom z CRZ: Trafika za 50-tisíc eur ročne
Už nemusíme špekulovať, ako dopadlo formálne „prevzatie haly mestskou časťou“. V Centrálnom registri zmlúv (CRZ) sú čierne na bielom zverejnené oficiálne zmluvy z júna 2026, ktoré ukazujú holú realitu:
Halu totiž neprevádzkuje priamo úrad, ale spoločnosť vo vlastníctve mestskej časti – Športové zariadenia Petržalky, s.r.o podpísala so živnostníkom Pavlom Záhradným hneď dva kontrakty na dobu neurčitú:
Zmluva o poskytovaní služieb (správa posilňovne): Poslancovi Záhradnému patrí fixná odmena 2 000 eur mesačne bez DPH za bežnú správu a dohľad. K tomu má dohodnutú motivačnú zložku: pri mesačných tržbách nad 18 000 eur ďalších 625 eur a pri tržbách nad 22 000 eur až 1 250 eur mesačne bez DPH! Čím vyššie tržby hala dosiahne, tým viac peňazí putuje poslancovi.
Zmluva o nájme hnuteľných vecí (stroje a vybavenie): V ten istý deň podpísala firma vo vlastníctve mestskej časti so Záhradným ďalšiu zmluvu na dobu neurčitú, na základe ktorej mu platí paušál 1 000 eur mesačne bez DPH za prenájom jeho 75 položiek posilňovacích zariadení, lavičiek a činiek.
Podčiarknuté a sčítané: Poslanec Pavol Záhradný, ktorý desiatky a desiatky rokov vyťahoval z haly zisky a nesplnil zmluvný záväzok investovať do majetku mestskej časti, dnes od firmy vo vlastníctve mestskej časti poberá 50 000 eur ročne! Nemusí investovať jediný cent a mestská časť mu ešte platí nájomné za jeho vlastné stroje.
Brutálny inštitucionálny konflikt záujmov: Sám sebe kontrolórom
Ak by vám to nestačilo, pozrime sa na personálne obsadenie tohto obchodu:
Kto zmluvy za firmu vo vlastníctve mestskej časti podpísal? Konateľ Matúš Súlovec. Človek, ktorého starosta Hrčka dosadil do funkcie konateľa bez transparentného výberového konania a ktorý súčasne sedí priamo na miestnom úrade ako zástupca prednostu pre oblasť IT.
A kto tohto konateľa v petržalskej firme kontroluje? V Dozornej rade Športových zariadení Petržalky sedí už viac ako 3 roky sám poslanec Pavol Záhradný (spoločne s vicestarostom).
To nie je len morálne dno, to je ukážkový konflikt záujmov a príklad nepriamej korupcie: poslanec zastupiteľstva zo starostovho klubu kontroluje z pozície dozornej rady konateľa obecnej eseročky, a ten istý konateľ s ním podpisuje zmluvy na dobu neurčitú, na základe ktorých mu ročne posiela 50-tisíc eur!
Dodrží starosta vlastné slovo a prijme zodpovednosť?
Sám starosta Ján Hrčka v rozhovore pre denník SME pred časom doslovne vyhlásil, že povie vzorový príklad. Na riadenie športových zariadení Petržalka navrhol Matúša Súlovca, o ktorom povedal, že zaňho nesie zodpovednosť. Ak urobí nejaký problém, je to absolútne na ňom, keďže neprešiel transparentným výberovým konaním. Ak by spravil niečo zlé, nemôžem sa potom z toho vyviniť, lebo je to jeho človek.
Pán starosta, ten problém je tu – čierne na bielom, s pečiatkami, s platnosťou na dobu neurčitú a cenovkou 50-tisíc eur. Váš človek bez výberového konania prihral lukratívny kšeft členovi vlastnej dozornej rady a vášmu poslancovi a kandidátovi.
Dodržíte svoje verejné slovo a vyvodíte osobnú zodpovednosť, alebo sú vaše reči o transparentnosti len prázdnymi frázami?
V druhom diele sa pozrieme na to, prečo vedenie mestskej časti tak zúrivo bojuje proti občianskemu združeniu na Znievskej, kto tam v skutočnosti pred 20 rokmi podpísal tú neslávne známu „nevýhodnú zmluvu“ a či celá táto operácia nemá slúžiť len ako príprava na reprízu scenára z Gercenovej.