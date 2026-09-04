3. DIEL Miliónová sprenevera v Petržalke: Poslanci schválili peniaze pre zamestnancov škôlok, starosta dopustil ich vyliatie do kanála hazardu

V prvom diele sme rozobrali podivné zákulisie ponuky spisu od anonyma a v druhom diele zdrvujúce zistenia audítorov o zrušenom kontrolingu, admin právach obvineného referenta a chýbajúcej finančnej kontrole.
Keď vedeniu úradu došli odborné argumenty, vytiahlo osvedčenú politickú kartu: hodiť vinu na poslanecký zbor. V kuloároch aj na verejnosti začal starosta presadzovať naratív, že ak zastupiteľstvo v rokoch 2023 až 2025 schvaľovalo rozpočty a navyšovalo financie na predškolské zariadenia, mali poslanci podvod odhaliť. Ako človek, ktorý sa dlhé roky venuje dátovej analýze a verejným financiám, musím tento mýtus rozobrať na drobné. Vďaka záverom forenzného auditu a právnemu stanovisku advokátskej kancelárie dnes vieme, kto a ako zlyhal v exekutíve.
Pre koho sme tie peniaze v rozpočte schválili?
Všetky mestské časti v Bratislave vrátane Petržalky čelili v rokoch 2023 a 2024 brutálnemu tlaku na trhu práce (a aj ďalej čelia). Životné náklady, nájmy a ceny potravín leteli nahor a udržať zamestnancov v predškolských zariadeniach za tabuľkové platy bolo takmer nemožné. Mestská časť Petržalka musela bojovať o každého jedného človeka, ktorý sa stará o naše deti:
O učiteľky a učiteľov v materských školách, pedagogických asistentov, pomocné vychovávateľky či školských špeciálnych pedagógov.
O nepedagogický personál, bez ktorého by sa škôlky zo dňa na deň zatvorili: hlavné kuchárky, pomocné sily v školskej kuchyni, vedúce jedální, upratovačky, školníkov a údržbárov.
Keď starosta predstúpil pred zastupiteľstvo s návrhom rozpočtu kde bol navýšený balík na mzdy týchto ľudí, pre každého zodpovedného poslanca to bola priorita číslo jeden. Nikto nechcel kolaps petržalských škôlok. Neodhlasovali sme peniaze na luxusné vrtuľníky či pochybné externé zmluvy pre právnu kanceláriu. Schválili sme peniaze pre poctivo pracujúcich ľudí v prvej línii petržalského školstva.
Makro-rozpočet verzus exekutívny kanál
Zákon o obecnom zriadení aj zákon o rozpočtových pravidlách hovoria jasnou rečou:
Zastupiteľstvo (Poslanci): Schvaľuje celkové finančné krytie v položkovej štruktúre. Poslanec vidí agregovaný makro-balík – napríklad položku Mzdy a odvody pre MŠ v celkovej sume miliónov eur. Poslanec nevidí a zo zákona ani nesmie vidieť personálne spisy zamestnancov, ich výplatné pásky, rodné čísla či bankové účty.
Starosta a úrad: Nesie plnú, výlučnú a zákonom stanovenú zodpovednosť za to, komu a kam peniaze reálne odídu. Úrad eviduje pracovné zmluvy, kontroluje dochádzku, vyhotovuje platobné príkazy do banky a vykonáva zákonom predpísanú Základnú finančnú kontrolu (ZFK).
Zastupiteľstvo splnilo svoju úlohu: dalo peniaze pre zamestnancov škôlok.
To, čo nasledovalo na úrade, však bola manažérska deštrukcia. Úrad pod priamym dohľadom starostu dopustil, aby milióny eur namiesto výlučného krytia miezd personálu školstva vytiekli do kanála hazardu na nižšie stovky súkromných účtov jedného obvineného referenta.
Na kontrolné činnosti existujú jasné kontrolné filtre, schvaľovacie procesy, vnútorná kontrola a odborný personál. Zlyhanie týchto poistiek nie je chybou tých, ktorí financovanie schválili, ale toho, kto kontrolu vypol jej zrušením.
Ako starosta v skutočnosti „varil“ rozpočet: Zistenia auditu
Forenzná správa prináša priamy a zdrvujúci dôkaz o tom, ako v skutočnosti fungovala tvorba a kontrola rozpočtu na petržalskom úrade:
Žiadne pravidlá, iba „pokyn starostu“: Forenzný audit konštatuje, že na úrade neexistoval žiadny interný riadiaci akt, ktorý by upravoval tvorbu rozpočtu. Postupovalo sa iba podľa „oficiálneho pokynu starostu, ktorý mal posledné slovo pri úpravách návrhu“.
Podklady „bez čísel a textu“ dohadované medzi štyrmi očami: Podľa zistení auditu požiadavky na navýšenie rozpočtu za personálny úsek často neobsahovali textové zdôvodnenie požiadaviek ani počty zamestnancov. Vedúci pracovníci ich odôvodňovali ústne priamo starostovi na osobných stretnutiach. Keď niečo nesedelo, starosta rozpočet svojvoľne “zrezal” na úroveň čerpania z predošlého roka. Úrad tak poslancom podľa zistení auditu predkladal rozpočtové položky bez riadneho vecného a personálneho krytia.
Spätné plátanie miliónových dier (operatívne presuny): Ako úrad reagoval na to, že z rozpočtu mizli státisíce eur? Poslancom o tom nehovoril a diery v tichosti plátal! V správe audítori detailne dokumentujú masívne presuny:
Dňa 29. 12 – na konci roka sa robili masívne presuny v stovkách tisíc eur na dorovnanie odmien a miezd.
Dňa 21. 12 – jediným rozpočtovým opatrením starosta presunul na platy škôlok takmer 600-tisíc EUR!
Keď obvinený v lete 2024 poslal interný mail, že v rozpočte na mzdy škôlok bude do konca roka chýbať 1,4 milióna EUR (teda podobná suma, ktorá sa v tom roku stratila), vedenie úradu nespustilo poplach ani neinformovalo zastupiteľstvo – jednoducho peniaze v tichosti prelialo (z cca 10,7 na 12,1 milióna €)!
Kto vytrhol poistky zo steny? Štatutár zodpovedá zo zákona
Forenzná správa cituje neúprosný zákon: Podľa § 5 ods. 3 Zákona o finančnej kontrole a audite: Za vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia ZODPOVEDÁ ŠTATUTÁRNY ORGÁN.
A čo urobil štatutárny orgán Ján Hrčka v Petržalke?
Zrušil vnútorný kontrolingový referát: Do roku 2021 na úrade existoval samostatný Referát vnútornej kontroly a kontrolingu so 4 referentmi. Rozhodnutím starostu bol v roku 2021 tento referát zrušený a miesta zlikvidované. Úrad s rozpočtom viac ako 100 miliónov eur a približne 1 300 zamestnancami nechal fungovať bez tohto dôležitého kontrolného článku.
Vytvoril personálny chaos: Neustále zmeny organizačného poriadku a personálne výmeny rozbili akúkoľvek inštitucionálnu pamäť a kontrolu.
Dopustil stav, kedy Základná finančná kontrola podľa auditu de facto nebola vykonávaná: Peniaze odchádzali do bánk bez kontrolných krycích listov v priebehu 15 minút a nezrovnalosti sa v účtovníctve manuálne prepisovali, aby vyšla nula.
Právna analýza to zhrnula bez servítky: pri riadiacich pracovníkoch úradu prichádza do úvahy trestná zodpovednosť za stav, kedy vedenie o podvode síce pravdepodobne priamo nevedeli, ale zo zákona o ňom vedieť mali a mohli!
Zhrnutie na záver: Bodka za alibizmom
Ukazovanie prstom na poslancov je len zúfalou snahou prekryť kolosálne zlyhanie riadenia úradu:
Poslanci nemajú prístup do personálneho systému ani k bankovým účtom Petržalky.
Poslanci nezrušili kontrolný referát na úrade.
Poslanci neschvaľovali podivné prevody ani nemenili účtovníctvo.
Poslanci konali zodpovedne – schválili peniaze pre učiteľky, vychovávateľov, kuchárky a upratovačov, aby naše škôlky prežili.
To, že tieto peniaze namiesto personálu skončili v kanáli hazardu, je výlučnou zodpovednosťou výkonného aparátu a štatutára, ktorý kontrolné mechanizmy systematicky ignoroval a rozložil. A čo je najdôležitejšie – poslanci pred možným rizikom vedenie úradu varovali už v roku 2023. Reakcia starostu na naše varovanie vyrazila dych.
V nasledujúcom, 4. dieli: Varovali sme už v roku 2023: Návrh na kontrolu, ktorý starosta svojími rozhodnutiami znemožnil.