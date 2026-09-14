4. DIEL: Miliónová sprenevera v Petržalke: Kontrola, ktorú starosta zosmiešnil, zatiaľ čo sa platilo „čiernym dušiam“

V treťom diele sme si ukázali, že hádzanie viny na poslanecký zbor za schválenie rozpočtu na platy učiteliek, asistentov, kuchárok a upratovačiek je len zúfalým alibizmom. Poslanci financie schválili pre ľudí, úrad pod vedením štatutára ich však vlastným rozvratom kontrolných procesov nechal tiecť do kanála hazardu.
Dnes si ukážeme, že poslanci nielenže konali zodpovedne pri rozpočte, ale pred hroziacim rizikom vedenie mestskej časti priamo, oficiálne a v predstihu varovali.
Písal sa rok 2023. Obvinený referent na úrade zatiaľ iba „testoval“ systém a na súkromné účty si stihol poslať prvých vyše 300-tisíc eur. Škoda sa vtedy ešte dala zastaviť a minimalizovať.
Jeseň 2023: Záväzné uznesenie poslancov
Na miestnom úrade panoval po neustálych reorganizáciách chaos a zrušenie referátu vnútornej kontroly a kontrolingu v roku 2021 zanechalo stomiliónový úrad v nebezpečnom kontrolnom vákuu. Ako poslanecký klub ústami poslanca Juraja Valocsaya sme na základe nepriamych indícií predložili zásadný návrh.
Miestne zastupiteľstvo dňa 27. júna 2023 schválilo Uznesenie k Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2023 a žiadalo zaradiť tuto kontrolu do 2. polroku 2023:
„Kontrola odmeňovania, pracovného poriadku a ochrany osobných údajov zamestnancov, kontrola všetkých zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a v obdobnom pracovnom pomere.“
Zámer poslancov bol úplne priamočiary: chceli sme nezávislú fyzickú a systémovú previerku – či všetci vykazovaní zamestnanci na úrade a v zariadeniach reálne existujú, či sedia dohody a mzdové výmery s reálnou dochádzkou a či na výplatných páskach nevznikajú fiktívne položky. A starosta to správne pochopil.
Posmešky o „čiernych dušiach“ a trpká realita
Reakcia starostu Jána Hrčku a jeho verných poslancov priamo na rokovaní zastupiteľstva vyrazila dych. Namiesto toho, aby starosta privítal posilnenie dohľadu nad verejnými financiami, predviedol arogantné spochybňovanie poslaneckej iniciatívy. Pre Jána Hrčku bol totiž jeho hlboko negatívny osobný postoj a politická averzia voči klubu Teamu Bratislava a Progresívnemu Slovensku oveľa dôležitejšia než akékoľvek racionálne fakty a ochrana peňazí mestskej časti. Keďže návrh prišiel od nás, starosta ho z princípu zmietol zo stola a pred kamerami vyhlásil: „Nemali by tu byť žiadne čierne duše, nemal by sa tu nikto zamestnávať načierno.“
Celú atmosféru tohto vystúpenia si môžete pozrieť na dobovom videozázname: 👉 Videozáznam z rokovania zastupiteľstva – Instagram Team Bratislava pre Petržalku
Starosta a jeho poslanci vtedy poslanecký návrh verejne zosmiešnili ako zbytočnú šikanu úradu. Politický boj dostal prednosť pred obozretnosťou – a to v čase, kedy cez fiktívne čierne duše (bývalých zamestnancov) odtekali na účty obvineného referenta stovky tisíc eur. Konečnú cenovku vieme - viac ako 2,7 milióna €.
A aká je realita, ktorú o dva roky neskôr potvrdil forenzný audit EY a ďalšie zdroje?
Audítori doslovne uvádzajú, že obvinený referent vyťahoval milióny eur tak, že v systéme pripisoval FIKTÍVNE odmeny na mená BÝVALÝCH ZAMESTNANCOV škôlok, ktorým zmenil bankové účty na svoje vlastné!
Rozumiete tej absurdite? Starosta sa poslancom posmieval, že na úrade žiadne „čierne duše“ nie sú. A presne v tom istom čase cez fiktívne čierne duše odtekali z petržalského rozpočtu stovky tisíc eur mesačne priamo do kanála hazardu.
Vyhladovanie kontrolného aparátu
Tým sa to však neskončilo. Zastupiteľstvo síce kontrolu odhlasovalo, no Útvar miestnej kontrolórky bol dlhodobo v personálnej núdzi. Pre celú Petržalku so stomiliónovým rozpočtom, desiatkami škôlok či škôl a viac ako tisíckou zamestnancov mala kontrolórka k dispozícii len minimálny počet pracovníkov.
Ako poslanci sme preto žiadali personálne posilnenie útvaru kontrolórky o nových odborných inšpektorov.
Starostova reakcia?
Posilnenie kontroly zmietol zo stola. Sám sa opakovane vyjadroval v zmysle, že ťažko púšťa peniaze na ďalších úradníkov. Šetrenie na nových kontrolórov a ich plate tak Petržalke „ušetrilo“ pár desiatok tisíc eur ročne – aby následne kvôli chýbajúcej kontrole mohlo odtiecť 2,7 milióna eur!
Ako konštatuje aj forenzná správa, tak poslancami navrhnutá kontrola sa pre obrovský rozsah agendy a personálne limity naťahovala mesiace, bola prerušovaná a k mzdám materských škôl sa v praxi nikdy nedostala.
Politické pozadie a limity kontroly v Petržalke
Prečo bola kontrola na petržalskom úrade tak systematicky na vedľajšej koľaji? Pri pohľade do nedávnej histórie sa pred nami vynára sieť zaujímavých väzieb:
Zrušenie vlastného kontrolingu (2021): Vedenie úradu najprv zlikvidovalo interný Referát vnútornej kontroly a kontrolingu (4 pozície) priamo pod prednostom. Štatutár sa tým NEZODPOVEDNE zbavil priebežného auditu vnútri aparátu. Boli to výlučne jeho vlastné rozhodnutia – starosta chcel o všetkom rozhodovať sám, všetko chcel „kontrolovať“ sám a na kontrolných mechanizmoch alibisticky šetriť. V praxi tým však len vypol systémové poistky a celú stámiliónovú mestskú časť odkázal na vlastný mikromanažment.
Minulosť, na ktorú sa nedá objektívne opýtať: Ani pri pohľade do obdobia pred nástupom súčasnej kontrolórky nevieme presne, ako nezávislé kontrolné procesy v zákulisí fungovali. Predchádzajúci miestny kontrolór totiž po odchode z funkcie aktuálne zakotvil priamo na kandidátke starostovho tímu. Ak by sme sa na nezávislosť kontroly pýtali dnes, ťažko by sme hľadali nezafarbenú odpoveď.
Súčasná kontrolórka a jej zistenia: Poslednou inštanciou tak zostal Útvar miestnej kontrolórky. Už pri jej voľbe v zastupiteľstve v roku 2021 pritom v pléne rezonovala diskusia o možnom konflikte záujmov a personálnych väzbách na vtedajšieho poslanca starostovho klubu (ktorý dnes na úrade pôsobí ako zástupca prednostu a opäť za starostov tím kandiduje). Napriek týmto väzbám a sporom pri voľbe však treba objektívne uviesť, že aj samotná kontrolórka už vo svojich správach viackrát verejne poukázať na vážne pochybenia úradu pod vedením starostu. (Napríklad pri kontrole platieb v materských školách v 2024 čierne na bielom konštatovala, že na predložených dokladoch chýbajú mená zodpovedných osôb, vyjadrenia o ďalšom postupe a základná finančná kontrola sa nevykonáva v súlade so zákonom a pod.).
Namiesto nezávislých, robustných a personálne posilnených kontrolných mechanizmov sme tak boli svedkami poddimenzovania kontrolného aparátu a ignorovania jeho výstupov. Keď sme ako poslanci žiadali hĺbkovú kontrolu miezd a personálu, vysmiali sa nám. Keď sme žiadali posilniť kontrolný útvar, odmietli to.
Otázkou preto zostáva, prečo v situácii, keď poslanci požadovali kontrolu miezd a personálu, nedošlo zároveň k adekvátnemu posilneniu kontrolných kapacít úradu – a kto za takéto nastavenie systému niesol manažérsku a politickú zodpovednosť.
Fakty z archívu nepustia:
Poslanci konali v predstihu: Už v polovici roka 2023 sme uznesením žiadali previerku odmeňovania a personálu.
Politická averzia zvíťazila nad rozumom: Pre starostu bol jeho osobný politický boj proti poslancom Teamu Bratislava a Progresívneho Slovenska viac ako reálne fakty a bezpečnosť verejných financií. Len preto, že návrh na kontrolu predložil náš poslanecký klub, rozhodol sa ho arogantne ignorovať.
Starosta kontrolu paralyzoval: Verejne ju dehonestoval a odmietol posilniť kontrolné kapacity.
Čierne duše existovali: Kým starosta rečnil, že na úrade žiadne nie sú, obvinený cez ne bez prekážok a s plnými IT právami vyťahoval milióny eur.
Keby vedenie úradu na čele so starostom a jeho poslancami rešpektovalo vôľu zastupiteľstva a nevnímalo kontrolu ako nepriateľa, megasprenevera mohla byť odhalená hneď v zárodku. Namiesto toho dostal obvinený voľnú ruku na ďalšie dva roky.
V nasledujúcom, 5. dieli sa pozrieme na to, ako vyzerá „transparentnosť“ v podaní petržalského úradu, resp. ak je v rukách starostu a jeho poradcov.
PS: Ďakujem všetkým, ktorí mi osobitne posielate doplňujúce či spresňujúce informácie, neváhajte s nimi oboznámiť aj políciu - keďže nevieme, ktorými dôkazmi disponuje a ktorými nie. Je to dôležité!