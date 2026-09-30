6. DIEL Miliónová sprenevera v Petržalke: Kde je zodpovednosť vedenia?

V piatom diele sme si ukázali, ako si vedenie mestskej časti vybudovalo monopol na pravdu – zatiaľ čo voleným poslancom starosta spis zablokoval a ignoroval platné uznesenie, v zákulisí ho jeho poradca ponúkal vybraným ľuďom.
Dnes sa pozrieme na to, čo nasledovalo po prevalení škandálu priamo v útrobách úradu a ako vedenie mestskej časti pred pár dňami predviedlo dokonalú mediálnu dymovú clonu, aby zakrylo vlastnú nedbanlivosť.
Antedatované podpisy: Výroba alibi po prepuknutí škandálu
Jedným z najzávažnejších zistení forenzného auditu je fakt, že na úrade de facto neprebiehala zákonná základná finančná kontrola (ZFK). Miliónové platby odchádzali do bánk bez overenia v priebehu 15 minút.
Čo však urobilo vedenie mestskej časti, keď v máji 2025 praskla bublina sprenevery?
Audit EY prináša priamu informáciu o zúfalej snahe spätne vyrobiť krytie. V audite sa hovorí, že na základe informácií poskytnutých v rámci rozhovorov vyplynulo, že toto vyznačenie ZFK prebehlo až spätne, keď vyšli najavo neoprávnené platby v súvislosti so mzdami na MŠ v máji 2025 ... a že nech doplní tieto IDM do príslušného zakladača, pokiaľ nie sú vytlačené, a popodpisuje ich, a následne sama spätne podpísala IDM za rok 2024 a 2025 ...
Rozumiete tomu? Kontrolné pečiatky a podpisy, ktoré mali chrániť 2,7 milióna eur pred odoslaním peňazí, sa na interné doklady fyzicky dorábali a antedatovali až v máji 2025! Išlo o spätnú snahu vyvolať dojem, že kontrolný proces fungoval.
Účtovníctvo ako fikcia: Žonglovanie s nulou a stratené šanóny
Forenzný audit EY aj právna analýza odhaľujú, že účtovníctvo Petržalky v mzdovej oblasti neodrážalo realitu, ale manuálne sa prispôsobovalo:
Umelé prepisovanie mzdových nákladov: Keď po zadaní fiktívnych údajov od obvineného nevychádzala nulová bilancia na účte zamestnancov, na úrade sa jednoducho manuálne prepísala suma na nákladovom účte - Mzdové náklady, len aby výsledná bilancia na papieri sedela na nulu. Žiadne vecné preverovanie chýbajúcich peňazí sa nekonalo.
Záhadne stratené originály za rok 2023: Keď audítori EY žiadali originály účtovných dokladov k mzdám za rok 2023, úrad ich nedokázal predložiť. Podľa auditu EY a právneho stanoviska právnej kancelárie sa originály dokladov za celý rok 2023 fyzicky nenašli ani pri obhliadke kancelárií – hoci existoval formálny protokol o ich prevzatí!
Miznúce e-maily pred odchodom: Audit poukazuje aj na to, že pri personálnych zmenách si riadiaci pracovníci pred odchodom z úradu preposielali masívne objemy pracovných dát na súkromné e-maily a z pracovných schránok poštu vymazali.
Mzdy na stole starostu
Vedenie mestskej časti sa pred verejnosťou bránilo tvrdením, že starosta o mzdách nič netušil a „ani vo sne by mu nenapadlo, že si ich zamestnanci neskontrolujú“.
Forenzný audit však potvrdzuje, že starosta mzdové podklady osobne dostával a parafoval ich. Navyše, podľa auditu si starosta už v roku 2022 po predošlých nezrovnalostiach osobne vyžiadal pravidelné mesačné prehľady čerpania miezd. Štatutár mal teda vývoj mzdových tokov na stole, pričom podľa § 5 Zákona o finančnej kontrole a audite za vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia zodpovedá priamo štatutárny orgán.
Reakcia po 1,5 roku: Žaloba na banky ako dymová clona
Pod tlakom tuv blogoch zverejňovaných faktov prišla mestská časť pár dní pred zverejnením tejto časti blogu s veľkolepou tlačovou správou: Petržalka podáva civilnú žalobu na obvineného referenta a na dve komerčné banky (SLSP a ČSOB (banka ktorá na krádež upozornila)), od ktorých žiada viac ako 2,3 milióna eur.
Tento krok však vyvoláva zásadné otázky, na ktoré starosta neodpovedá:
Prečo až po 1,5 roku? Podvod praskol po upozornení banky v máji 2025. Právne stanovisko malo vedenie na stole od novembra 2025. Čo robil úrad celé mesiace? Prečo sa s civilnou žalobou čakalo až do chvíle, keď sa na verejnosť dostávajú zdrvujúce detaily o zlyhaní úradu?
Kde je žaloba na zodpovedných ľudí z vedenia? Mestská časť sa tvári ako nekompromisný ochranca verejných financií, no žaluje len banky a obvineného referenta. Vlastná blízka advokátska kancelária v analýze pritom jednoznačne konštatuje manažérske zlyhania a porušenia povinností riadiacich zamestnancov mestskej časti! Prečo starosta nepodal žalobu na náhradu škody voči tým, ktorí na úrade vypli kontroly, antedatovali podpisy, tolerovali manuálne prepisovanie účtov a mali mzdové podklady na stole?
Alibi pred vlastným zlyhaním: Hodiť vinu len na banky je pre vedenie mimoriadne pohodlné. Banky nepochybne majú svoje prísne AML povinnosti pri praní špinavých peňazí. Lenže banky neposielali peniaze z petržalského účtu – tie odchádzali priamo z miestneho úradu, pod dohľadom vedenia, bez vykonania základnej finančnej kontroly a s vedomím, že interný kontroling starosta ešte v roku 2021 zrušil!
Ak by na úrade fungovala elementárna kontrola štyroch očí, peniaze by do žiadnej banky vôbec neodišli.
Vlastní právnici odporučili konať: Prečo vedenie mlčí?
Starostovi blízka advokátska kancelária vo svojej analýze z novembra 2025 pomenovala veci bez servítky:
Podozrenie z trestných činov riadiacich pracovníkov: Právnici v analýze konštatujú podozrenie z dvoch závažných trestných činov:
Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku z nedbanlivosti – spôsobenie značnej škody porušením zákonných povinností.
Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie – pre manuálne úpravy účtovníctva.
Jasné odporúčanie podať oznámenie: Advokáti v zhrnutí stanoviska čierne na bielom odporučili predložiť toto právne stanovisko a jeho závery orgánom činným v trestnom konaní v konaní vedenom voči obvinenému (čo sa aj stalo) a prípadne zvážiť podanie trestného oznámenia ...
Prečo vyšetrovateľ ÚBOK nekoná sám: Právne stanovisko výslovne hovorí, že vyšetrovateľ ÚBOK sa sústredí výhradne na obvineného a nebude z vlastnej iniciatívy vyšetrovať trestnú zodpovednosť vedenia mestskej časti, pokiaľ nedostane nový oficiálny podnet!
A realita? Namiesto podania trestného oznámenia na riadiacich pracovníkov - vedenie tak mestská časť celú vertikálnu zodpovednosť zametá pod koberec a pozornosť médií odvádza na bankový sektor.
Hra o čas: Skrátené premlčanie od Smeru a stolička ako ochranný štít
Prečo vedenie mestskej časti čakalo 1,5 roka, odmietalo poslancom sprístupniť spis a zametá zodpovednosť vlastných nominantov? Odpoveďou môže byť neúprosný kalendár a kontroverzná novela Trestného zákona z dielne vládneho Smeru.
Právna analýza detailne rozoberá premlčacie doby:
Pri nedbanlivostnom trestnom čine porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku je premlčacia doba iba tri roky!
Pri skresľovaní hospodárskej evidencie je to päť rokov.
Kľúčové zlyhania, vypnuté kontroly a svojvoľné rozpočtové presuny začali skôr, no kradnutie začalo v úvode roka 2023.
Vďaka zmenám vládnej koalície sa premlčacie hodiny rozbehli bezprecedentnou rýchlosťou. S každým ďalším mesiacom zdržiavania a nečinnosti mestskej časti Petržalka voči vlastnému aparátu a vedeniu sa radikálne kráti čas, kedy je vôbec možné vyvodiť trestnú a hmotnú zodpovednosť voči riadiacim článkom.
Práve v tomto svetle dostáva konanie starostu Hrčku trpkú logiku. Ten po odhalení megakrádeže formálne odstúpil, vzápätí opäť kandidoval v doplňujúcich voľbách a o funkciu sa uchádza znova.
Kladiem si preto legitímnu otázku: Nie je táto urputná snaha udržať sa na starostovskej stoličke, kontrolovať monopol na informácie a vyťahovať žaloby na banky až po 1,5 roku v skutočnosti len bojom o čas? Kým má starosta v rukách kľúče od úradu, rozhoduje o tom, kto dostane informácie a kto nie. A ak sa vedeniu podarí odvádzať pozornosť až do uplynutia Smerom schválených premlčacích dôb, trestnoprávna či hmotná zodpovednosť riadiaceho aparátu definitívne zanikne.
Účet za rozkradnutých 2,7 milióna eur by v takom prípade definitívne zaplatili obyvatelia Petržalky.
Zodpovednosť nemožno prekryť PR vyhláseniami
Žalovať banky za ich AML postupy je legitímne právo a správny postup poškodenej samosprávy. Nesmie sa však stať zásterkou na to, aby sa zabudlo na ďalších možných vinníkov systémového kolapsu, ktorí zrušili kontroling, zlyhali pri základnej finančnej kontrole a dopustili, aby sa petržalský úrad premenil na bezbranný bankomat.
V záverečnom, 7. dieli prinesieme veľkú rekonštrukciu celého prípadu: Krok za krokom zhrnieme inštitucionálny rozpad kontroly a oznámim konkrétne právne kroky s cieľom nezávislého prešetrenia celej vertikálnej manažérskej zodpovednosti.