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30. sep 2026 o 00:01
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6. DIEL Miliónová sprenevera v Petržalke: Kde je zodpovednosť vedenia?

Petržalka po 1,5 roku narýchlo žaluje banky, no na zodpovedné vedenie úradu žalobu nepodala. Antedatované podpisy, prepisovanie účtov a hrozba premlčania po novele Trestného zákona. Kto skutočne zaplatí 2,7 milióna eur?

Pavol Škápik
Pavol Škápik Bloger
6. DIEL Miliónová sprenevera v Petržalke: Kde je zodpovednosť vedenia?
(Zdroj: Za použitia AI)
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V piatom diele sme si ukázali, ako si vedenie mestskej časti vybudovalo monopol na pravdu – zatiaľ čo voleným poslancom starosta spis zablokoval a ignoroval platné uznesenie, v zákulisí ho jeho poradca ponúkal vybraným ľuďom.

Dnes sa pozrieme na to, čo nasledovalo po prevalení škandálu priamo v útrobách úradu a ako vedenie mestskej časti pred pár dňami predviedlo dokonalú mediálnu dymovú clonu, aby zakrylo vlastnú nedbanlivosť.

Antedatované podpisy: Výroba alibi po prepuknutí škandálu

Jedným z najzávažnejších zistení forenzného auditu je fakt, že na úrade de facto neprebiehala zákonná základná finančná kontrola (ZFK). Miliónové platby odchádzali do bánk bez overenia v priebehu 15 minút.

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Čo však urobilo vedenie mestskej časti, keď v máji 2025 praskla bublina sprenevery?

Audit EY prináša priamu informáciu o zúfalej snahe spätne vyrobiť krytie. V audite sa hovorí, že na základe informácií poskytnutých v rámci rozhovorov vyplynulo, že toto vyznačenie ZFK prebehlo až spätne, keď vyšli najavo neoprávnené platby v súvislosti so mzdami na MŠ v máji 2025 ... a že nech doplní tieto IDM do príslušného zakladača, pokiaľ nie sú vytlačené, a popodpisuje ich, a následne sama spätne podpísala IDM za rok 2024 a 2025 ...

Rozumiete tomu? Kontrolné pečiatky a podpisy, ktoré mali chrániť 2,7 milióna eur pred odoslaním peňazí, sa na interné doklady fyzicky dorábali a antedatovali až v máji 2025! Išlo o spätnú snahu vyvolať dojem, že kontrolný proces fungoval.

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Účtovníctvo ako fikcia: Žonglovanie s nulou a stratené šanóny

Forenzný audit EY aj právna analýza odhaľujú, že účtovníctvo Petržalky v mzdovej oblasti neodrážalo realitu, ale manuálne sa prispôsobovalo:

  • Umelé prepisovanie mzdových nákladov: Keď po zadaní fiktívnych údajov od obvineného nevychádzala nulová bilancia na účte zamestnancov, na úrade sa jednoducho manuálne prepísala suma na nákladovom účte - Mzdové náklady, len aby výsledná bilancia na papieri sedela na nulu. Žiadne vecné preverovanie chýbajúcich peňazí sa nekonalo.

  • Záhadne stratené originály za rok 2023: Keď audítori EY žiadali originály účtovných dokladov k mzdám za rok 2023, úrad ich nedokázal predložiť. Podľa auditu EY a právneho stanoviska právnej kancelárie sa originály dokladov za celý rok 2023 fyzicky nenašli ani pri obhliadke kancelárií – hoci existoval formálny protokol o ich prevzatí!

  • Miznúce e-maily pred odchodom: Audit poukazuje aj na to, že pri personálnych zmenách si riadiaci pracovníci pred odchodom z úradu preposielali masívne objemy pracovných dát na súkromné e-maily a z pracovných schránok poštu vymazali.

Mzdy na stole starostu

Vedenie mestskej časti sa pred verejnosťou bránilo tvrdením, že starosta o mzdách nič netušil a „ani vo sne by mu nenapadlo, že si ich zamestnanci neskontrolujú“.

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Forenzný audit však potvrdzuje, že starosta mzdové podklady osobne dostával a parafoval ich. Navyše, podľa auditu si starosta už v roku 2022 po predošlých nezrovnalostiach osobne vyžiadal pravidelné mesačné prehľady čerpania miezd. Štatutár mal teda vývoj mzdových tokov na stole, pričom podľa § 5 Zákona o finančnej kontrole a audite za vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia zodpovedá priamo štatutárny orgán.

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Reakcia po 1,5 roku: Žaloba na banky ako dymová clona

Pod tlakom tuv blogoch zverejňovaných faktov prišla mestská časť pár dní pred zverejnením tejto časti blogu s veľkolepou tlačovou správou: Petržalka podáva civilnú žalobu na obvineného referenta a na dve komerčné banky (SLSP a ČSOB (banka ktorá na krádež upozornila)), od ktorých žiada viac ako 2,3 milióna eur.

Tento krok však vyvoláva zásadné otázky, na ktoré starosta neodpovedá:

  1. Prečo až po 1,5 roku? Podvod praskol po upozornení banky v máji 2025. Právne stanovisko malo vedenie na stole od novembra 2025. Čo robil úrad celé mesiace? Prečo sa s civilnou žalobou čakalo až do chvíle, keď sa na verejnosť dostávajú zdrvujúce detaily o zlyhaní úradu?

  2. Kde je žaloba na zodpovedných ľudí z vedenia? Mestská časť sa tvári ako nekompromisný ochranca verejných financií, no žaluje len banky a obvineného referenta. Vlastná blízka advokátska kancelária v analýze pritom jednoznačne konštatuje manažérske zlyhania a porušenia povinností riadiacich zamestnancov mestskej časti! Prečo starosta nepodal žalobu na náhradu škody voči tým, ktorí na úrade vypli kontroly, antedatovali podpisy, tolerovali manuálne prepisovanie účtov a mali mzdové podklady na stole?

  3. Alibi pred vlastným zlyhaním: Hodiť vinu len na banky je pre vedenie mimoriadne pohodlné. Banky nepochybne majú svoje prísne AML povinnosti pri praní špinavých peňazí. Lenže banky neposielali peniaze z petržalského účtu – tie odchádzali priamo z miestneho úradu, pod dohľadom vedenia, bez vykonania základnej finančnej kontroly a s vedomím, že interný kontroling starosta ešte v roku 2021 zrušil!

Ak by na úrade fungovala elementárna kontrola štyroch očí, peniaze by do žiadnej banky vôbec neodišli.

Vlastní právnici odporučili konať: Prečo vedenie mlčí?

Starostovi blízka advokátska kancelária vo svojej analýze z novembra 2025 pomenovala veci bez servítky:

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  1. Podozrenie z trestných činov riadiacich pracovníkov: Právnici v analýze konštatujú podozrenie z dvoch závažných trestných činov:

    • Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku z nedbanlivosti – spôsobenie značnej škody porušením zákonných povinností.

    • Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie – pre manuálne úpravy účtovníctva.

  2. Jasné odporúčanie podať oznámenie: Advokáti v zhrnutí stanoviska čierne na bielom odporučili predložiť toto právne stanovisko a jeho závery orgánom činným v trestnom konaní v konaní vedenom voči obvinenému (čo sa aj stalo) a prípadne zvážiť podanie trestného oznámenia ...

  3. Prečo vyšetrovateľ ÚBOK nekoná sám: Právne stanovisko výslovne hovorí, že vyšetrovateľ ÚBOK sa sústredí výhradne na obvineného a nebude z vlastnej iniciatívy vyšetrovať trestnú zodpovednosť vedenia mestskej časti, pokiaľ nedostane nový oficiálny podnet!

A realita? Namiesto podania trestného oznámenia na riadiacich pracovníkov - vedenie tak mestská časť celú vertikálnu zodpovednosť zametá pod koberec a pozornosť médií odvádza na bankový sektor.

Hra o čas: Skrátené premlčanie od Smeru a stolička ako ochranný štít

Prečo vedenie mestskej časti čakalo 1,5 roka, odmietalo poslancom sprístupniť spis a zametá zodpovednosť vlastných nominantov? Odpoveďou môže byť neúprosný kalendár a kontroverzná novela Trestného zákona z dielne vládneho Smeru.

Právna analýza detailne rozoberá premlčacie doby:

  • Pri nedbanlivostnom trestnom čine porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku je premlčacia doba iba tri roky!

  • Pri skresľovaní hospodárskej evidencie je to päť rokov.

Kľúčové zlyhania, vypnuté kontroly a svojvoľné rozpočtové presuny začali skôr, no kradnutie začalo v úvode roka 2023.

Vďaka zmenám vládnej koalície sa premlčacie hodiny rozbehli bezprecedentnou rýchlosťou. S každým ďalším mesiacom zdržiavania a nečinnosti mestskej časti Petržalka voči vlastnému aparátu a vedeniu sa radikálne kráti čas, kedy je vôbec možné vyvodiť trestnú a hmotnú zodpovednosť voči riadiacim článkom.

Práve v tomto svetle dostáva konanie starostu Hrčku trpkú logiku. Ten po odhalení megakrádeže formálne odstúpil, vzápätí opäť kandidoval v doplňujúcich voľbách a o funkciu sa uchádza znova.

Kladiem si preto legitímnu otázku: Nie je táto urputná snaha udržať sa na starostovskej stoličke, kontrolovať monopol na informácie a vyťahovať žaloby na banky až po 1,5 roku v skutočnosti len bojom o čas? Kým má starosta v rukách kľúče od úradu, rozhoduje o tom, kto dostane informácie a kto nie. A ak sa vedeniu podarí odvádzať pozornosť až do uplynutia Smerom schválených premlčacích dôb, trestnoprávna či hmotná zodpovednosť riadiaceho aparátu definitívne zanikne.

Účet za rozkradnutých 2,7 milióna eur by v takom prípade definitívne zaplatili obyvatelia Petržalky.

Zodpovednosť nemožno prekryť PR vyhláseniami

Žalovať banky za ich AML postupy je legitímne právo a správny postup poškodenej samosprávy. Nesmie sa však stať zásterkou na to, aby sa zabudlo na ďalších možných vinníkov systémového kolapsu, ktorí zrušili kontroling, zlyhali pri základnej finančnej kontrole a dopustili, aby sa petržalský úrad premenil na bezbranný bankomat.

V záverečnom, 7. dieli prinesieme veľkú rekonštrukciu celého prípadu: Krok za krokom zhrnieme inštitucionálny rozpad kontroly a oznámim konkrétne právne kroky s cieľom nezávislého prešetrenia celej vertikálnej manažérskej zodpovednosti.

Pavol Škápik

Pavol Škápik
Bloger 
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Pavol Škápik - Pracoval ako CIO finančnej správy a ako generálny riaditeľ na Ministerstve financií SR. Bol prvým Chief Data Officer Bratislavy a je spoluzakladateľ Inštitútu dátovej politiky. Viedol tím dátových a priestorových analytikov hlavného mesta Bratislava. Priniesol do mesta princípy rozhodovania na základe dát. Pod jeho gesciou sa vytvoril portál s otvorenými údajmi, ktorý vyhral cenu Itapa ako najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020. Je tiež bratislavským či petržalským poslancom, kde je aj členom finančnej komisie. Komunálne záujmy zastrešoval aj ako člen správnej rady DEUS-u a ako expert pre Úniu miest Slovenska. V minulosti pracoval na Inštitúte sociálnej politiky a na Štatistickom úrade SR, kde viedol oddelenie, ktoré pripravilo sčítanie aj na základe registrov. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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