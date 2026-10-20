7. DIEL: Miliónová sprenevera v Petržalke: Podal som trestné oznámenie. Žiadam preveriť aj zodpovednosť vedenia

V októbri 2026 som po predvolaní vypovedal na Odbore kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Vysvetlil som okolnosti svojho oznámenia a dôvody, pre ktoré žiadam preveriť zodpovednosť vedenia mestskej časti.
Pri strate 2,7 milióna eur sa totiž nemožno uspokojiť iba s otázkou, kto si peniaze posielal na vlastné účty. Musíme sa pýtať aj na to, kto ich mal chrániť, ako boli nastavené kontroly a prečo neoprávnené platby tak dlho pokračovali.
V oznámení a jeho doplnení som vychádzal z forenzného auditu, právneho stanoviska a poznatkov z prvotnej internej analýzy. Upozornil som na nefungujúcu finančnú kontrolu, rozsiahle oprávnenia v mzdovom systéme, manuálne úpravy účtovníctva aj dodatočné podpisovanie kontrolných dokladov. Žiadal som preveriť tiež okolnosti chýbajúcej dokumentácie a nakladania s elektronickou komunikáciou.
Nejde teda iba o samotnú spreneveru. Ide aj o možné zanedbanie povinností, skresľovanie záznamov a konanie, ktoré mohlo sťažiť objasnenie prípadu. To sú moje podozrenia predložené polícii; ich právnu kvalifikáciu a prípadné zavinenie konkrétnych osôb už preverujú príslušné orgány.
Jeden obvinený referent nevysvetľuje zlyhanie celého úradu
Počas svojej profesijnej dráhy som pôsobil ako generálny riaditeľ na Ministerstve financií SR, riadil IT finančnej správy SR a viedol tímy dátových analytikov. Z praxe poznám význam rozdelenia právomocí, kontroly údajov a zodpovednosti vedúcich pracovníkov. Aj preto v opísaných zisteniach vidím zásadný problém riadenia úradu. Ako poslanec mám zároveň povinnosť žiadať vysvetlenie, čo sa stalo s peniazmi obyvateľov.
Nemôžem preto prijať obraz, v ktorom bol obvinený referent príliš šikovný a úrad pod vedením Jána Hrčku urobil všetko, čo mohol. Kontrolné mechanizmy majú chrániť verejné peniaze aj pred človekom, ktorému kolegovia dôverujú. Dôvera nenahrádza kontrolu a osobný dohľad starostu nenahrádza fungujúci systém.
Keď hovorím o vedení, myslím tým starostu, vicestarostov, prednostu a viacerých viceprednostov či rôznych ďalších členov vedenia. Každého podľa jeho kompetencií a obdobia pôsobenia. Kto mal právomoc riadiť a kontrolovať, musí vedieť vysvetliť, ako ju vykonával.
Ako poslanec nemám vyšetrovacie právomoci a nemôžem rozhodovať o trestnej vine konkrétnych ľudí. Môžem však pomenovať zistenia, predložiť podozrenia a žiadať ich preverenie. Presne to som urobil — ešte pred začiatkom tejto blogovej série.
V predchádzajúcich šiestich dieloch som opisoval jednotlivé časti prípadu. Dnes ich spájam do časovej osi a vysvetľujem, prečo som sa obrátil na prokuratúru.
I. Rekonštrukcia systémového zlyhania: Ako úrad prišiel o kontrolné poistky
Rok 2020: Rozsiahle práva bez účinnej kontroly
Obvinený referent získal v roku 2020 rozsiahle oprávnenia v mzdovom systéme vrátane administrátorských práv. Podľa forenznej správy pritom nebol sám a nemal tieto výnimočné oprávnenia len on. Problém bol v celkovom nastavení prístupov a chýbajúcej nezávislej kontrole.
Mohol zasahovať do mzdových položiek, vytvárať fiktívne kódy odmien a upravovať podklady na platby. Pri fiktívnych odmenách neboli nastavené dane ani odvody. Neoprávnené platby pritom boli priraďované najmä bývalým zamestnancom (čiernym dušiam) a smerovali na desiatky bankových účtov obvineného.
Štandardný systémový log bol nastavený iba na pár dní a podrobné zaznamenávanie zmien, takzvaný audit trail, existovalo, ale nebolo zapnuté. A tak obvinený referent po odoslaní platieb spätne mohol odstraňovať vložené položky.
Takéto nastavenie bolo zásadným bezpečnostným problémom.
Kto mal oprávnenia kontrolovať? Kto overoval oddelenie úloh? A prečo vedenie tolerovalo, že príprava podkladov aj možnosť zasahovať do systému zostávali bez účinnej protiváhy?
Rok 2021: Zrušený kontroling, nenahradené poistky
Ako som opísal v predchádzajúcich dieloch a uviedol aj na polícii, v roku 2021 bol rozhodnutím starostu zrušený samostatný referát vnútornej kontroly a kontrolingu so štyrmi referentskými pozíciami.
Podstatné je, čo jeho činnosť nahradilo. Forenzná správa konštatuje absenciu finančného kontrolingu a riadenia finančných rizík. Chýbal systém, ktorý by priebežne sledoval odchýlky a vyžadoval ich vysvetlenie.
Právne stanovisko pomenúva „kompetenčné vákuum“: zamestnanci predpokladali, že určitú činnosť vykoná niekto iný, až ju napokon nerealizoval nikto.
Úrad pritom mal starostu, jeho zástupcov, prednostu, viceprednostov, poradcov atď... Riadiacich funkcií bolo dosť. Prečo sa ich existencia nepremietla do fungujúcej kontroly?
Viaceré útvary, viaceré zlyhané kontrolné články
Forenzná správa uvádza, že základná finančná kontrola nebola vykonávaná v súlade so zákonom a internými predpismi na žiadnom z viacerých zapojených útvarov: personálnom, mzdovom, účtovnom ani rozpočtovom (tieto útvary v období rokov 2023 až 2025 sa rôzne volali, rôzne presúvali, mali rôznych nadriadených od prednostu cez rôznych viceprednostov či vicestarostu).
Obvinený referent poslal súbor s platobnými údajmi a súhrnný platobný príkaz. Na útavre účtovníctva referent porovnal len celkové sumy a v priebehu 15 až 20 minút platby ich odoslala na účty. Vecná kontrola oprávnenosti vyplácaných súm podľa správy neprebiehala.
Postupne slabla aj účasť nadriadených na obehu podkladov. Vedúci pracovníci z komunikácie vypadávali a od konca roka 2024 boli podklady zasielané priamo na úhradu bez ich účasti.
Toto už nie je iba otázka šikovnosti obvineného referenta. Je to otázka práce jeho nadriadených, rôznych viceprednostov a ďalších riadiacich článkov.
Kto si všimol, že prestáva dostávať podklady? Kto žiadal nápravu? Kto overoval, že kontrolu vykonáva niekto iný?
Rok 2023: Kontrolu sme žiadali v predstihu
Už v roku 2023 sme ako poslanecký klub žiadali preverenie odmeňovania a personálnej agendy. Miestne zastupiteľstvo požiadavku schválilo pred letom 2023.
Reakciu starostu Jána Hrčku, jeho spochybňovanie návrhu a výroky o „čiernych dušiach“ som opísal vo štvrtom diele. Rovnako aj požiadavku na personálne posilnenie kontrolného útvaru, ktorú starosta odmietol podporiť a priam ju zosmiešňoval ...
Trpkou iróniou je, že neoprávnené odmeny boli vyplácané aj na mená bývalých zamestnancov teda na čierne (mŕtve) duše so zmenenými bankovými účtami. Kontrola sa k mzdám materských škôl v potrebnom rozsahu nedostala a platby pokračovali.
Netvrdím, že náš návrh už vtedy odhaľoval konkrétny podvod. Žiadali sme však preverenie oblasti, v ktorej sa neskôr ukázali závažné nedostatky. Podceňovanie kontroly malo v tomto prípade veľmi drahé následky.
Pritom ale čo viedlo starostu k jej zosmiešňovaniu? Prečo nechcel posilniť útvar kontroly?
Rok 2024: Avízo na 1,4 milióna eur
Pri doplnení trestného oznámenia som upozornil aj na informáciu o e-maile obvineného referenta z roku 2024, podľa ktorého malo na mzdy chýbať približne 1,4 milióna eur. Žiadal k tomu stretnutie s vedením.
Polícii som opísal aj následné dopĺňanie finančného krytia presunmi v rozpočte. Žiadam preveriť, ako sa potreba ďalších peňazí vysvetľovala a kontrolovala.
Samotný rozpočtový presun nie je dôkazom pochybenia. Pri takomto avizovanom nedostatku však vedenie musí požadovať podrobné zdôvodnenie.
Koľko ľudí bolo potrebné zaplatiť? Prečo výdavky rástli? Zodpovedali mzdy odvodom a počet platieb počtu zamestnancov?
Forenzná správa opisuje ukazovatele, ktoré mohli na neoprávnené platby upozorniť: rozdielny vývoj hrubých miezd a odvodov aj rastúci počet bankových prevodov pri stabilnom počte zamestnancov.
Prečo tieto rozdiely neviedli k účinnému prevereniu? Kto ich mal analyzovať a komu mal svoje zistenia predložiť?
II. Čo sa dialo po odhalení: Podpisy spätne a nevysvetlené rozdiely
Máj 2025: Rozhodujúci impulz prišiel z banky
Podľa forenznej správy boli podozrenia identifikované po nahlásení ČSOB bankou zo 7. mája 2025.
Trestné oznámenie nasledovalo 13. mája.
Verejnosť a poslanci sa o prípade dozvedeli 16. mája.
Vnútorné kontrolné mechanizmy úradu teda neoprávnené platby včas nezastavili. Rozhodujúci podnet prišiel zvonka.
Pritom stále medzi nahlásením 7.5 a trestným oznámením 13.5 je dosť výrazný časový odstup. Prečo až po toľkých dňoch a prečo verejnosti a poslancom až po 9 dňoch od nahlásenia bankou? Čo sa v tom medziobdobí dialo na úrade?
Podpis po odhalení peniaze neochráni
Jedným z najzávažnejších zistení je spätné podpisovanie kontrolných dokladov. Forenzná správa opisuje, že rôzne interné účtovné doklady boli podpisované až v máji 2025, po odhalení neoprávnených platieb.
Podpis urobený po odhalení škody však nemôže nahradiť kontrolu, ktorá mala chrániť peniaze pred ich odoslaním.
Aj preto som požiadal o preverenie, kto dal pokyn na dodatočné dopĺňanie dokladov, kedy boli podpísané, aké dátumy obsahovali a čo mali osvedčovať. Treba zistiť, či ich dopĺňanie nevytváralo zavádzajúci obraz o fungovaní kontroly v minulosti.
Keď nesedeli účty, upravili sa čísla
Právne stanovisko aj forenzná správa opisujú opakované účtovné nezrovnalosti. Rozdiely sa v niektorých prípadoch riešili manuálnymi úpravami mzdových nákladov bez zodpovedajúceho účtovného dokladu, aby sa dosiahol nulový zostatok na účte zamestnancov.
Účtovníctvo má zachytávať skutočné pohyby peňazí. Ak rozdiel zmizne iba úpravou čísla, jeho príčina zostáva.
Kto kontroloval takéto účtovanie? Kto riešil opakované rozdiely? Prečo sa odpovede opäť hľadali u človeka, ktorého podklady bolo potrebné nezávisle overiť?
Mzdové podklady na stole starostu
Dokumenty zároveň potvrdzujú, že starosta v tomto období dostával mzdové rekapitulácie a niektoré parafoval.
Samotná parafa nedokazuje vedomosť o podvode. Tým sa však otázka zodpovednosti vedenia nekončí. Aký účel malo predkladanie týchto údajov? Čo sa z nich vyhodnocovalo? Ako sa overovalo, že delegovaná kontrola naozaj funguje?
Delegovanie kontroly nie je ospravedlnením nezáujmu o jej výsledky.
Kde sú doklady a čo sa stalo s komunikáciou?
V policajnej zápisnici som upozornil aj na informácie o chýbajúcich mzdových a účtovných dokladoch za rok 2023 a o preposielaní pracovných e-mailov do súkromných schránok a ich mazaní z pracovnej pošty.
Aj tieto okolnosti žiadam preveriť: kde sa dokumentácia nachádza, kto za ňu zodpovedal a či boli zachované údaje potrebné na úplnú rekonštrukciu prípadu.
Netvrdím, že samotná neprítomnosť dokumentu či e-mailov dokazuje jeho úmyselné zničenie. Žiadam však zistiť, čo sa s podkladmi stalo a či niečie konanie nesťažilo objasnenie prípadu.
III. Poslancom zatvorené dvere, vybraným ľuďom prístup
V januári 2026 sme na zastupiteľstve presadili uznesenie, ktorého cieľom bolo umožniť dvom poslancom vrátane mňa nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu. Postup mal prebiehať v koordinácii s políciou a prokurátorom a rešpektovať potreby vyšetrovania. Požadované splnomocnenie sme nedostali.
Zároveň ale poradca starostu ponúkol nahliadnutie do kópie spisu vybraným novinárom a nevieme komu všetkému. V odpovedi na moju infožiadosť úrad uviedol, že o sprístupnení rozhodoval štatutárny zástupca mestskej časti, ktorým je starosta.
Tento dvojaký meter považujem za neobhájiteľný. Poslanci mali pripraviť vecnú správu zastupiteľstvu, nie verejne šíriť citlivé dokumenty. Prečo sa pred nimi prístup uzatváral, zatiaľ čo iným sa otváral? A komu sa otváral, ak úrad v tomto odmietol reagovať na zaslanú infožiadosť? A boli napr. vybraným novinárom sprístupnené všetky informácie alebo len vybrané niekym?
Lebo takýto postup nám hovorí skôr o monopole na pravdu ako o transparentnom prístupe a transparentnej samospráve, ktorá nemá čo skrývať.
Samostatnou líniou bol anonymný e-mail, ktorý som dostal v máji 2026 s ponukou materiálov zo spisu za finančnú odmenu. Oznámil som ho polícii a poskytol súčinnosť aj pri ďalšom preverovaní. Tento príbeh som opísal v prvom diele.
Netvrdím, že anonym získal dokumenty z mestskej časti. Ich pôvod musia preveriť príslušné orgány. Spôsob nakladania s kópiou spisu však podľa mňa vyžaduje jasné pravidlá a zodpovednosť, nie rozhodovanie podľa toho, komu starosta prístup umožní.
IV. Jún 2026: Od otázok k trestnému oznámeniu
Čo povedali právnici objednaní mestskou časťou
Právne stanovisko identifikuje možné porušenia zákonov aj interných predpisov a časť z nich výslovne označuje za manažérske zlyhania vedúcich zamestnancov. Odporúča zvážiť pracovnoprávne dôsledky.
Za splnenia zákonných podmienok pripúšťa aj možnú trestnú zodpovednosť z nedbanlivosti, najmä za porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a prípadne za skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.
Stanovisko zároveň neindikuje úmyselnú spoluúčasť ďalších ľudí na sprenevere. Pri možnej nedbanlivosti a príčinnej súvislosti so škodou požaduje ďalšie dokazovanie so zapojením polície. Odporúča predložiť závery orgánom činným v trestnom konaní a zvážiť podanie trestného oznámenia.
Práve toto považujem za podstatné: závery treba preveriť. Veta „o podvode som nevedel“ sama osebe nevysvetľuje, či niekto vykonával kontrolné povinnosti, ktoré mal vykonávať, resp. či niekto konal - nekonal ako mal.
Oznámenie z 15. júna: Konal som pred začiatkom série
Moje trestné oznámenie je datované 15. júna 2026. Prvý diel tejto série vyšiel až v auguste, kedy som mal informáciu, že sa polícia mojim oznámením zaoberá. Preto moje kroky nemožno opisovať ako narýchlo pripravenú reakciu na septembrové oznámenie žaloby proti obvinenému referentovi a bankám.
Krajská prokuratúra ma listom z konca júna informovala o odovzdaní oznámenia ÚBOK. Následne mi ÚBOK listom z konca júla oznámil jeho postúpenie na Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti.
Tieto listy dokumentujú postup orgánov pri vybavovaní môjho podania. Právne označenie podozrení sa v nich sprísňuje, preto výslednú právnu kvalifikáciu nepredbieham. Podstatou zostáva preverenie konania a zodpovednosti za opísané zlyhania.
V. Premlčanie: Január 2023 nie je vzdialená minulosť
Pri nedbanlivostnom porušovaní povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 238 Trestného zákona je premlčacia doba tri roky. Na toto upozorňovala aj reakcia právnej kancelárie v ich materiály.
Prvé neoprávnené platby sa podľa podkladov začali v januári 2023. Dnes je október 2026. Pri udalostiach z počiatku kauzy teda už uplynuli viac ako tri kalendárne roky. Je to dôvod bezodkladne posúdiť aj premlčanie.
Netvrdím, že celá vec je automaticky premlčaná. Rozhoduje právne posúdenie jednotlivých skutkov, okamih ich dokonania aj okolnosti ovplyvňujúce plynutie lehoty. Samotné podanie trestného oznámenia navyše premlčanie automaticky neprerušuje.
Preto nechcem, aby sa zodpovednosť vedenia začala dôsledne riešiť až vtedy, keď bude pri niektorých skutkoch neskoro. Zistenia treba preverovať včas.
Ak by trestná zodpovednosť za konkrétne pochybenie zanikla premlčaním, neznamenalo by to, že kontrola fungovala alebo že nikto nezlyhal. Znamenalo by to, že daný skutok už nemožno trestne postihnúť.
Taký výsledok by však obyvateľom Petržalky nevysvetlil, prečo ich peniaze neboli ochránené. Ani by nevymazal politickú a manažérsku zodpovednosť za fungovanie úradu.
VI. Žaloba na banky nezodpovedala otázky o vedení
V septembri mestská časť oznámila žalobu proti obvinenému referentovi a bankám Slovenská sporiteľňa a ČSOB (banka, ktorá na spreneveru upozornila).
Každý riadne podložený krok smerujúci k získaniu peňazí späť má význam. Žaloba však nenahrádza preverenie zodpovednosti vlastného vedenia.
Banky nezrušili kontrolný referát. Banky neurčovali právomoci pracovníkov úradu. Banky neorganizovali obeh mzdových dokladov a neriadili petržalské účtovníctvo.
Preto sa pýtam: aké konkrétne tresnoprávne, majetkové a ďalšie kroky mestská časť urobila voči vedeniu?
Ak sa vedenie prezentuje ako nekompromisný ochranca verejných peňazí, musí rovnakú dôslednosť uplatniť aj dovnútra úradu. Vymáhanie škody od bánk a policajné preverenie zodpovednosti vlastných riadiacich článkov vrátane tých najvyšších môžu a malo prebiehať už dávno a súbežne.
VII. Október: Podozrenia som doplnil do zápisnice kriminálky
V októbri 2026 som sa na základe predvolania dostavil na krajskú kriminálnu políciu a osobne doplnil trestné oznámenie. Uviedol som okolnosti, ktoré ma k nemu viedli, aj to, prečo považujem za potrebné preveriť vedenie mestskej časti.
Polícii som vysvetlil, že podklady, ktoré som dostal ako poslanec, boli čiastočne anonymizované (pri niektorých do 35 %) vrátane údajov a funkcií dotknutých osôb. Nemám prístup ku všetkým informáciám ani právomoci na ich zabezpečenie. Preto nemôžem sám určiť konkrétnu mieru individuálneho zavinenia.
Predložil som však okruh otázok, ktoré podľa mňa nemožno nechať bez odpovede:
Kto mal zabezpečiť riadnu finančnú kontrolu a prečo neoprávnené platby čiernym (mŕtvym) dušiam nezastavila?
Ako jednotlivé riadiace články (vedenie organizácie) vykonávali svoje povinnosti a kto overoval fungovanie kontrol pri častých organizačných zmenách?
Čo sa preverovalo pri mzdových podkladoch predkladaných starostovi a aké opatrenia nasledovali pri nezrovnalostiach?
Kto nariadil spätné dopĺňanie a podpisovanie dokladov, čo mali podpisy osvedčovať a aké dátumy boli uvedené?
Prečo sa účtovné rozdiely riešili manuálnymi úpravami namiesto dôsledného objasnenia ich príčin?
Ako sa preverilo avízo o nedostatku 1,4 milióna eur v roku 2024 a na základe čoho (zdôvodnenia) sa dopĺňalo finančné krytie?
Kde sú pôvodné doklady a elektronická komunikácia potrebné na úplnú rekonštrukciu prípadu a či nakladanie s nimi nesťažilo jeho objasnenie?
Zápisnica zachytáva moje podozrenia a vysvetlenia vrátane podozrenia z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, skresľovania evidencie a marenia spravodlivosti. Nie je rozhodnutím o vine konkrétnej osoby. Znamená však, že otázky nezostali iba v blogoch: osobne som ich predložil polícii a polícia sa ich preverením zaoberá.
Ani obhájený mandát nie je potvrdením neviny úradu
Vstupujeme do volebného finále a Ján Hrčka sa opäť uchádza o hlasy obyvateľov. Ani prípadné obhájenie mandátu však nevymaže zistenia audítorov a právnikov. Nenahradí vysvetlenie hospodárenia a neuzavrie preverovanie podozrení.
Polícii som predložil aj otázky týkajúce sa jeho konania a fungovania vedenia úradu. Žiadam, aby sa posúdili podľa dôkazov a skutočných kompetencií, bez ohľadu na volebný výsledok.
To isté platí pre ostatné riadiace články. Zodpovednosť nekončí pri kancelárii starostu, ale nemôže sa ani stratiť medzi kanceláriami jeho zástupcov, prednostu, zástupcov prednostu atď .
Ak sa pri úspechoch hlási k výsledkom celé vedenie, pri škode 2,7 milióna eur nemôže zrazu zostať len jeden obvinený referent a ostatní bez vysvetlenia svojej úlohy.
Politická a manažérska zodpovednosť pritom nemusí čakať na trestný rozsudok. Obyvatelia majú právo vedieť, čo zlyhalo, kto mal procesy na starosti a z koho viny bola vypnutá kontrola.
Petržalka nesmie prebrať politickú kultúru bez zodpovednosti
Na celoštátnej úrovni odmietam predstavu, že verejná funkcia má byť štítom pred nepríjemnými otázkami a preverovaním podozrení. Rovnaký meter preto uplatňujem aj doma v Petržalke.
Nechcem samosprávu, v ktorej sa pri úspechoch rozdávajú zásluhy a pri zlyhaniach sa všetci schovajú za jedného referenta. Ani samosprávu, v ktorej sa žiadosť o kontrolu automaticky označí za politický útok.
Ak polícia preveruje podozrenia týkajúce sa výkonu verejnej funkcie, odpoveďou má byť súčinnosť a vecné vysvetlenie. Nie predstava, že popularita, mandát alebo blížiace sa voľby robia takéto otázky neprípustnými.
Prezumpciu neviny treba rešpektovať. Nemožno ju však používať ako dôvod, prečo sa dovtedy nesmie hovoriť o zlyhaní riadenia a politickej zodpovednosti.
Od starostu aj celého vedenia očakávam viac než ubezpečenie, že oni peniaze nespreneverili. Očakávam vysvetlenie, ako si plnili povinnosti, ktoré mali ich strate zabrániť. Aj po 1,5 roku sme sa toho ale nedočkali. Lebo to nie je len o teatrálnom odstúpení starostu, ktorý následne v pohode kandiduje akoby sa nič nestalo. Je to aj o manžmente ľudí okolo starostu, ktorí mali či mohli vedieť a mali kontrólovať.
Prečo som to urobil
Toto nie je len o papieroch a paragrafoch. Je to o 2,7 milióna eur, ktoré patrili Petržalke a mali slúžiť jej obyvateľom. O peniazoch na verejné služby, škôlky, chodníky, parky či platy učiteľkám v školkach alebo kuchárkam v školských kuchyniach.
Kontrolné zlyhania opísané v dokumentoch považujem za neprijateľné. Obyvatelia nemajú povinnosť uspokojiť sa s vysvetlením, že obvinený referent bol šikovný a všetci ostatní mu dôverovali.
Ak bežný občan nezaplatí nájom či daň za psa, samospráva od neho vyžaduje splnenie povinností. Rovnakú dôslednosť musíme očakávať od ľudí, ktorí spravujú verejné peniaze.
Pri premlčaní nestačí povedať, že sa tým raz niekto bude zaoberať. Potrebujeme včasné preverenie a konkrétne rozhodnutia. Nechcem, aby sa namiesto odpovede na otázku, kto zlyhal, obyvatelia napokon dozvedeli iba to, že už uplynulo príliš veľa času.
Preto som podal trestné oznámenie. Preto som ho osobne doplnil na polícii. A preto budem ďalej žiadať konkrétne odpovede, nápravu a vyvodenie zodpovednosti vedenia petržalského úradu.
Petržalka nie je súkromná firma jedného muža. Petržalka patrí nám všetkým — a my máme právo poznať celú, nevyretušovanú pravdu!