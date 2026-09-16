Budhizmus a Bodh Gaya, mesto Budhovho osvietenia
Ako následok krásnych synchronicít som sa ocitol v meste Budhovho osvietenia v Bodh Gaya.
Ubytoval som sa v inštitúte, ktorý patrí pod správu tibetskej školy budhizmu Geluk, ktorej členom je aj Dalai Lama. Veľmi harmonické prostredie a ticho, ktoré kontrastovalo s divočinou mesta Varanasi. Architektúra tohto miesta bola diametrálne odlišná od klasickej indickej architektúry. Išlo o pravé nefalšované tibetské centrum. Okrem krásneho tibetského ducha som si toto miesto užil aj kvôli úžasným ľuďom, ktorí tu pobývali. Bodh Gaya je špecifické miesto a našiel som tu množstvo pravých spirituálnych hľadačov. Nikdy v živote som nezažil toľko hlbokých filozoficko-spirituálnych konverzácií s takým množstvom ľudí za tak krátky čas, ako tu na tomto čarovnom mieste.
Tibet v exile
Po silnom utlačovaní čínskou vládou zažíva tibetská spiritualita ťažké časy. V Tibete tibetskí budhisti nemôžu voľne realizovať svoje náboženské praktiky a preto utieklo mnoho z nich do exilu. Hlavným mestom Tibetu v exile je mesto Dharamshala na severe Indie. Nachádza sa tu dnes duša tibetského budhizmu a sídli tu aj Dalai Lama. Ďalším mestom s obrovskou koncentráciou tibetských imigrantov je práve Bodh Gaya. Ide o najposvätnejšie pútnické miesto pre budhizmus vôbec a je miestom Budhovho osvietenia.
Príbeh princa Siddharthu Gautamu
Princ Siddhartha sa narodil v nepálskom meste Lumbini do rodiny panovníkov z rodu Sakya. Na rozdiel od väčšiny svätcov, či spirituálnych učiteľov, ktorí patrili do kasty brahmanov, patril Siddhartha do kasty kšatrijov (bojovníkov, či vládcov).
Narodil sa do bohatej kráľovskej rodiny. Pri jeho narodení dvorný veštec predpovedal panovníkovi (Siddharthovmu otcovi) dve možné budúcnosti pre novorodeného syna. Jedna cesta bola cestou úspešného vladára a panovníka, tá druhá cesta veľkého spirituálneho učiteľa. Otec však chcel, aby sa Siddhartha stal mocným panovníkom a pokračoval v jeho šľapajách. Urobil tak všetko preto, aby ovplyvnil Siddharthov osud a zamedzil tomu, aby sa stal svätcom. Od malička tak žil Siddhartha izolovaný v pompéznom paláci, kde mu ničoho nechýbalo, bol obklopený len krásnymi mladými ľuďmi a všetko bolo perfektné, aby náhodou Siddhartha nepomyslel na koncept utrpenia, tak relevantný pre ľudí, ktorí sa vydajú duchovnou cestou. Jedného dňa sa však Siddhartha dostal z paláca von a spolu so svojím povozníkom sa prechádzali mestom a realitou, ktorá bola doteraz pre Siddharthu neexistujúca.
Počas tejto prechádzky sa v Siddharthovom zornom poli naskytli štyri pohľady, ktoré ešte nikdy nevidel a ktoré nadobro zmenili chod nielen celého jeho života ale aj celého chodu civilizácie. Čo Siddhartha zazrel?
Siddhartha počas svojej krátkej prechádzky zazrel starca. Celý šokovaný sa spýtal svojho povozníka Channu, čo je tomuto človeku. Ten mu prezradil, že ide o starého muža. ,,A to všetci budeme raz starí?”, spýtal sa Siddhartha. Channa mu odvetil, že áno.
Pokračovali ďalej a Siddhartha zbadal chorého človeka. ,,Čo je tomu človeku?”, pýtal sa Siddhartha. Povozník mu odvetil, že ide o chorého človeka. ,,A to všetci raz budeme chorí?”, spýtal sa Siddhartha. Áno, odvetil Channa.
Pokračovali ďalej a zbadali pohrebný pochod. ,,Čo to je?”, pýtal sa Siddhartha. ,,To je mŕtvý človek”, odvetil mu povozník Channa. ,,A to všetci raz zomrieme?”, opýtal sa znova. ,,Áno, všetci raz zomrieme.”
Už sa vracali do paláca, keď Siddhartha zbadal vychudnutého muža s dlhou bradou, dlhými čiernymi vlasmi a blaženým úsmevom na tvári, ktorý bol práve v hlbokej meditácii. ,,A to je kto, ten muž s toľkou blaženosťou v tvári?”, spýtal sa Siddhartha. ,,To je pustovník, svätý muž”, odpovedal mu Channa.
Vrátili sa do paláca a Siddhartha silno dumal. Veľmi ho zaujal pohľad na pustovníka, ktorého počas prechádzky uvidel. Už mal Siddhartha síce ženu a syna, rozhodol sa však jedného večera opustiť svoj život a bez materiálnych statkov odišiel z paláca. Vydal sa cestou askéta a pustovníka. V našej spoločnosti je opustenie rodiny morálne neprípustné. V budhizme sa však Siddharthovo odídenie nazýva ”veľkým odchodom”. Siddhartha žil dlhé roky život askéta a odriekal sa všetkého, čoho mal hojnosť a prebytok počas svojho palácového života. Išlo o asketickú cestu, ktorou sa snažil vymaniť z tejto reality plnej utrpenia.
Časom však zistil, že popretie materiálnej reality tiež nie je cestou a ide o únik. Keď mal 35 rokov, nachádzal sa práve v meste Bodh Gaya, pod známym figovníkom druhu ficus religiosa, kde meditoval sedem dní a nocí bez prestávky dokým buď neumrie alebo nedosiahne osvietenia. Tu dosiahol Nirvanu alebo osvietenie. Dosiahol ho aj napriek tomu, že démon Mara sa mu snažil meditáciu prerušiť rôznymi formami pokušenia. Posielal distrakcie v podobe svojich nádherných dcér, aby ho zviedli, Buddha však nereagoval. Následne poslal armádu démonov, ktorí Siddharthu bombardovali bleskami a rôznymi explóziami. Siddhartha však bol chránený a ani sa nepohol. Už nebol Siddharthom ale Buddhom. Dosiahol tu osvietenia.
Nasledujúce dni meditoval dlhé hodiny pod rôznymi stromami blízko miesta svojho osvietenia.
Neskôr sa vydal šíriť svoje učenie do sveta. Prvé učenia vyslovil pred svojimi prvými žiakmi v meste Sarnath. Odvtedy až do konca života pretekal súcitom k trpiacim tvorom ako džbán plný vody a učil bez prestávky celý život. Ten zasvätil tomu, aby nasmeroval tých, ktorí o to majú záujem, na cestu vyslobodenia sa z utrpenia. Učil a šíril svoje učenie dharma celý život až do momentu svojej smrti, ktorú si vedome zvolil v starom veku. Zaujímavosťou je, že údajne učil ešte pár okamihov pred svojím úmrtím. Jeho nezištnosť a empatia k ľudskému utrpeniu nepoznala hraníc.
Mesto Bodh Gaya
Toto pútnické mesto dýcha krásnym príbehom Budhovho života a odkazu. Mesto, ktoré je srdcom budhizmu, bolo žiaľ napadnuté a zničené moslimskými turkickými dobyvateľmi, ktorí chceli budhizmus vyhladiť, lebo ho vnímali ako ideologickú konkurenciu, ktorej sa báli.
Zázrakom však je, že figovník, pod ktorým osvietilo Budhu, tu môžete nájsť stále. Nejde o ten pôvodný strom ale o priameho potomka tohto stromu. Budhistickí mnísi totižto zobrali semienko tohto historického stromu a zasadili ho na Srí Lanke, štáte, ktorý rovnako ako Mjanmarsko, dlhé roky udržiaval dušu a esenciu tohto krásneho učenia. Strom na Srí Lanke vyrástol a jeho semiačko bolo opäť zasadené na pôvodnom mieste Budhovho osvietenia v Bodh Gayi.
Chrám, ktorý je postavený na mieste Budhovho osvietenia sa nazýva Maha Bodhi a ide o miesto s jedinečnou energiou. Spolu s priateľmi sme tu chodievali meditovať každý večer. Priznám sa, že to bola veľká radosť meditovať tu a nikdy som necítil na mieste takú silnú energiu. Meditovať tu bolo veru ľahšie ako nemeditovať a odkaz, ktorý zasadil Budha, kvitne dodnes. Bolo prekrásne sledovať rozmanitosť rôznych kvetov budhizmu, ktoré sa tu manifestujú v podobe budhistických pútnikov zo všetkých kútov sveta. Človek tu vidí rôznych mníchov z rôznych rádov v špecifických róbach. Ide o pútnikov z krajín, ktoré bežný Európan len tak nevidí. Po dlhej dobe som tu zažil silný pocit exotiky. Mnísi zo Srí Lanky, Vietnamu, Japonska, Tibetu, Indie, Thajska sú len zlomkom etnickej diverzity, ktorá sa tu pretkáva.
Každá krajina, ktorá má niečo spoločné s budhizmom, tu má zastúpenie, či už v podobe mníchov alebo v podobe chrámov s typickou architektúrou danej krajiny. Mesto Bodh Gaya je zvláštnou zmesou všetkých tieňov budhizmu, ktoré si len človek dokáže predstaviť. A aj keď ide len o veľmi malé mestečko, jeho autenticita je svetovým unikátom.
Učenie budhizmu
Zaujímavosťou je, že aj keď sa budhizmus považuje za náboženstvo, pôvodný budhizmus bol sekulárny a sám Budha sa snažil vyhnúť všelijakým metafyzickým špekuláciám. Išlo skôr o psychologickú metódu, ktorá mala byť čo najpraktickejšia a najpragmatickejšia. Preto je tento spirituálny smer vhodný aj pre ateistov a preto naberá čoraz väčšiu popularitu aj na západe.
Až neskôr sa vplyvom brahmanov, ktorí konvertovali na budhizmus a indickej túžbe po filozofických doktrínach sa vytvorila metafyzická kostra budhizmu, ktorú poznáme dnes.
Radikálnym prvkom, ktorý budhizmus doniesol do Indie, je sociálna rovnosť, ktorú hlásal. Budha nerobil rozdiel medzi kastami ani pohlaviami a jeho učenie dharma je pre každého, kto má odhodlanie a chuť sa učiť.
Štyri vznešené pravdy
Základom učenia, ktoré budhizmus hlása, sú štyri vznešené pravdy, ktoré Budha predniesol svojim žiakom v meste Sarnath.
Týmito štyrmi pravdami sú:
Každé zrodenie zahrňuje utrpenie. Nehovorí sa len o utrpení fyzickom ale aj o trápení emočnom a utrpení existenčnom, ktoré sú priamymi následkami procesov ako sú starnutie, choroby, či smrť.
Príčinou tohto utrpenia je naša vzťahovosť k objektom. Či už ide o prahnutie po nich v podobe túžby alebo averziu voči nim v podobe nechutenstva, vždy ide o tkvenie na pominuteľných veciach, ktoré sú dočasné. Nevedomosť tejto dočasnosti a pravej podstaty reality vedie u človeka k utrpeniu.
Utrpenia sa možno zbaviť, ak prestaneme reagovať na vnemy, ktoré sa objavia vo vedomí. Prestaneme na ne reagovať či túžbou, či averziou. Následne sa utrpenia zbavíme dosiahnutím oslobodenia alebo Nirvany.
Cesta, ktorá vedie k ukončeniu utrpenia a k dosiahnutiu Nirvany, sa nazýva Osemdielnou cestou.
Osemdielna cesta
Osemdielna cesta je cesta, ktorú popísal Budha a ktorá vedie k vymaneniu sa z okovov utrpenia. Táto cesta spočíva v dodržiavaní pravidiel cnostného života podľa budhizmu.
Ak človek nasleduje túto cestu, dostane sa ňou k vyslobodeniu a vymaní sa tak z utrpenia.
Samsara, Reinkarnácia, Karma a Nirvana
Jedná sa pre budhistickú filozofiu o kľúčové koncepty, ktoré sú spolu úzko späté, a ktoré sa pokúsim vysvetliť vzájomne.
Karma je energetická jednotka kauzality, ktorú produkujeme našimi skutkami, či reakciami a ktorá je príčinou kauzálnej následnosti a budúcich životov alebo reinkarnácií, ktoré sú jej následkom. Dá sa povedať, že ide o hnací motor či palivo Samsary.
Samsara je cyklická iluzórna realita či existencia, v ktorej my ľudia a rovnako aj iné bytosti žijeme. Jej základom je utrpenie. Okrem nášho ľudského sveta jestvujú v budhizme aj iné svety. Tie ale v budhizme nie sú také podstatné, keďže stále spadajú do samsary. Ide napríklad o svety démonov, anjelov, či bohov, v ktorých je úroveň utrpenia rozdielna. Všetky z týchto svetov sú súčasťou Samsary a reinkarnácia prebieha naprieč týmito svetmi. Samsara je teda koleso života, ktoré sa točí, až pokým ho nezastavíme tým, že prestaneme generovať novú karmu a dosiahneme oslobodenia, či Nirvany. Ak však žijeme v nevedomosti, tvoríme konštantne novú karmu, ktorá tak vedie k reinkarnácii alebo znovuzrodeniu.
Nirvana je stav, kedy je bytosť očistená od karmy a nepodlieha naďalej princípom kauzality a nie je obeťou utrpenia. Je to určitý spôsob vyvanutia z bytia ako ho poznáme. A je skôr niečím medzi bytím a nebytím ako bytím.
Reinkarnácia sa v budhizme deje na princípe kauzality a bytosť sa reinkarnuje na základe karmy, ktorú zanechala. Budhisti neveria v dušu. Pre nás Európanov sa to môže zdať divné ale to, čo sa reinkarnuje nie je duša človeka ale inkarnuje sa len karmický následok. Budhizmus má totiž nesubstančnú procesuálnu metafyziku, ktorej základom je koncept Sunyata alebo prázdnoty.
Sunyata alebo prázdnota
Pre budhistov základom reality nie je Boh, nie je to však ani hmota. A čo je najprekvapivejšie, vo väčšine škôl to nie je to ani myseľ (výnimkou môže byť Vijnanavada či Yogacara). Budhistická metafyzika je nesubstančná, čo znamená, že realita pre nich nemá nijaký pevný základ, na ktorý by sme mohli ukázať. Realita má podľa budhizmu len mnohé atribúty, ktoré sú procesom. Tie jestvujú popretkávané v sieti vzťahového reťazka ako príčiny a následky. Keď sa však chceme priblížiť pravde a hľadať esenciu bytia, tá v budhizme jednoducho nie je. Budhizmus neverí v esencie. Budhizmus verí v Sunyatu alebo prázdnotu alebo presnejšie prázdnotu nezávislej inherentnej existencie všetkého. Jedná sa o fundamentálny pilier budhistickej filozofie a ide o koncept, ktorý do filozofickej dokonalosti prepracoval indický filozof z univerzity Nalanda Nagarjuna. Sunyata je tak prázdnota esenciálnej kvality všetkého, čo existuje.
Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že budhizmus je nihilistický a veria, že podstatou budhizmu je ničota. Že nič nejestvuje, iba prázdnota alebo Sunyata. Aj keď ako Európan silno chápem tento mylný pohľad, pravda je niekde inde. Sunyata alebo prázdnota nie je prázdnotou ako substanciou, ale ide len o prázdnotu esencií. Znamená to, že nič v realite nemá existenciu samo o sebe. Všetko jestvuje len v kauzálnom vzťahu a vzťahovosťou s inými objektmi reality. Dokonca ani v kauzalnom reťazci nevieme presne určiť kategoricky príčiny a následky, keďže sa všetko nehierarchicky vzťahuje na všetko iné.Realita a jej objekty teda podľa budhizmu jestvujú, nie však autonómne a nezávisle od seba. Všetko je popretkávané ako pavučina. Keď sa na život pozrieme z hľadiska vzťahovosti, je krásny. Nič predsa neexistuje samé. Všetci sme len procesmi a všetko sú procesy, ktoré sú vzájomne poprepájané a jestvujú len jeden vďaka druhému.
Ak sa vám z posledných odstavcov zatočila hlava, nezúfajte. Budhizmus je jedným z najsofistikovanejších a najkomplexnejších filozofických systémov vôbec a vysvetliť ho stručne pre mňa vôbec nie je ľahké. Je to filozofia vysoko uznávaná v odborných filozofických kruhoch aj dodnes a jeho popularita na západe každým dňom narastá.