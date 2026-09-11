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11. sep 2026 o 07:57
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"Keď som hladný, som zlý. Ani myslieť neviem."

Byť sama je pre mňa pocit, ktorý si vychutnávam. Často mám totiž okolo seba viac ľudí, dni sú plné rozhovorov, telefonátov, onlajnov... Po takom dni potrebujem samotu. Chvíľku ticha, chvíľku pre seba.

Platforma Potravinovej Pomoci Slovensko
Platforma Potravinovej Pomoci Slovensko Bloger
"Keď som hladný, som zlý. Ani myslieť neviem."
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Na nič nemyslieť a nepočuť svoje meno.  

Občas mi však napadne, že mám veľké šťastie. Moja cesta je len trochu hrboľatá a má mierne zákruty. Sú však takí, ktorí skončia na poľnom kruhovom objazde. Pre nich nie je samota relaxom. Je to dlhočizná osamelosť, kedy nevidia cestu von a častokrát ani nemajú chuť ju vidieť či hľadať.

Práve na týchto ľudí často myslím, keď cítim, že už nevládzem. Spoločnú máme tú ťaživú únavu. Oni z prežívania, ja iba z práce. Ja mám veľkú výhodu. Mám možnosť sa vyspať v dobrej posteli, dobre sa najesť, vychutnať si sprchu, zasmiať sa s rodinou, vzájomne sa podporiť v skvelom pracovnom tíme. 

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„Tí druhí“ nie.  

Ale Platforma vie urobiť veľa aspoň pre vytvorenie podpornejšieho prostredia, kedy sa človek môže začať sústrediť aj na iné potreby ako len zahnať boľavý hlad.  Aby nemusel myslieť iba na to, čo dá jesť sebe či deťom, kde zoženie hocijaké potraviny, či skúsi na ulici natrčiť ruku, či niečo v obchode šupnúť pod tričko.  

Niekto nedokáže ani to.  

Ak nie sme neustále hladní a zameraní iba na zháňanie základnej stravy, vieme prijať nádej, že sa z  toho kruhu s podporou sociálneho poradenstva či inej pomoci budeme vedieť vymaniť.  

Proste len urobiť ten krok z kruhu von. Niekedy je to pre nás tá najťažšia vec na svete. 

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Odkaz na dnes: jedlo nie je výhoda, je to základná potreba.  

 

Katarína Biela, vedenie regionálnych koordinátorov Platformy potravinovej pomoci Slovensko, kbiela@ppps.sk 

Viac informácií nájdete na stránke www.ppps.sk 

Projekt REDIPOM – Vytvorenie návrhu jednotného systému redistribúcie potravinovej pomoci v programovom období 2021 – 2027,  ITMS21+: 401407B996 sa realizuje vďaka podpore z Programu Slovensko 2021 – 2027, ktorý je spolufinancovaný  Európskou úniou. 

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Platforma Potravinovej Pomoci Slovensko

Platforma Potravinovej Pomoci Slovensko
Bloger 
  • Počet článkov:  6
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  • Páči sa:  6x

Platforma potravinovej pomoci Slovensko alebo PPPS združuje zástupcov mimovládneho sektora. Založilo ju 8 mimovládnych organizácií so sociálnym a environmentálnym zameraním s cieľom dostať čo najviac nepredaných potravín k ľuďom v núdzi a znížiť mieru plytvania jedlom najmä na úrovni maloobchodu, výroby a prvovýroby. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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