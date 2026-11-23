Presne o tom je moja nová kniha Kamaráti spoza plota, ktorú ilustrovala Kimi Salamonová a vydalo vydavateľstvo DAXE.
O čom je príbeh?
V príbehu som stretol dve úžasné deti – Matúška a Laurinku, ktorí prišli k starým rodičom na dedinu na prázdniny. Hoci sú deti skutočné, príhody, ktoré som s nimi zažil, sú okorenené veselým humorom a čítajú sa jedným dychom.
Zoznámili sme sa pri futbalovej lopte, kde bola pálivou prekážkou žihľava spoza plota, a z hubačky sme si doniesli zablatené hríby aj so žabou v batôžku. Spolu s deťmi som sa vrátil do vlastného detstva, keď som v škatuli pokladov našiel stavebnicu Merkur, autodráhu aj slávnu indiánsku čelenku – a indiánsky náčelník bol hneď na svete.
Ako veselý cyklista a vášnivý hubár som deťom ukázal, ako hádzať kamienkami „žabky“ po vodnej hladine – dokonca aj desaťkrát za sebou. V knihe si však zaspomínate aj na to, ako ma pri schovávačke kamaráti raz zamkli v skrini, ako sme odhalili psa Vrtichvosta ako zlodeja klobás či ako som zachránil dedka pri oberačke jabĺk. Na strašidlá síce neverím, no viem postaviť stan a malých čitateľov zoznámim aj so psíkom Ťapkom, líškou Čiernou labkou či srnčou návštevou z lesa. A chýbať nebude ani pasovanie Matúška za kapitána počas plavby po Oravskom mori.
Krst knihy usušenou žihľavou v Trnave
V pobočke Tulipán Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa uskutočnili dve besedy k uvedeniu knihy do života. Podujatie uvádzala pani knihovníčka Veronika Chorvatovičová a o krst sa postaral básnik Erik Ondrejička spolu s vydavateľkou Danušou Faktorovou.
Do krstu sa nadšene zapojili aj deti – knihu sme symbolicky pokrstili usušenou žihľavou spoza plota a vyprevadili ju do sveta krásnymi želaniami. Na podujatí ma prišiel podporiť aj básnik Rudolf Jurolek a žiaci zo ZŠ M. Gorkého.
S Erikom Ondrejičkom nás však nespája len táto kniha, ale aj dlhoročné kamarátstvo. Zažili sme spolu množstvo dobrodružstiev na bicykloch, potulky až k najsevernejšiemu bodu Oravy na Modralovú či k Puchmajerovej jazierku, ale aj spisovateľské debaty na Edyho ranči pri Oravskej priehrade.
Veselé besedy na Orave
S knihou som už stihol navštíviť aj školy na Orave. V Základnej škole Rabča aj v Základnej škole s materskou školou Mútne, kde bolo na každej z dvoch besied viac ako sto detí, vládla v školských knižniciach skvelá atmosféra.
Žiaci sa aktívne zapájali do pripravených hier, spoznali nielen knihu Kamaráti spoza plota, ale aj moje predchádzajúce tituly a v Mútnom som ich na záver odmenil aj sladkou pozornosťou.
Je skvelé mať dobrého kamaráta. Zažite tieto dobrodružstvá spolu s nami, pretože s priateľmi je svet vždy krajší.
Kde knihu nájdete? Ak si chcete prečítať tento veselý príbeh, knihu Kamaráti spoza plota si môžete objednať priamo v kníhkupectve Panta Rhei.