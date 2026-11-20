Menej som však vedel, že vytvoril aj nemenej slávnu voľnú sériu z prostredia Orientu – V tieni padišaha –, ku ktorej som sa dostal až v dospelom veku. A opäť ma jeho príbehy, tentoraz cestopisné, očarili. A hoci Karl May tieto krajiny v skutočnosti nikdy nenavštívil, jeho fantázia dokázala vymyslieť svet, ktorý je nielen napínavý, ale prekvapivo aj oveľa vtipnejší než jeho slávne indiánky.
Gastronomické špeciality a špionážne triky
Už v prvej časti s názvom Púšťou narazíme na netradičné pochúťky:
„Tam dostaneme ďatle, múku, vodu a možno aj nejaký čekir. Čekir, čo to je? Koláč upečený z kobyliek. Fíha! Má to výbornú chuť. Kto je ustrice, slimáky, vtáčie hniezda, žabie stehienka a zhnité mlieko s červíkmi v syre, pre toho musia byť kobylky priamo pochúťkou.“
Okrem kulinárskych kuriozít ponúkajú knihy aj praktické špionážne rady – napríklad návod na neviditeľné písmo. Ako hlavný hrdina prezrádza v jednom zo svojich dialógov, najlepšie na to poslúži obyčajný ľudský alebo zvierací moč. Keď ním napísané slová zaschnú, úplne zmiznú. Stačí však papier podržať nad plameňom, písmo sčernie a tajnú správu si môžete bez problémov prečítať.
Nezabudnuteľný sluha Hadži Halef Omar
Hlavného hrdinu Kara Ben Nemsiho sprevádza na cestách sluha, ktorého celé meno znie ako poriadny jazykolam: Omar ben Hadži Abúl Avvás ibn Hadži Daulid al Marazik – známejší jednoducho ako Hadži Halef Omar.
Halef bol taký malý, že Kara Ben Nemsimu sotva siahal pod pazuchu, a pritom taký chudý a útly, akoby celé desaťročie ležal medzi pijakmi herbára. Jeho tvár sa takmer strácala pod turbanom, ktorý mal v priemere dobrého pol metra. Jeho kedysi biely burnus bol iste šitý na oveľa vyššiu postavu – len čo Halef zišiel z koňa, musel si ho nadvihnúť ako dáma vlečku. Napriek tomuto nevzhľadnému zovňajšku bol neobyčajne bystrý, veľmi odvážny a šikovný a svojou vytrvalosťou zdolával i najväčšie ťažkosti.
Jedna vlastnosť však bola Kara Ben Nemsimu veľmi nepríjemná: Halef bol fanatickým moslimom a z úprimnej lásky k svojmu pánovi sa rozhodol, že ho obráti na pravú vieru. Aby dodal svojim slovám na vážnosti, vybral si starú vysokánsku mulicu, na ktorej sedel tak vysoko, že sa na Kara Ben Nemsiho mohol pozerať zhora. Pri rozhovoroch býval veľmi živý. Vesloval nohami bez strmeňov, rozhadzoval rukami a sprevádzal svoje slová takými grimasami, že sa jeho spoločník len horko-ťažko zdržal smiechu.
V knihe je množstvo vtipných pasáží, ktoré ich vzťah dokonale vystihujú:
„Sidi, ty si kresťan a môžem s tebou hovoriť o týchto veciach. Vieš, čo je to láska?“
„Áno, láska je istý druh kolokvintov! Alah nech ti osvieti rozum a zohreje srdce! Žena je ako jazmínová fajka a ako mešec, v ktorom je večne tabak. A láska k panne je ako – ako turban na holej hlave a ako slnko na nebi púšte. Áno. A koho zasiahnu tieto lúče, ten dostane úpal. Myslím, že si ho už dostal, Halef. Alah nech je ti na pomoci!“
Halef Omar mu odpovedal:
„Sidi, viem, že sa nikdy nechceš stať ženíchom. Ja však ním som, a preto je moje srdce otvorené ako nos, ktorý vsáva vôňu kvetiny.“
Cestovanie bez bedekrov a myšlienky o mieri
Mayove knihy však nie sú len o humore a prestrelkách. Autor cez postavu Kara Ben Nemsiho polemizuje s názorom, že svet už stratil svoje čaro a dobrodružstvo vymrelo:
„Čoraz častejšie čítame, že život je čoraz triezvejší a že už nieto žiadnych dobrodružstiev. Iba pred niekoľkými týždňami som hovoril s veľmi scestovaným učencom, ktorý tvrdil, že človek môže precestovať svet od Hammerfestu po Kapské Mesto a od Anglicka až po Japonsko, a nezažije zázrak toho, čo sa nazýva dobrodružstvom.“
Karl May, alias Kara Ben Nemsi, bol presvedčený, že záleží len na samotnom cestujúcom, či nejaké dobrodružstvo zažije alebo nie. Cesta s okružným lístkom je zaiste pokojná, aj keby viedla rovno na Celebes alebo do Ohňovej zeme. Vo svojom príbehu preto dával prednosť koňovi a ťave pred poštovými vozmi a vlakmi, kanoe pred parníkom a puške pred vízovaným pasom. Radšej cestoval do Timbuktu a Tobolska než do Nice a na Helgoland. Nespoliehal sa na tlmočníkov ani na bedekre. Na cestu do Murzuku mal menej peňazí, než potrebujú podaktorí na týždeň z Prahy do cisárskeho mesta Viedne, a predsa sa nikdy nemusel sťažovať na nedostatok zážitkov.
Medzi riadkami sa navyše vinú aj silné kresťanské a humanistické myšlienky. Kara Ben Nemsi zdôrazňuje, že jeho náboženstvo mu prikazuje milovať aj svojich nepriateľov a trestať zločiny majú iba úrady. Na to mu Halef po svojom odvetí: „Tvoje náboženstvo je dobré, my však nie sme kresťanmi a potrestáme nepriateľov vlastnoručne, pretože u sudcu by našli ochranu.“ Zároveň v knihách rezonuje túžba po svetovom mieri – hlavný hrdina hovorí, že starci majú radi pokoj a najvyššia múdrosť spočíva v myšlienke na Všemohúceho a Dobrotivého, ktorý nechce, aby človek prelieval krv svojho brata.
Ak teda máte radi skutočné dobrodružstvo a vycibrenú fantáziu, nechajte sa zlákať. Vydajte sa do púšte, cez divoký Kurdistan, z Carihradu do Bagdadu či cez balkánske rokliny až do kraja Škipetarov. Karl May má aj dnešnému čitateľovi stále čo ponúknuť a jeho príbehy zostávajú inšpiráciou pre celé generácie.