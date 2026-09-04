Najlepší veľký letný festival v Európe – švajčiarske Paléo

Vždy sa teším na zverejňovanie programov letných festivalov, naznačujú príchod leta.
Naopak, aktuálne sa dostavuje ľahšia nostalgia, festivaly pomaly končia...
Kladiem si otázku, či si v plnej miere uvedomujeme potrebu podujatí tohto druhu v našich životoch, či dostatočne „velebíme“ organizátorov každého kultúrneho podujatia...?
Tento rok som si festivalov užila do sýtosti, do vyčerpania:-)
V určitom veku, absolvovať viac festivalových dní po sebe je celkom obdivuhodný výkon:-)
Aj keď sa mi nepodarilo zúčastniť na žiadnom slovenskom festivale, dobré ohlasy sa ku mne dostali, či už na festival Pohoda, Lovestream, či Big Summer Fest.
Vo Švajčiarsku som ukrátená o bulvárne klebietky po festivaloch, ale vlastne to mi na Švajčiarsku vyhovuje......:-)
Všimla som si ľahšiu podobnosť v zastúpení svetových hviezd v oboch krajinách: David Guetta, The Cure, Gorillaz, Deep Purple atď.
Festivalovú horúčku v západnom Švajčiarsku odštartoval festival Caribana, nasledovali Montreux Jazz Festival, Paléo a Venoge.
Paléo sa uskutočnilo po 49.-krát, v termíne od 21. do 26. júla 2026. Odštartovali ho veľkolepým vystúpením Twenty One Pilots. Americké duo predviedlo na hlavnom pódiu pozoruhodný koncert, ktorý priniesol vibrujucu energiu, prepracovanú scénu i silné prepojenie s publikom. Kapela splnila očakávania návštevníkov festivalu a udala tón 49. ročníka.
Festival sa niesol v znamení prevahy žien. Po prvýkrát v histórii boli zastúpené ženy viac ako muži, (55 percent).
Festival zahajovala i novozélandska speváčka Lorde. Tajomná a magnetická umelkyňa očarila publikum podmanivými hitmi ako „Green Light“ a „What Was That“.
Britská skupina Gorillaz premenila hlavné pódium na obrovskú párty.
Dramaturg Jacques Monnier dopredu ohlasoval, že vrcholom festivalu bude vystúpenie v podaní Katy Perry. Aj keď to nie je moja šálka kávy, uznávam, mal pravdu...
Speváčka predviedla skutočnú americkú show. Sobotný deň bol beznádejne vypredaný niekoľko mesiacov dopredu. Lístky sa zháňali ťažko a draho, môžem potvrdiť...
Katy Perry zaujala prepracovanou choreografiou i množstvom interakcií s publikom. „Zo všetkých európskych festivalov ste najlepší,“ nadšene sa prihovárala publiku.
Pozornému čitateľovi neunikne manžetový gombíček vo farbách kanadskej vlajky:-)
Svojmu priateľovi, bývalému kanadskému premiérovi, venovala pieseň so slovami „Hlučne privítajte môjho priateľa – ale nie príliš, je môj.“ Justin Trudeau sedel údajne v publiku.
Kalifornská umelkyňa odspievala ohromujúci výber nadčasových hitov: „I Kissed A Girl“, „Teenage Dream“, „Dark Horse“ i ukážku svojho najnovšieho singlu „Watch It Burn“. Fanúšikovia spievali od začiatku do konca, show bola koncipovaná ako kompletný festivalový zážitok.
Katy Perry sa dokonca preniesla ponad hlavy publika v nadrozmernej PET fľaši, čo spôsobilo obrovské nadšenie festivalníkov rôznych generácii.
Na festivaloch je spojenie viacerých generácií v publiku čarovné ...
Posledné tri roky končí Paléo nádhernou dronovou show, ktorá nahradila tradičný ohňostroj. Po koncerte Katy Perry sme mohli na oblohe sledovať pôsobivú choreografiu so zapojením 1 400 dronov.
Festival priniesol množstvo kvalitných hudobných zážitkov. Začnem tým najväčším, vystúpením britskej skupiny The Cure, ktorá sa na Paléo triumfálne vrátila už po 5.-krát.
Kultová formácia pritiahla obrovský dav fanúšikov rôznych generácií a nesklamala.
Nástup frontmana kapely, krehkého Roberta Smitha, je vždy pozoruhodný. Jeho pomalý príchod, prechádzka po pódiu, krútenie obrúčky či vyhŕňanie rukáva pôsobia trochu neisto, ale opak je pravdou. Robert Smith nestratil silu a farbu svojho hlasu ani po rokoch...
Pod vedením nenapodobiteľného Roberta Smitha, predviedla skupina majstrovský takmer 2-hodinový koncert.
Fanúšikovia si od prvej nôty spievali svoje obľúbené skladby: Pictures of You, Lovesong, Inbetween Days, Just Like Heaven, A Night Like This, Play for Today či A Forest.
Frontman skupiny The Cure - Robert Smith zostarol, zostáva však verný svojmu gotickému imidžu...
K mojim veľkým zážitkom na festivale patrili tiež: francúzsky najstreamovanejší spevák, raper Gims, či dámy francúzskeho šansónu: Vanessa Paradis a Zaz.
S Gimsom odspievalo a odtancovalo všetky skladby celé publikom :-)
Tradične dobrý výkon podala, aj na Slovensku dobre známa, francúzska speváčka ZAZ.
Status vychádzajúcej hviezdy britského rocku, potvrdili The Last Dinner Party. Kvinteto, poháňané vycibrenou estetikou a zvukom, ktorý miešal rockové, popové a barokové vplyvy, predviedlo vystúpenie, ktoré bolo rovnako hudobné ako divadelné. Vysoko vnímavé publikum bolo uchvátené nákazlivou energiou kapely a odspievalo so skupinou viacero hitov, vrátane dnes už ikonického „ Nothing Matters “.
Festival Paléo prilákal na Plaine de l'Asse, do malebného švajčiarskeho mestečka Nyon, 250 000 návštevníkov, čím opäť potvrdil status najväčšieho festivalu pod holým nebom vo Švajčiarsku.
Napriek veľkému počtu návštevníkov neboli hlásené žiadne závažné incidenty. Každý deň si koncerty, zábavu a početné festivalové aktivity užilo takmer 50 000 ľudí. K hladkému priebehu podujatia prispelo viac ako 5 400 dobrovoľníkov, kempingy ubytovali takmer 8 000 návštevníkov. Rekordný počet zaznamenali aj parkovacie miesta pre bicykle a skútre, ktorých využitie sa zvýšilo o 50 %.
Svetová dedina bola v tomto roku venovaná severským krajinám. Počas koncertov, či degustácie tradičnej severskej gastronómie, mohli návštevníci objavovať škandinávske tradície a kultúru v obzvlášť prepracovanom prostredí.
Village du Monde je každý rok venovaná inému regiónu sveta. Dôraz sa kladie na hudbu, ktorá sa hrá na špeciálne navrhnutom pódiu Dôme.
Krajina fjordov a nekonečných lesov, bielych nocí a polárnych zím fascinuje svojimi výraznými kontrastmi, dokonca i v hudbe.
Mňa zaujalo folkové vystúpenie islandského speváka – Ásgeir.
Tento rok bolo odohraných na 8 hlavných scénach viac ako 200 koncertov. Mimoriadne zaujal vynovený stage Belleville.
Teraz sa už pozornosť upiera na rok 2027, kedy festival oslávi svoje 50. výročie. Organizátori ho označujú za výnimočný, bude trvať sedem dní, od 19. do 25. júla 2027.
Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť, zažiť jeden z najlepších festivalov v Európe...