piatok, 4. september, 2026 |  Meniny má Rozália
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
4. sep 2026 o 06:00
Prečítané: 0x

Najlepší veľký letný festival v Európe – švajčiarske Paléo

Festival Paléo, ktorý sa konal od 21. do 26. júla 2026 bol plný tanca, spevu, osláv i svetových hviezd.

Soňa Fröhlichová
Soňa Fröhlichová Bloger
Najlepší veľký letný festival v Európe – švajčiarske Paléo
Paléo 2026 (Zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Vždy sa teším na zverejňovanie programov letných festivalov, naznačujú príchod leta.

Naopak, aktuálne sa dostavuje ľahšia nostalgia, festivaly pomaly končia...

Festival Paléo 2026
Festival Paléo 2026 (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))
Paléo 2026
Paléo 2026 (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Kladiem si otázku, či si v plnej miere uvedomujeme potrebu podujatí tohto druhu v našich životoch, či dostatočne „velebíme“ organizátorov každého kultúrneho podujatia...?

Tento rok som si festivalov užila do sýtosti, do vyčerpania:-)

V určitom veku, absolvovať viac festivalových dní po sebe je celkom obdivuhodný výkon:-)

Festival Paléo 2026
Festival Paléo 2026 (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))
Obrázok blogu

Aj keď sa mi nepodarilo zúčastniť na žiadnom slovenskom festivale, dobré ohlasy sa ku mne dostali, či už na festival Pohoda, Lovestream, či Big Summer Fest.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Vo Švajčiarsku som ukrátená o bulvárne klebietky po festivaloch, ale vlastne to mi na Švajčiarsku vyhovuje......:-)

Všimla som si ľahšiu podobnosť v zastúpení svetových hviezd v oboch krajinách: David Guetta, The Cure, Gorillaz, Deep Purple atď.

Festivalovú horúčku v západnom Švajčiarsku odštartoval festival Caribana, nasledovali Montreux Jazz Festival, Paléo a Venoge.

Paléo sa uskutočnilo po 49.-krát, v termíne od 21. do 26. júla 2026. Odštartovali ho veľkolepým vystúpením Twenty One Pilots. Americké duo predviedlo na hlavnom pódiu pozoruhodný koncert, ktorý priniesol vibrujucu energiu, prepracovanú scénu i silné prepojenie s publikom. Kapela splnila očakávania návštevníkov festivalu a udala tón 49. ročníka.

SkryťVypnúť reklamu

Festival sa niesol v znamení prevahy žien. Po prvýkrát v histórii boli zastúpené ženy viac ako muži, (55 percent).

Britská skupina The Last Dinner Party
Britská skupina The Last Dinner Party (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Festival zahajovala i novozélandska speváčka Lorde. Tajomná a magnetická umelkyňa očarila publikum podmanivými hitmi ako „Green Light“ a „What Was That“.

Britská skupina Gorillaz premenila hlavné pódium na obrovskú párty.

SkryťVypnúť reklamu

Dramaturg Jacques Monnier dopredu ohlasoval, že vrcholom festivalu bude vystúpenie v podaní Katy Perry. Aj keď to nie je moja šálka kávy, uznávam, mal pravdu...

Americká speváčka Katy Perry
Americká speváčka Katy Perry (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Speváčka predviedla skutočnú americkú show. Sobotný deň bol beznádejne vypredaný niekoľko mesiacov dopredu. Lístky sa zháňali ťažko a draho, môžem potvrdiť...

SkryťVypnúť reklamu
Katy Perry
Katy Perry (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Katy Perry zaujala prepracovanou choreografiou i množstvom interakcií s publikom. „Zo všetkých európskych festivalov ste najlepší,“ nadšene sa prihovárala publiku.

Katy Perry
Katy Perry (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Pozornému čitateľovi neunikne manžetový gombíček vo farbách kanadskej vlajky:-)

Svojmu priateľovi, bývalému kanadskému premiérovi, venovala pieseň so slovami „Hlučne privítajte môjho priateľa – ale nie príliš, je môj.“ Justin Trudeau sedel údajne v publiku.

Katy Perry
Katy Perry (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Kalifornská umelkyňa odspievala ohromujúci výber nadčasových hitov: „I Kissed A Girl“, „Teenage Dream“, „Dark Horse“ i ukážku svojho najnovšieho singlu „Watch It Burn“. Fanúšikovia spievali od začiatku do konca, show bola koncipovaná ako kompletný festivalový zážitok.

SkryťVypnúť reklamu

Katy Perry sa dokonca preniesla ponad hlavy publika v nadrozmernej PET fľaši, čo spôsobilo obrovské nadšenie festivalníkov rôznych generácii.

Katy Perry v Pet fľaši
Katy Perry v Pet fľaši (zdroj: Paleo 2026 © Anne Colliard)

Na festivaloch je spojenie viacerých generácií v publiku čarovné ...

Paléo 2026
Paléo 2026 

Posledné tri roky končí Paléo nádhernou dronovou show, ktorá nahradila tradičný ohňostroj. Po koncerte Katy Perry sme mohli na oblohe sledovať pôsobivú choreografiu so zapojením 1 400 dronov.

Dronová show
Dronová show (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))
Obrázok blogu
(zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Festival priniesol množstvo kvalitných hudobných zážitkov. Začnem tým najväčším, vystúpením britskej skupiny The Cure, ktorá sa na Paléo triumfálne vrátila už po 5.-krát.

The Cure
The Cure (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Kultová formácia pritiahla obrovský dav fanúšikov rôznych generácií a nesklamala.

Nástup frontmana kapely, krehkého Roberta Smitha, je vždy pozoruhodný. Jeho pomalý príchod, prechádzka po pódiu, krútenie obrúčky či vyhŕňanie rukáva pôsobia trochu neisto, ale opak je pravdou. Robert Smith nestratil silu a farbu svojho hlasu ani po rokoch...

THE CURE
THE CURE (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Pod vedením nenapodobiteľného Roberta Smitha, predviedla skupina majstrovský takmer 2-hodinový koncert.

THE CURE
THE CURE (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Fanúšikovia si od prvej nôty spievali svoje obľúbené skladby: Pictures of You, Lovesong, Inbetween Days, Just Like Heaven, A Night Like This, Play for Today či A Forest.

Frontman skupiny The Cure - Robert Smith zostarol, zostáva však verný svojmu gotickému imidžu...

Robert Smith
Robert Smith (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

K mojim veľkým zážitkom na festivale patrili tiež: francúzsky najstreamovanejší spevák, raper Gims, či dámy francúzskeho šansónu: Vanessa Paradis a Zaz.

Raper Gims
Raper Gims (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

S Gimsom odspievalo a odtancovalo všetky skladby celé publikom :-)

Raper Gims
Raper Gims (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))
Francúzska speváčka Vanessa Paradis
Francúzska speváčka Vanessa Paradis (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))
Francúzska speváčka ZAZ
Francúzska speváčka ZAZ (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Tradične dobrý výkon podala, aj na Slovensku dobre známa, francúzska speváčka ZAZ.

Francúzska speváčka ZAZ
Francúzska speváčka ZAZ (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Status vychádzajúcej hviezdy britského rocku, potvrdili The Last Dinner Party. Kvinteto, poháňané vycibrenou estetikou a zvukom, ktorý miešal rockové, popové a barokové vplyvy, predviedlo vystúpenie, ktoré bolo rovnako hudobné ako divadelné. Vysoko vnímavé publikum bolo uchvátené nákazlivou energiou kapely a odspievalo so skupinou viacero hitov, vrátane dnes už ikonického „ Nothing Matters “.

The Last Dinner Party
The Last Dinner Party (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Festival Paléo prilákal na Plaine de l'Asse, do malebného švajčiarskeho mestečka Nyon, 250 000 návštevníkov, čím opäť potvrdil status najväčšieho festivalu pod holým nebom vo Švajčiarsku.

Paléo 2026
Paléo 2026 (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Napriek veľkému počtu návštevníkov neboli hlásené žiadne závažné incidenty. Každý deň si koncerty, zábavu a početné festivalové aktivity užilo takmer 50 000 ľudí. K hladkému priebehu podujatia prispelo viac ako 5 400 dobrovoľníkov, kempingy ubytovali takmer 8 000 návštevníkov. Rekordný počet zaznamenali aj parkovacie miesta pre bicykle a skútre, ktorých využitie sa zvýšilo o 50 %.

Svetová dedina bola v tomto roku venovaná severským krajinám. Počas koncertov, či degustácie tradičnej severskej gastronómie, mohli návštevníci objavovať škandinávske tradície a kultúru v obzvlášť prepracovanom prostredí.

Svetová dedina 2026
Svetová dedina 2026 (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Village du Monde je každý rok venovaná inému regiónu sveta. Dôraz sa kladie na hudbu, ktorá sa hrá na špeciálne navrhnutom pódiu Dôme.

Village du Monde, Paléo 2026
Village du Monde, Paléo 2026 (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Krajina fjordov a nekonečných lesov, bielych nocí a polárnych zím fascinuje svojimi výraznými kontrastmi, dokonca i v hudbe.

Stage Dôme
Stage Dôme (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Mňa zaujalo folkové vystúpenie islandského speváka – Ásgeir.

Islandský spevák Ásegir
Islandský spevák Ásegir (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Tento rok bolo odohraných na 8 hlavných scénach viac ako 200 koncertov. Mimoriadne zaujal vynovený stage Belleville.

Stage Belleville
Stage Belleville (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Teraz sa už pozornosť upiera na rok 2027, kedy festival oslávi svoje 50. výročie. Organizátori ho označujú za výnimočný, bude trvať sedem dní, od 19. do 25. júla 2027.

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť, zažiť jeden z najlepších festivalov v Európe...

Paléo Festival 2026
Paléo Festival 2026 (zdroj: Paléo 2026 (zdroj: Paléo Festival Nyon 2026 — © Paléo Christian Humbert.JPG))

Súvisiace články autora

Letné hudobné festivaly ohlasujú programy

Soňa Fröhlichová

Letné hudobné festivaly ohlasujú programy

Švajčiari sú majstri v organizovaní letných hudobných festivalov najrôznejších žánrov. Prečo si nevyraziť na niektorý z nich? Poďme sa pozrieť na tie vo francúzskom Švajčiarsku: Montreux Jazz Festival, Paléo, Venoge či Caribana.

David Guetta veľkolepým spôsobom ukončil 48. ročník letného festivalu Paléo v švajčiarskom Nyon

Soňa Fröhlichová

David Guetta veľkolepým spôsobom ukončil 48. ročník letného festivalu Paléo v švajčiarskom Nyon

Švajčiari milujú hudobné festivaly, mnohé z nich sú vypredané v priebehu niekoľkých minút. Pozývam vás na tri z nich.

Švajčiarske Paléo malo viac šťastia ako slovenská Pohoda

Soňa Fröhlichová

Švajčiarske Paléo malo viac šťastia ako slovenská Pohoda

Švajčiari milujú letné hudobné festivaly. Tie prinášajú radosť, pohodu a intenzívne neopakovateľné zážitky.

Soňa Fröhlichová

Soňa Fröhlichová
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  140
    •  | 
  • Páči sa:  1 743x

Mám 59 rokov. Pred 15 rokmi som si začala klásť otázky typu: Vyhovuje mi rutina a stereotyp v ktorom žijem? Skúsim sa posunúť niekam inam? Budem ešte v 45-tich rokoch schopná poznávať novú krajinu, nájsť si prácu, priateľov, koníčky, nové výzvy a hlavne naučiť sa ďalší jazyk? Nebola to vždy prechádzka ružovou záhradou, ale podarilo sa. Voľba padla úplne náhodne na Švajčiarsko, ktoré by som Vám v mojich článkoch rada predstavila. Chcem v nich zúročiť poznatky a skúsenosti z môjho pôsobenia a neúnavného cestovania po celom Švajčiarsku. Zoznam autorových rubrík:  cestovanieSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

787 článkov
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu