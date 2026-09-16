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16. sep 2026 o 04:24
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Najmenší vinohrad na svete patrí dalajlámovi

Najmenším registrovaným vinohradom na svete je vinica Farinet. Nachádza sa v stredovekej dedinke Saillon, v kantóne Valais, vo Švajčiarsku.

Soňa Fröhlichová
Soňa Fröhlichová Bloger
Najmenší vinohrad na svete patrí dalajlámovi
Vinice v Saillon (Zdroj: Christian Humbert)
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Uplynulý víkend som strávila v mojom obľúbenom hornatom kantóne Valais (nemecky Wallis). Vycestovať v piatok popoludní, po práci, pozdĺž Ženevského jazera, až na jeho začiatok a postupne objavovať impozantné alpské vrcholy po oboch stranách, je veľkolepý zážitok pre oči i dušu. Doprajem si ho často...

Kantón Valais, Švajčiarsko
Kantón Valais, Švajčiarsko (zdroj: Christian Humbert)

Valliské Alpy ukrývajú množstvo údolí, horských priesmykov, tiesňav, vodopádov, jazier, turistických chodníkov ale i železníc, dediniek, lyžiarskych stredísk či termálnych kúpeľov. Objavujem ich jeden po druhom a vždy ma prekvapí čaro novoobjaveného.

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Saillon, Valais, Švajčiarsko
Saillon, Valais, Švajčiarsko (zdroj: Christian Humbert)

Malebná dedinka Saillon. Vedela som o nej, ale netušila, čo všetko toto výnimočné miesto ukrýva.

Stredoveká dedina Saillon sa nachádza v srdci kantónu Valais a oficiálne je uznaná ako jedna z najkrajších dedín Švajčiarska. Opevnené miesto, ležiace na svahu uprostred terasovitých viníc v údolí Rhôny, si zachovalo architektonické dedičstvo z obdobia Savojska.

Saillon
Saillon (zdroj: https://www.saillon.ch/)
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Dedinku Saillon možno objavovať v troch aspektoch:

  • Historickom, ocitnete sa v stredovekom prostredí, obklopenom hradbami a vežami, poprechádzate sa dláždenými uličkami a malebnými klenutými zákutiami,

Stredoveká dedina Saillon, Valais, Švajčiarsko
Stredoveká dedina Saillon, Valais, Švajčiarsko (zdroj: Christian Humbert)
Bayartova veža, Saillon
Bayartova veža, Saillon (zdroj: Christian Humbert)

  • Kultúrnom, v ponuke sú múzeá s legendárnym dedičstvom regiónu,

Múzeum falošných peňazí, falšovateľ Farinet
Múzeum falošných peňazí, falšovateľ Farinet (zdroj: Christian Humbert)

  • Gastronomickom, stredisko špargle a excelentného vína.

Caveau de Saillon
Caveau de Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Reč bude o všetkom zaujímavom, čo malebná dedinka ponúka.

Začnime pozoruhodnosťou svetového významu, ktorú uvádzam v nadpise článku: Najmenšia vinica sveta!

Tibetský mních a budhistický duchovný vodca dalajláma tu vlastní vinohrad Farinet, ktorý pozostáva z troch viničov (Fendant, Pinot noir, Petit Arvine). Vinica sa rozprestiera na ploche 1,67 metra štvorcového.

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Vinohrad Farinet
Vinohrad Farinet (zdroj: https://fr.wikipedia.org/)

Najmenší vinohrad na svete je pomenovaný po falšovateľovi Josephovi-Samuelovi Farinetovi (1845-1880), prezývanom Robin Hood z Álp. V 19. storočí tento dobrosrdečný podvodník vyrábal falošné mince v hodnote 20 centov a rozdával chudobným.

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Múzeum falošných peňazí, Saillon
Múzeum falošných peňazí, Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Žiaľ, tento podvodník s dobrým srdcom, zahynul tragicky v roku 1880 v neďalekej rokline Salentze. Napriek svojmu mladému veku a kontrovernej povesti sa stal legendou regiónu.

Vinohrady, Saillon
Vinohrady, Saillon (zdroj: Christian Humbert)

V súčasnosti je vinohrad Farinet vinicou pokoja a zmieru. Priťahuje záujem mnohých významných osobností, ktorí miesto navštívia a symbolicky odpracujú niekoľko hodín.

Na charitatívne účely takto prispeli: Claudia Cardinale, Jane Birkin, Roger Moore, Zinédine Zidane, Pierre Richard, Gina Lollobrigida, ale i politici či členovia kráľovských rodín. Každý rok sa naplní 1000 fliaš dobrého vína, ktoré sa následne predá na dražbe v cene 20 000 CHF.

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Chodník vitráži, Saillon
Chodník vitráži, Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Farinet naďalej zostáva v mysliach obyvateľov regiónu, dokonca sa tu istý čas platilo farinetovými peniazmi.

K svetoznámej vinici vedie Chodník vitráží, vybudovaný v roku 1995 pri príležitosti 150. výročia narodenia Josepha-Samuela Farineta.

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Chodník slúži ako umelecká galéria pod holým nebom a zahŕňa 21 masívnych vitrážových okien. Tieto trojrozmerné štruktúry vytvoril sklár Théo Imboden z Täschu na základe kresieb a drevorytín maliara Roberta Héritiera. Každé dielo znázorňuje tému súvisiacu s ľudským osudom podvodníka z Álp.

Chodník vitráži, Saillon
Chodník vitráži, Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Chodník sa napája na trasu vedúcu k visiacemu mostu Farinet . Táto impozantná 92 metrov dlhá visutá stavba, premosťuje roklinu Salentse vo výške 136 metrov a ponúka nádherný výhľad na povodie rieky Rhôny i miesto, kde Farinet prišiel o život.

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Visiaci most Farinet, z Leytron do Saillon
Visiaci most Farinet, z Leytron do Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Prejsť pohyblivým visiacim mostom, ktorý spája dedinu Saillon a Leytron, nie je najpríjemnejším zážitkom. Impozantnosť miesta umocňujú výhľady do rokliny či na strmé okolité steny, na ktorých visia odvážni horolezci, zdolávajúc miestnu ferratu.

Ferrata Saillon
Ferrata Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Poďme ďalej objavovať tento historický a prírodný skvost, obklopený zachovanými hradbami a štyrmi vstupnými bránami orientovanými smerom k svetovým stranám.

Saillon
Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Bayartova veža z 13. storočia dominuje najvyššiemu kopcu. Po nenáročnom výstupe ponúka veľkolepú 360° panorámu nížiny Rhôny, okolitých sadov a viníc.

Výhľady z veže Bayart, Saillon
Výhľady z veže Bayart, Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Výhľad sme si užívali s priateľom niekoľko minút, keď dorazili 4 sypmpatickí českí turisti. Christian s úsmevom skonštatoval, nikdy by som si nepomyslel, že sa niekedy ocitnem na veži v Saillon, spolu s piatimi Čecho-Slovákmi:-)

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Saillon
Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Stredoveká záhrada sa nachádza na úpätí ďalšieho kopca, vedľa kostola svätej Kataríny. Ponúka poetickú zbierku aromatických rastlín, inšpirovaných stredovekom.

Stredoveká záhrada, Saillon
Stredoveká záhrada, Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Samozrejme, že sme nazreli aj do Múzea falošných peňazí. Toto jedinečné miesto ponúka nielen históriu falošných farinetových peňazí ale i prípady výskytu falzifikátov v súčasnosti.

Múzeum falošných peňazí, Saillon
Múzeum falošných peňazí, Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Z dediny vedie turistický chodník ku geologickej kuriozite Tête du géant (Obrova hlava). Hlava slávneho obra, vytesaná pri vchode do jaskyne, inšpirovala francúzskeho maliara Gustava Courbeta k vytvoreniu obrazu „Jaskyňa obrov“.

Dedina si stále nevyčerpala svoje najsilnejšie tromfy. V nadmorskej výške 1000 metrov sa nachádza starobylý mramorový lom z cipolínu.

Saillonský mramor bol objavený v roku 1832 a časom získal medzinárodnú reputáciu. Je slonovinovej farby, so zelenými a fialovými žilkami. Použil sa pri výstavbe významných budov: Opera Garnier v Paríži, Britské múzeum v Londýne či colnica USA v New Yorku. Dokonca ho majú aj v Čechách.

Mramor zo Saillonu
Mramor zo Saillonu (zdroj: Christian Humbert)

Keď všetko pochodíte, môžete sa vydať do miestnych termálnych kúpeľov Les Bains de Saillon, ktoré ponúkajú rozsiahly termálny komplex, napájaný prírodnými horúcimi prameňmi. Bazény dosahujú teplotu až 34 stupňov, obsahujú horčík, vápnik a síru.

Les Bains de Saillon
Les Bains de Saillon (zdroj: https://www.bainsdesaillon.ch/)
Bains de Saillon
Bains de Saillon (zdroj: https://www.bainsdesaillon.ch/)

Saillon je známy aj svojou gastronómiou, označuje sa za hlavné mesto špargle a lahodných vín, ktoré si môžete vychutnať v miestnych pivničkách.

Caveau de Saillon
Caveau de Saillon (zdroj: Christian Humbert)
Degustácia v Caveau de Saillon
Degustácia v Caveau de Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Kantón Valais sa podieľa na celkovej švajčiarskej produkcii vína 33 percentami. Víno je relatívne drahé, čo je podmienené náročnou prácou v terasovitých vinohradoch.

Keďže sme v období vinobrania, mohli sme vinárov sledovať priamo pri práci...

V Saillon (3 131 obyvateľov) sa žije dobre.

Saillon
Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Spoznali sme atmosféru pozitívne vibrujúcej dediny, porozprávali sa s miestnymi obyvateľmi. Domáci či turisti boli pohodovo naladení, usmiati, možno i pod vplyvom kvalitného vína.

Vínna pivnica Caveau de Saillon ponúka degustáciu viacerých lokálnych vín. My sme popíjali Fendant, Heida, Gamay, Divico, L'Amandier i v ten večer víťazné Chardonnay:-)

Caveau de Saillon
Caveau de Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Z vínnej pivnice sme odchádzali poslední:-) Mohli sme si to dovoliť, ubytovaní sme boli hneď vedľa, v tradičnom švajčiarskom hoteli de la Poste, ktorý ponúka jednoduché ubytovanie za výhodnú cenu...

Caveau de Saillon
Caveau de Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Pri prípadnej návšteve vám všetky potrebné informácie poskytne skvelo fungujúca Miestna turistická kancelária Office du tourisme...

Saillon
Saillon (zdroj: Christian Humbert)

Soňa Fröhlichová

Soňa Fröhlichová
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  • Počet článkov:  141
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  • Páči sa:  1 750x

Mám 59 rokov. Pred 15 rokmi som si začala klásť otázky typu: Vyhovuje mi rutina a stereotyp v ktorom žijem? Skúsim sa posunúť niekam inam? Budem ešte v 45-tich rokoch schopná poznávať novú krajinu, nájsť si prácu, priateľov, koníčky, nové výzvy a hlavne naučiť sa ďalší jazyk? Nebola to vždy prechádzka ružovou záhradou, ale podarilo sa. Voľba padla úplne náhodne na Švajčiarsko, ktoré by som Vám v mojich článkoch rada predstavila. Chcem v nich zúročiť poznatky a skúsenosti z môjho pôsobenia a neúnavného cestovania po celom Švajčiarsku. Zoznam autorových rubrík:  cestovanieSúkromné

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