Najmenší vinohrad na svete patrí dalajlámovi

Uplynulý víkend som strávila v mojom obľúbenom hornatom kantóne Valais (nemecky Wallis). Vycestovať v piatok popoludní, po práci, pozdĺž Ženevského jazera, až na jeho začiatok a postupne objavovať impozantné alpské vrcholy po oboch stranách, je veľkolepý zážitok pre oči i dušu. Doprajem si ho často...
Valliské Alpy ukrývajú množstvo údolí, horských priesmykov, tiesňav, vodopádov, jazier, turistických chodníkov ale i železníc, dediniek, lyžiarskych stredísk či termálnych kúpeľov. Objavujem ich jeden po druhom a vždy ma prekvapí čaro novoobjaveného.
Malebná dedinka Saillon. Vedela som o nej, ale netušila, čo všetko toto výnimočné miesto ukrýva.
Stredoveká dedina Saillon sa nachádza v srdci kantónu Valais a oficiálne je uznaná ako jedna z najkrajších dedín Švajčiarska. Opevnené miesto, ležiace na svahu uprostred terasovitých viníc v údolí Rhôny, si zachovalo architektonické dedičstvo z obdobia Savojska.
Dedinku Saillon možno objavovať v troch aspektoch:
Historickom, ocitnete sa v stredovekom prostredí, obklopenom hradbami a vežami, poprechádzate sa dláždenými uličkami a malebnými klenutými zákutiami,
Kultúrnom, v ponuke sú múzeá s legendárnym dedičstvom regiónu,
Gastronomickom, stredisko špargle a excelentného vína.
Reč bude o všetkom zaujímavom, čo malebná dedinka ponúka.
Začnime pozoruhodnosťou svetového významu, ktorú uvádzam v nadpise článku: Najmenšia vinica sveta!
Tibetský mních a budhistický duchovný vodca dalajláma tu vlastní vinohrad Farinet, ktorý pozostáva z troch viničov (Fendant, Pinot noir, Petit Arvine). Vinica sa rozprestiera na ploche 1,67 metra štvorcového.
Najmenší vinohrad na svete je pomenovaný po falšovateľovi Josephovi-Samuelovi Farinetovi (1845-1880), prezývanom Robin Hood z Álp. V 19. storočí tento dobrosrdečný podvodník vyrábal falošné mince v hodnote 20 centov a rozdával chudobným.
Žiaľ, tento podvodník s dobrým srdcom, zahynul tragicky v roku 1880 v neďalekej rokline Salentze. Napriek svojmu mladému veku a kontrovernej povesti sa stal legendou regiónu.
V súčasnosti je vinohrad Farinet vinicou pokoja a zmieru. Priťahuje záujem mnohých významných osobností, ktorí miesto navštívia a symbolicky odpracujú niekoľko hodín.
Na charitatívne účely takto prispeli: Claudia Cardinale, Jane Birkin, Roger Moore, Zinédine Zidane, Pierre Richard, Gina Lollobrigida, ale i politici či členovia kráľovských rodín. Každý rok sa naplní 1000 fliaš dobrého vína, ktoré sa následne predá na dražbe v cene 20 000 CHF.
Farinet naďalej zostáva v mysliach obyvateľov regiónu, dokonca sa tu istý čas platilo farinetovými peniazmi.
K svetoznámej vinici vedie Chodník vitráží, vybudovaný v roku 1995 pri príležitosti 150. výročia narodenia Josepha-Samuela Farineta.
Chodník slúži ako umelecká galéria pod holým nebom a zahŕňa 21 masívnych vitrážových okien. Tieto trojrozmerné štruktúry vytvoril sklár Théo Imboden z Täschu na základe kresieb a drevorytín maliara Roberta Héritiera. Každé dielo znázorňuje tému súvisiacu s ľudským osudom podvodníka z Álp.
Chodník sa napája na trasu vedúcu k visiacemu mostu Farinet . Táto impozantná 92 metrov dlhá visutá stavba, premosťuje roklinu Salentse vo výške 136 metrov a ponúka nádherný výhľad na povodie rieky Rhôny i miesto, kde Farinet prišiel o život.
Prejsť pohyblivým visiacim mostom, ktorý spája dedinu Saillon a Leytron, nie je najpríjemnejším zážitkom. Impozantnosť miesta umocňujú výhľady do rokliny či na strmé okolité steny, na ktorých visia odvážni horolezci, zdolávajúc miestnu ferratu.
Poďme ďalej objavovať tento historický a prírodný skvost, obklopený zachovanými hradbami a štyrmi vstupnými bránami orientovanými smerom k svetovým stranám.
Bayartova veža z 13. storočia dominuje najvyššiemu kopcu. Po nenáročnom výstupe ponúka veľkolepú 360° panorámu nížiny Rhôny, okolitých sadov a viníc.
Výhľad sme si užívali s priateľom niekoľko minút, keď dorazili 4 sypmpatickí českí turisti. Christian s úsmevom skonštatoval, nikdy by som si nepomyslel, že sa niekedy ocitnem na veži v Saillon, spolu s piatimi Čecho-Slovákmi:-)
Stredoveká záhrada sa nachádza na úpätí ďalšieho kopca, vedľa kostola svätej Kataríny. Ponúka poetickú zbierku aromatických rastlín, inšpirovaných stredovekom.
Samozrejme, že sme nazreli aj do Múzea falošných peňazí. Toto jedinečné miesto ponúka nielen históriu falošných farinetových peňazí ale i prípady výskytu falzifikátov v súčasnosti.
Z dediny vedie turistický chodník ku geologickej kuriozite Tête du géant (Obrova hlava). Hlava slávneho obra, vytesaná pri vchode do jaskyne, inšpirovala francúzskeho maliara Gustava Courbeta k vytvoreniu obrazu „Jaskyňa obrov“.
Dedina si stále nevyčerpala svoje najsilnejšie tromfy. V nadmorskej výške 1000 metrov sa nachádza starobylý mramorový lom z cipolínu.
Saillonský mramor bol objavený v roku 1832 a časom získal medzinárodnú reputáciu. Je slonovinovej farby, so zelenými a fialovými žilkami. Použil sa pri výstavbe významných budov: Opera Garnier v Paríži, Britské múzeum v Londýne či colnica USA v New Yorku. Dokonca ho majú aj v Čechách.
Keď všetko pochodíte, môžete sa vydať do miestnych termálnych kúpeľov Les Bains de Saillon, ktoré ponúkajú rozsiahly termálny komplex, napájaný prírodnými horúcimi prameňmi. Bazény dosahujú teplotu až 34 stupňov, obsahujú horčík, vápnik a síru.
Saillon je známy aj svojou gastronómiou, označuje sa za hlavné mesto špargle a lahodných vín, ktoré si môžete vychutnať v miestnych pivničkách.
Kantón Valais sa podieľa na celkovej švajčiarskej produkcii vína 33 percentami. Víno je relatívne drahé, čo je podmienené náročnou prácou v terasovitých vinohradoch.
Keďže sme v období vinobrania, mohli sme vinárov sledovať priamo pri práci...
V Saillon (3 131 obyvateľov) sa žije dobre.
Spoznali sme atmosféru pozitívne vibrujúcej dediny, porozprávali sa s miestnymi obyvateľmi. Domáci či turisti boli pohodovo naladení, usmiati, možno i pod vplyvom kvalitného vína.
Vínna pivnica Caveau de Saillon ponúka degustáciu viacerých lokálnych vín. My sme popíjali Fendant, Heida, Gamay, Divico, L'Amandier i v ten večer víťazné Chardonnay:-)
Z vínnej pivnice sme odchádzali poslední:-) Mohli sme si to dovoliť, ubytovaní sme boli hneď vedľa, v tradičnom švajčiarskom hoteli de la Poste, ktorý ponúka jednoduché ubytovanie za výhodnú cenu...
Pri prípadnej návšteve vám všetky potrebné informácie poskytne skvelo fungujúca Miestna turistická kancelária Office du tourisme...