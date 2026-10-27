Rýnske vodopády v severnom Švajčiarsku sú najväčšími v Európe (vzhľadom k objemu a prietoku vody)

Čo je vlastne Grand Tour of Switzerland? Je to trasa najkrajšími regiónmi Švajčiarska v dĺžke 1600 kilometrov. Rýnske vodopády na nej nemôžu chýbať!
Po 15 rokoch života vo Švajčiarsku som si našla novú zábavu, zozbierať čo najviac červených foto-spotov, spomínanej Grand Tour of Switzerland:
Spot je vytvorený za účelom zhotovenia čo najlepšej fotografie danej turistickej atrakcie. Na celej trase ich je umiestnených v počte cca 92. Píšem približný počet, pretože Švajčiari mi to neuľahčujú a sem-tam nejaký pridajú.
Celkom dobrý zámer, z hľadiska rozvoja turizmu, čo poviete?
Keď si myslíte, že zozbierať 92 spotov nie je nič náročné, mýlite sa. K niektorým sa môžete dostať len lanovkou, prípadne náročnejším horským výstupom, jeden je dokonca umiestnený na lodi. S ich hľadaním sa niekedy dosť potrápim. Je to však motivujúca zábavka k cestovaniu a spoznávaniu krajiny.
Môžem sa pochváliť už vyše 50 nazbieranými foto-spotmi. Tento počet ma inšpiruje pokračovať a zároveň odkladať môj definitívny odchod zo Švajčiarska:-) Tak snáď to v roku 2027 dám kompletne...
Vráťme sa však k Rýnskym vodopádom.
Základné údaje:
Nachádzajú sa v severnom Švajčiarsku, v obciach Neuhasen am Rheinfall (pravý breh) v kantóne Schaffhausen a v Laufen-Uhwiesen (ľavý breh) kantónu Zurich. S výškou 23 metrov a šírkou 150 metrov sú jedny z najväčších vodopádov v Európe.
Ale pozor, často sa uvádzajú ako najväčšie vodopády v Európe, a to treba doplniť o informáciu, vzhľadom k sile prietoku vody. Tie najvyššie treba hľadať na Islande, v Nórsku či v Rakúsku.
Ak ste Rýnske vodopády ešte nenavštívili a očakávate niečo megalomanské, môžete odchádzať sklamaní.
Pre prvú návštevu si treba jednoznačne zvoliť správne ročné obdobie. Prietok sa počas roka mení. V zime je priemer okolo 250, v lete okolo 600 metrov kubických za sekundu. Vrchol je v máji a v júni, keď sa topiaci alpský sneh rozvodní v rieke. Vtedy voda z vodopádov strieka až na vyhliadkové plošiny, čo je v lete príjemným osviežením.
Najvyššia zaznamenaná hodnota bola v roku 1965 (1 250 metrov kubických za sekundu), čo sa už vzhľadom ku klimatickým zmenám asi nezopakuje.
Ak teda prídete s predstavou niečoho vysokého, budete sklamaní, možno však ohromení niečím širokým, mohutným a extrémne hučiacim.
Dva brehy rieky, dva kantóny, jeden vodopád.
Severný breh Neuhausen am Rheinfall má otvorený prístup k vodopádom: žiadne závory, pokladne, či zatváracie hodiny. Na tomto brehu nájdete aj Zámok Schlössli Wörth, s reštauráciou či lodným mólom. Príjemným prekvapením je Adventure Park am Rheinfall, jeden z najkrajších lanových parkov v Európe.
Južný breh vytvára predovšetkým zámok Schloss Laufen. Tu sú k dispozícii platené parkoviská i pokladne na zakúpenie lístka v hodnote 5 CHF. Lístok umožňuje prístup na plošiny Känzeli a Fischetz. Na vyhliadkovej ceste Belvedere, ktorá vedie z hradu Laufen na platformu Känzeli nájdete aj panoramatický výťah či historické múzeum Historama vo vnútri hradu. Na dvoch poschodiach ponúka vysvetlenie historického významu Rýnskych vodopádov a ich vplyv na prírodu a spoločnosť.
Priateľ hneď zamieril k výťahu a ja som samozrejme rozhodla, že pôjdeme peši!
Neskôr som sa dočítala, že z preskleneného výťahu je panoramatický výhľad na vodopády, takže nakoniec to nebol zlý nápad...
Tých výhľadov a prechádzok je však na tomto mieste dostatok, je na každom návštevníkovi, koľko času prehliadke venuje.
Uprostred vodného chaosu sa hrdo týčia vápencové skaly, ktoré odolávajú erózii už tisícročia. Rozdeľujú vodopád na dve časti a dávajú mu jedinečný tvar.
K vápencovej skale uprostred vodopádov sa dostanete iba loďou, 30-minútový výlet (plavba proti prúdu rieky, vylodenie, výstup po schodoch) ponúka za cenu 22,5 CHF výnimočný zážitok, ktorý si netreba nechať ujsť.
Mali by sme si niečo povedať aj o rieke Rýn. Významná európska rieka je vhodnou príležitosťou na preverenie znalostí z geografie. Položila som priateľovi otázku, ktorými krajinami rieka preteká. Priateľ súťaživo vymenoval 7 krajín (namiesto 6) a ja som sa tvárila, že sa mi to nejako nezdá. Po preverení sme objavili, že Belgickom rieka Rýn netečie:-)
Správna odpoveď: Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko.
Prameň Rýna leží vo švajčiarskom kantóne Graubünden, jeho ramená sa vlievajú do Severného mora v Holandsku. Pre úplnosť doplním dĺžku: 1 238 kilometrov.
Rýnske vodopády som navštívila po tretíkrát a vždy na tomto čarovnom mieste objavím niečo nové.
Beriem to ako príjemné zastavenie na trase Slovensko — Švajčiarsko (cca 1100 km), prípadne ako príležitosť rozdeliť si cestu na 2 dni.
Podľa voľby ubytovania môže mať každý výlet k vodopádom iný benefit a prístup k vodopádom z iného miesta.
My sme už zvolili stredoveké šarmantné mestečko Stein am Rhein, Neuhausen a posledne vzdialenejší Flurlingen.
Z posledne menovaného mestečka sme absolvovali pol hodinovú prechádzku takouto jesennou atmosférou.
Približne 15 000 rokov starý Rýnsky vodopád je impozantným prírodným divadlom, priťahujúcim turistov z celého sveta. Má bohatú históriu a je opradený mnohými legendami. Jedna z najznámejších hovorí, že medzi útesmi Rýnskych vodopádov sa objavujú obrysy bielych koní. Sú to duchovia koní, ktoré obetovali Alemani (staroveké germánske kmene, ktoré prišli od ústia Labe a postúpili až k prameňu Rýna).
Ďalšia legenda hovorí o mladom rybárovi, ktorý zaspal vo svojej lodi, nevedomky sa zatúlal k vodopádom a zázračne prežil desivú plavbu. Rybár sa po tomto dobrodružstve stal arogantným, stavil sa, že to môže zopakovať. Druhú plavbu však neprežil.
V súvisiacich článkoch (pod týmto), uvádzam viac informácii ku kantónu Schaffhausen i k rovnomennému hlavnému mestu.
My sme plavbu k vodopádom prežili a keďže som si chcela priviezť do zbierky ešte jeden foto-spot vydali sme sa k susednému kantónu Aargau, k vodnému hradu Hallwyl. Je jeden z najkrajších hradov s vodnou priekopou vo Švajčiarsku.
Kantón Aargau si však zaslúži viac pozornosti. Nachádza sa v ňom 55 hradov, zámkov či opevnení. Z tých najkrajších vymenujem: Wildegg, Lenzburg a Habsbourg. Nájdete v ňom i množstvo termálnych prameňov.
Aargau sa považuje za jeden z najúrodnejších kantónov Švajčiarska.
Nachádzajú sa v ňom dve z troch funkčných atómových elektrární tejto krajiny.
Hlavné mesto kantónu je mestečko Aarau, ktoré je obľúbenou destináciou vďaka svojej polohe (na brehu rieky Aare), malebnému starému mestu i kultúrnym ponukám.
Po pekných zážitkoch sme sa vydali na cca 2,5 hodinovú cestu smerom k nášmu francúzskemu kantónu Vaud. Tento 2-dňový výlet (so ziskom dvoch spotov) bol milým ukončením môjho viacdenného pobytu v Bratislave.
Vo Švajčiarsku aktuálne dosť pršalo, hneď ako sa vyčasí, vyrážam za ďalšími spotmi.
Zatiaľ sa môžem venovať pozorovaniu migrácie vtákov cez Švajčiarsko, čo údajne predstavuje jeden z najfascinujúcejších prírodných úkazov v Európe. Alpy tvoria pre migrujúce druhy významnú geografickú prekážku aj dôležitý orientačný bod.
Je celkom relaxačné sledovať z okna tisíce vtákov v obrovských kŕdľoch, ktoré sa presúvajú za potravou, sem-tam si čosi uchmatnú z miestnych vinohradov, čo im možno zberači úmyselne nechali...