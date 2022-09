Vo švajčiarskych Alpách horelo

Jeûne fédéral – náboženský sviatok v kantóne Vaud začal drámou. V reštaurácii Botta, ktorá sa nachádza na vrchole horského masívu Glacier 3 000 vypukol požiar.

Požiar, Glacier 3000 (zdroj: www.letemps.ch)

Záchranné práce (zdroj: Keystone, Laurent Gillieron)

Príčina ešte nie je známa. Na mieste sa nachádzajú záchranné zložky, ktoré sem majú prístup len vrtuľníkmi spoločnosti Air Glacier a Rega. Tie odčerpávajú vodu z nižšie položeného jazera Retaud. Reštaurácia je (bola) impozantným dielom svetoznámeho švajčiarskeho architekta Maria Bottu. Je dostupná lanovkou z Col du Pillon, premáva celoročne a vyvezie turistov a lyžiarov do nadmorskej výšky 3 000 metrov.

Dobrou správou je bezpochyby skutočnosť, že nie sú potvrdené straty na životoch, dokonca z prvých správ z miesta nešťastia vyplýva, že lanovka nebola poškodená. To však budú musieť potvrdiť záchranné zložky po dôslednej technickej kontrole. Nepríjemnejšia je skutočnosť, že interiér budovy je značne poškodený a lyžiarska sezóna ohrozená.

Les Diablerets - Glacier 3 000 je mojim obľúbeným miestom. Chodím sem rada a často, naposledy som tu bola s priateľmi začiatkom septembra. Stredisko je pýchou kantónu Vaud. Jediná trojtisícovka švajčiarskych Álp tohto kantónu. Poďme sa pozrieť ako to tam vyzerá za lepších okolností.

Ľadovec Tsanfleuron o rozlohe 3 kilometrov štvorcových umožňuje lyžovanie od novembra do mája. Zažijete tu romantickú prechádzku po ľadovci v letných mesiacoch i neopakovateľnú lyžovačku v zimných mesiacoch. K dispozícii sú tri lyžiarske strediská, ponúkajú 125 kilometrov zjazdoviek a 45 kilometrov bežeckých tratí.Treba sa však poponáhľať, vedci sú znepokojení rýchlosťou topenia tunajšieho ľadovca...

Impozantná lanovka Glacier 3 000 vyráža každých 20 minút zo spomínaného sedla Col du Pillon (1 546 m n.m.), prechádza medzistanicou Cabane (2 525 m n.m.)až do aktuálne poškodenej stanice Scex Rouge (2 971 m n.m.). Lanovka premáva od 9h00 do 17h00, cena je 80 CHF. Nie je to málo, cena však zodpovedá nezabudnuteľným chvíľam, ktoré si užívate celý deň. Okrem dych vyrážajúcich výhľadov si tu vyberie každý z nespočetného množstva ponúkaných atrakcií.

Najväčším lákadlom je visutý most Peak Walk by Tissot, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2014. Je dlhý 107 metrov, široký 80 centimetrov. A veru pevnú pôdu pod nohami na ňom necítite:-)

Je jediným visutým mostom sveta, ktorý spája dva horské vrcholy: View Point a Scex Rouge. Na jeho konci sa nachádza vyhliadková plošina s panoramatickým výhľadom na okolité hory. Môžete sa potešiť pohľadom na ikonický Matterhorn, najvyššiu horu Európy Mont Blanc či tajuplný Eiger. Len neviem, kde zmizli tieto tradičné švajčiarske hodinky, pri poslednej návšteve som ich nenašla...

Výborne sa zabavíte na tunajšej bobovej dráhe.

V neposlednom rade prechádzka s priateľmi po ľadovci je balzamom na dušu. Je pekne upravená pre peších turistov. Môžete sa tu prechádzať celé hodiny, prípadne sa vybrať k najvyššiemu vrcholu masívu Les Diablerets, ktorým je Quille du Diable Diablova kuželka (3 210 m n.m.) V stredoveku sa tradovalo, že v miestnej skale žijú diabli, z toho je odvodený názov masívu Les Diablerets. Hm, že by sa prebudili...

Napriek viacerým návštevám tohto strediska som tu nikdy nelyžovala. Mala som to naplánované na túto sezónu, určite sa sem vrátim a zdokumentujem škody zapričinené požiarom i akou rýchlosťou sa Švajčiari vysporiadajú s opravami poškodeného areálu. Držme im palce, stredisko je pozoruhodné z viacerých aspektov.

Na záver upútavka na moju nasledujúcu reportáž, ktorá výnimočne nebude o Švajčiarsku. Pripravujem sa na trojtýždňovú spanilú jazdu po Spojených štátoch amerických, presnejšie v pláne sú štáty Kalifornia, Arizona, Utah a Nevada. Opäť sa s vami podelím o zážitky z trasy dlhej 4 780 kilometrov...Uff