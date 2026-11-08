Jožo Ráž, skupina Elán a Amnestia na kompromis

15 rokov nežijem na Slovensku, napriek tomu intenzívny kontakt a záujem o domovinu udržiavam. Vždy keď sa deje niečo dôležité, (rodinné, kultúrne či politické) dobehnem. Veď je to len 1100 kilometrov.
Tento rok som oslávila milé jubileum, medzi darčekmi bol lístok na skupinu Elán & Kamaráti, dňa 9. októbra 2026.
Keďže bol apríl, uznávam, nevhodne mi prebehla hlavou myšlienka: dúfam, že všetci zainteresovaní sa koncertu dožijeme...
I keď by som si lístok na tento koncert sama nekúpila, darček potešil. Druhý lístok si ponechala moja dlhoročná priateľka. Ľudia v mojom veku vedia, aké vzácne sú chvíle s priateľmi, s ktorými máme niečo odžité a ktoré budú v tomto prípade ešte umocnené účasťou na koncerte skupiny, ktorá slávila najväčšie úspechy v našich študentských časoch...
Od apríla bol lístok starostlivo uložený medzi mojimi najdôležitejšími dokumentami. Čakanie malo svoje čaro, predlžovalo moju osobnú chvíľku slávy, osláv 60-ky...
Ked som pri tých životných jubileách: 50-ku som neoslavovala, 60-ku som mala tiež v úmysle nechať nepovšimnutú. Poznáte ten vnútorný hlas: „ Čo už len v takom veku oslavovať? “
Jedného dňa sa dostavila otázka: „ Prečo by som svojim najmilším a zároveň sebe neurobila radosť niečim zaujímavým a možno aj nezabudnuteľným? “ Oslavy na rôzny spôsob sa podarili nad očakávanie, tá posledná bodka mala prísť koncertom Elánu.
Ak niekto rieši podobné dilemy aké postretli mňa, môžem vrelo doporučiť: oslavovať! Dala som si jedinú podmienku, sláviť tento sviatok výhradne s ľuďmi, s ktorými to tak nejako cítim a ani náhodou, s kým by sa to patrilo. To sú tie výhody vyššieho veku, byť sám sebou:-)
Očakávania koncertu boli rozpačité z viacerých dôvodov, čítala som postrehy z tých predchádzajúcich, predovšetkým toho vo Východnej, ktoré neveštili nič dobré.
Dobre mi padlo, že som náhodne natrafila na starší rozhovor s Peťom Nagyom, v ktorom sa ho pýtali na vzťah s Jožom Rážom. Ten bez okolkov poznamenal: „ s Jožom sa môžem dobre porozprávať o hudbe, o ženách o psoch, ale určite nie o politike. “
Tento nadhľad: vyjadriť sa slušným spôsobom a s rešpektom o človeku iného politického zmýšľania, ma nadchol.
Deň D, 9. október 2026 sa blížil a my sme boli s Katkou pripravené na všetko. Trolejbusom sme sa premiestnili k Zimnému štadiónu Ondreja Nepelu: už v dopravnom prostriedku vládla skvelá atmosféra, skupinka chlapcov z Moravy, parádne namotivovaná, bavila celé okolie. Možno si teraz poviete, čo tu táto píše o jazde trolejbusom. Na vysvetlenie, pri občasných návštevách Slovenska, Bratislavy, je pre mňa už samotná cesta zo Starého mesta trolejbusom zážitkom:-)
Pred štadiónom postávali davy ľudí, Katka – blondínka, bez najmenšieho váhania oslovila člena bezpečnostnej služby, že máme lístky na státie, pod pódiom a nevieme, ako sa tam dostať. Mladý sympaťák nás následne odprevadil priamo k pódiu.
Potešila som sa, miesta boli výborné, státie s výborným výhľadom na pódium. V rámci príjemneho rozprávania bolo jasné, že i prípadné čakanie na kapelu nejako prežijeme. Prekvapenie, skupina Elán a priatelia nastúpili takmer so švajčiarskou presnosťou.
Mimoriadny zážitok a neopakovateľné emócie mohli začať. Ak pochybujete o tom, že poznáte desiatky textov tejto skupiny naspamäť, realita vás prekvapí. Za seba môžem povedať, že 2,5 hodinový koncert som odstála, lepšie povedané odtancovala i s odspievaním legendárnych hitov. Bolo fajn, že štadión bol Jožovi nápomocný.
Myslím, že sme všetci držali Jožovi palce, aby tento záverečný koncert kariéry ustál, pomáhali sme z plných síl. Prekvapivo bolo na tomto „drsniakovi “ vidieť isté známky dojatia, aj keď on toho moc nenarozpáva...
Ale aby som nespomínala len lídra skupiny, na koncerte podali majstrovké výkony všetci prizvaní hudobníci, ktorí vytvárali hudobnú legendu skupiny Elán.
Najdojímavejšou chvíľou bola bravúrne zvládnutá pocta Vašovi Patejdlovi...
Na koncerte oznelo 28 notoricky známych skladieb, medzi nimi napríklad: Bosorka, Vymyslená, Ulica, Od Tatier k Dunaju, Kráľovná bielych tenisiek, Stužková, Sestrička z Kramárov, Čaba, neblázni, Nie sme zlí, Fero, Smrtka na pražskom orloji, ale i moje obľúbené: Cigary idú do neba, či Neviem byť sám. Prekvapivo neodzneli: Voda, čo ma drží nad vodou či Amnestia na neveru.
Katke som vďačná za príležitosť, užiť si tento koncert naplno. Dostavila sa nostalgia za sladkými časmi študentskej bezstarostnosti 80-tych rokov, keď sme tieto skladby počúvali na každej domácej party, na stužkovej, ale i na zemiakových brigádach či lyžiarskych zájazdoch. Pamätám si nezabudnuteľnú chmeľovú brigádu vo Váhovciach, kde zhodou okolnosti, spolužiak Fero vytiahol každý večer gitaru a celý večer sa následne niesol v znamení skladieb Elánu. Spolužiak Fero nebol žiadny fešák, ale všetky dobré baby sme boli na ňom nalepené celú brigádu:-)
Aká bola atmosféra na štadióne 9. októbra? Nákazlivá. Jedinečná. Nezabudnuteľná. Aréna bola takmer vypredaná. Prevládala spolupatričnosť, solidarita, pokoj a pohoda. Na Slovensku také netypické, ale stále to dokážame, veď „ Nie sme zlí...! “
Samozrejme som si všimla menší incident v publiku, ale určite si nezaslúžil toľko priestoru ako sa mu následne dostalo v médiách.
Z koncertu sa nám nechcelo odchádzať, a tak sme s Katkou ešte pozorovali demontáž hudobnej techniky po ukončení koncertu...
Pozoruhodný večer si zaslúžil primerané zhodnotenie udalosti, pri dobrom poháriku červeného vína, niekde v centre mesta. Našli sme milú vinárničku na Klariskej ulici, žiaľ, s veľmi zlým červeným vínom. Toto by sa nemalo stávať...
Famózny pocit z koncertu ani pohárik zlého vína nezmazal...:-)