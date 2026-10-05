Keď sa minulosť vracia do volieb.

Našou úlohou nie je rozhodovať za občanov, koho majú voliť. Považujeme však za svoju povinnosť upozorňovať na prípady, keď výkon samosprávy sprevádzali závažné otázky týkajúce sa hospodárenia, transparentnosti alebo dodržiavania zákonných pravidiel.
Preto ma zaujala informácia, že Ing. Imrich Králik, ktorý už obec Rybník v minulosti viedol, sa po rokoch opäť uchádza o funkciu starostu.
Pri človeku, ktorý verejnú funkciu už vykonával, by podľa mňa nemala diskusia zostať iba pri nových sľuboch. Verejnosť má právo poznať aj jeho predchádzajúce pôsobenie a predovšetkým udalosti, ktoré počas neho preverovali kontrolné orgány.
V prípade bývalého vedenia Rybníka takýchto otázok nie je málo.
Záver funkčného obdobia a odovzdávanie obce
Ing. Imrich Králik bol starostom Rybníka aj v roku 2018. V komunálnych voľbách v novembri toho roku neuspel a starostkou bola zvolená Daniela Trňanová.
Odovzdanie funkcie však neprebehlo bezprostredne. Situácia sa v decembri 2018 dostala aj do médií, pretože novozvolená starostka ešte nemohla prevziať vedenie obce a dovtedajší starosta zostával štatutárom.
Samotný dátum odovzdania funkcie ešte automaticky neznamená porušenie zákona. Podstatný je však kontext udalostí, ktoré sa na obecnom úrade odohrávali práve v tomto období.
Jednou z nich bola finančná operácia vo výške 88 382,15 eura.
Rekonštrukcia telocvične za takmer 177-tisíc eur
Proces uzatvorenia zmluvy na rekonštrukciu telocvične následne preveroval hlavný kontrolór obce Ing. Milan Obický.
Kontrola sa týkala obdobia od 1. januára 2018 do 6. marca 2019.
Dňa 4. decembra 2018 bola medzi obcou Rybník a spoločnosťou Crosix s.r.o. uzatvorená zmluva o dielo. Už 6. decembra firma vystavila zálohovú faktúru vo výške 88 382,15 eura.
Celková cenová ponuka firmy Crosix predstavovala 176 764,30 eura s DPH.
Hlavný kontrolór zároveň vo svojej správe uviedol, že pri kontrole nemal k dispozícii zápis z otvárania ponúk, a preto nemohol posúdiť, koľko firiem bolo oslovených a z koľkých ponúk bol dodávateľ vybraný.
Jeden víťaz v októbri, iný dodávateľ v decembri
Za mimoriadne zaujímavý považujem časový sled udalostí.
Podľa dokumentácie hlavného kontrolóra informoval starosta na zasadnutí obecného zastupiteľstva 11. októbra 2018 poslancov, že verejné obstarávanie už prebehlo a jeho víťazom bola spoločnosť Schreiber, s.r.o. Salka.
Kontrolór však následne zistil, že obstarávanie, z ktorého vzišla firma Crosix, prebiehalo až od 19. do 27. novembra 2018.
Dokument, ktorý je k dispozícii, nevysvetľuje, čo sa medzi týmito dvoma udalosťami stalo.
Ako človek, ktorý sa roky zaoberá fungovaním samosprávy, považujem za úplne legitímne pýtať sa:
Prečo bol v októbri poslancom oznámený jeden víťaz a o niekoľko týždňov obec uzatvorila zmluvu s inou spoločnosťou?
Hlavný kontrolór našiel viacero nedostatkov
Správa hlavného kontrolóra uvádza pri verejnom obstarávaní a zmluve celý rad nedostatkov.
Vo výzve bolo nesprávne uvedené sídlo obce. Dokument obsahoval chyby v číslovaní. Podmienky zálohovej platby neboli podľa kontrolóra v zmluve presne upravené a samotná zmluva obsahovala nejasnosti a odkazy na ustanovenia, ktoré v nej neexistovali.
Najdôležitejší je však záver kontrolóra.
Medzi zistenými nedostatkami uviedol:
nekompletnú dokumentáciu verejného obstarávania,
nedostatky v zmluve o dielo,
a konštatovanie, že „záloha bola poskytnutá neoprávnene“.
Podľa návrhu správy došlo k porušeniu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Treba korektne uviesť, že dokument bol označený ako návrh správy a kontrolovaná osoba mala právo podať voči jeho záverom námietky.
Rovnakou platbou sa zaoberal aj NKÚ
O to významnejšie je, že problém so zálohou 88 382,15 eura sa neskôr objavil aj pri kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR.
NKÚ konštatoval, že úhradou tejto zálohovej faktúry obec nepostupovala podľa podmienok zmluvy o dielo.
Faktúra bola vystavená 6. decembra 2018, splatná bola 13. decembra a obec ju uhradila 14. decembra 2018.
NKÚ zároveň konštatoval nesúlad s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
To je podstatné, pretože k tejto operácii došlo ešte v období, keď bol Ing. Imrich Králik štatutárom obce.
NKÚ našiel aj ďalšie nedostatky
Kontrola NKÚ neostala pri jednej platbe.
Úrad zistil, že obec nemala vypracovanú koncepciu rozvoja športu podľa zákona o športe.
Ďalším zistením bolo, že suma 6 350,95 eura bola uhradená z iného účtu, než určovala zmluva o poskytnutí štátnych prostriedkov. NKÚ to spojil s porušením pravidiel, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Kontrolóri identifikovali aj nesprávne účtovanie projektovej dokumentácie vo výške 1 420 eur.
A napokon konštatovali, že obec nevykonávala základnú finančnú kontrolu na objednávkach a zmluvách.
Pri týchto zisteniach však treba byť presný. NKÚ ich formuloval ako nedostatky obce, nie ako právne rozhodnutie o osobnej zodpovednosti konkrétneho starostu. Nie je preto korektné automaticky pripísať každý z nich Ing. Králikovi.
Pri zálohe 88 382,15 eura však poznáme presný dátum operácie a vieme, že sa uskutočnila ešte počas jeho pôsobenia vo funkcii.
Dve kontroly, rovnaký problém
Pre mňa ako človeka, ktorý sa dlhodobo venuje samospráve, je zvlášť významné, že otázku zálohy vo výške 88 382,15 eura neotvoril iba politický oponent alebo nespokojný občan.
Najskôr na problém upozornil hlavný kontrolór obce.
Neskôr tú istú finančnú operáciu preveroval Najvyšší kontrolný úrad SR a aj ten konštatoval nedodržanie pravidiel pri nakladaní s verejnými prostriedkami.
To už nie je osobný názor jedného človeka.
Sú to skutočnosti zachytené v kontrolných dokumentoch.
Prečo sa k tejto minulosti vraciam
ZOMOS roky upozorňuje, že samospráva môže fungovať dobre iba vtedy, ak existuje verejná kontrola, transparentnosť a osobná zodpovednosť ľudí, ktorým občania zverili správu svojho majetku.
Práve preto ma návrat Ing. Imricha Králika do volebnej súťaže zaujal.
Nie preto, že by ZOMOS malo rozhodovať, kto má alebo nemá byť starostom. To patrí výlučne občanom Rybníka.
Ale človek, ktorý už obec viedol, by podľa môjho názoru mal byť pripravený odpovedať na otázky týkajúce sa svojho predchádzajúceho pôsobenia.
Preto by som Ing. Imrichovi Králikovi verejne položil tieto otázky:
Prečo bol v októbri 2018 poslancom oznámený ako víťaz verejného obstarávania Schreiber s.r.o., no následne bola zmluva podpísaná s Crosix s.r.o.?
Kto rozhodol o úhrade zálohy 88 382,15 eura?
Aká finančná kontrola tejto platbe predchádzala?
Ako vysvetľuje závery hlavného kontrolóra, podľa ktorého bola záloha poskytnutá neoprávnene?
Ako vysvetľuje skutočnosť, že problematickosť tej istej finančnej operácie neskôr konštatoval aj NKÚ?
Boli proti zisteniam hlavného kontrolóra podané námietky a ako boli vyhodnotené?
A akým spôsobom sa celá záležitosť s peniazmi obce napokon skončila?
To nie sú otázky o osobných sympatiách alebo antipatiách.
Sú to otázky o nakladaní s verejnými peniazmi, o fungovaní verejnej kontroly a o zodpovednosti človeka, ktorý už raz obec viedol a dnes sa opäť uchádza o dôveru jej obyvateľov.
Odpovede by mali poznať predovšetkým občania Rybníka.
A je už na nich, akú váhu týmto skutočnostiam pri svojom rozhodovaní prisúdia.
Vladimír Špánik
predseda Správnej rady ZOMOS
Združenie občanov miest a obcí Slovenska