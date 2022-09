Nová kapitola v mojom živote.

Rozhodol som sa, že uverejním článok, pretože chcem vyjadriť myšlienky a pocity, ktorými som si za posledný rok prešiel a ktoré prežívam dodnes. Takto pred rokom sa mne a mojim blízkym úplne zmenil život a to doslova!!! Po práci som išiel na bicykel, že si vyčistím hlavu a žiaľ ma zrazilo auto. Auto šoféroval nezodpovedný človek/mladík pod vplyvom drog, ktorý drogy ešte aj prevážal pri sebe a narazil do protiidúceho automobilu a ten zasiahol cyklistu (mňa). Výsledkom boli mimoriadne ťažké zranenia mňa a vodičky. V krvi vodiča, ktorý narazil do protiidúceho auta, bola preukázaná prítomnosť drog a v žiadnom prípade nebol schopný viesť motorové vozidlo. Po čelnej zrážke odhodilo auto s vodičkou do mňa a následne ma vymrštilo z bicykla, letel som niekoľko metrov do poľa. Po náraze som nejavil známky života a museli ma oživovať.

Mohol by som teraz lamentovať a písať články o práve a spravodlivosti. Prečo tento človek je ešte stále na slobode, keď skoro zabil dvoch ľudí a mal v krvi omamné látky-drogy, ktoré ešte prevážal pri sebe a súd stále ešte nerozhodol (pred tým tiež 2 krát za prechovávanie omamných látok dostal len podmienečný trest ). Ale nebudem lebo to by som sa v tom utápal a vôbec by som sa nepohol dopredu, len by som sa sťažoval na systém ( ktorý ako sami vieme nie je ideálny ).

Žiaľ mesiac aj pol som v bol v bdelej kóme a bojoval som o život. Po prebudení to bolo náročné musel som začať odznova so základnými pohybmi ( a to doslovne, ktoré postupne prešli až do chôdze, učiť sa rozprávať a písať atď.) V novembri som bol ešte odkázaný na invalidný vozík. Keď to mám len v skratke zhrnúť, čo som mal pri náraze poškodené bol to mozog (opuch mozgu, krvácanie), vykĺbená ľavá noha, zlomené rebrá, roztrhnuté pľúca, rozštiepená panvová kosť, zlomená kľúčna kosť, zakrvácaná oblička, zlomené stavce a potom nasledovali operácie a komplikácie. Každý si vie vytvoriť názor a ako vidíte, nebolo toho málo. Bolo to veľmi náročné obdobie ale aj v týchto ťažkých chvíľach som mal ľudí okolo seba, ktorí ma povzbudzovali a dávali mi potrebnú energiu a silu a to najmä moja manželka a rodičia, ako aj celá rodina a v neposlednom rade blízki kamaráti. Pred spomínanými ľuďmi by som dal pomyselný klobúk dole ako sa k veciam postavili, ale najmä mojej manželke ( keď sme akurát mali osláviť prvé spoločné výročie našej svadby a miesto osláv si musela toto všetko vytrpieť ). Moja manželka sa postavila k veciam s obrovskou silou a pozitívnym myslením, ktoré som od nej tak veľmi čerpal vo svojom boji. Rok som pomaličky strávil od nemocníc až po rehabilitačné centrá. Žiaľ denno denne som videl na vlastné oči ľudí, ktorí utrpeli vážne zranenia, či už na tele, alebo trpeli vážnymi chorobami. Človek si až potom uvedomí aké "MY" máme, alebo riešime oproti nim malé problémy. Mal som dostatočný čas, aby som si mohol sám potriediť veci v živote, ktoré sú naozaj dôležité a o čom je v skutočnosti náplň nášho života. Na to príde človek až vtedy, keď to žiaľ prežije na vlastnej koži. Síce počúva upozornenia a varovania z každej strany pred tým, ako by sa to aj jemu mohlo prihodiť, alebo aj o tom číta z náučných kníh, ale myslí si, že jemu sa to nemôže stať. Žije vo svojej bubline.

Som vďačný, že som takú nehodu prežil. Trávil som dni, či doslova minúty, ktoré v mojom prípade neboli ľahké a plné bolesti a bezmocnosti, ale mal som veľkú vnútornú silu napredovať a posúvať sa dopredu.

Som veľmi rád, že v tomto náročnom období som spoznal skvelých ľudí a profesionálov, ktorí boli vynikajúci vo svojich odboroch a dovolím si tvrdiť, že sme sa stali aj priateľmi.

Momentálne sa pozerám dopredu veď „Po každej búrke vyjde slnko.“

Práci som sa začal opäť naplno venovať. Samozrejme nemôžem sa vrátiť hneď do svojho tempa ( úlohy, ktoré som mal pred mojim úrazom a ktoré som spĺňal na 100% ) ale postupnými krokmi sa k nim približovať a dopracovať sa. Moja úprimná vďaka patrí riaditeľom / majiteľom ktorí mi aj v tomto náročnom období môjho života podali pomocnú ruku a dali mi príležitosť prispievať do spoločnosti a pracovať na sebe. Veľmi som za túto podanú ruku vďačný a vážim si to.

Žijeme v neustálom pracovnom tempe. Verte tomu, že keď príde zlom a zrazu nič nerobíte, začnete sa cítiť nepotrebný pre spoločnosť.

V mojom prípade je potrebné trénovať hlavu, lebo marketing je práca hlavne o kreativite, postrehoch a nápadoch. Môj tréning od začiatku rehabilitácií pozostával zo základných pohybov, ktoré postupne prešli do tréningov zameraných na kognitívne funkcie. Mozog a telo sú prepojené a preto pri progrese tela sa automaticky zlepšili aj zmyslové, mentálne funkcie. Postupne som začal čítať knihy, riešiť špecializované úlohy na pamäť, ktoré vypracovali odborníci na túto problematiku. Taktiež som ju postupne začal zaťažovať marketingovými úlohami a sledovaním trendov čo je nové v odbore a čo prípadne bude potrebné spraviť.

Práca pre mňa bola a je veľká radosť. Teším sa na nové úlohy a výzvy, ktoré na mňa čakajú. Nikdy som prácu nebral negatívne a preto sa už teším na postupný návrat aj do pracovného života. Práca ma teší a napĺňa ma.

Je čas otočiť novú stranu v mojom živote a pokračovať v tom, čomu som sa venoval a robil doteraz a čo ma napĺňalo = marketing. A musím povedať, že som aj novoobajavil záujem a lásku o písanie, nap. blogov. Čo aj tento samotný a môj prvý blog je toho dôkazom. Viem, že aj práca bude jednou z tých dôležitých častí, ktoré mi pomôžu pri návrate do bežného života.

Je to teraz na mne čo začnem písať ako novú kapitolu môjho života.