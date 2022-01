Prenosy z rokovania mestského zastupiteľstva v Martine stopol primátor.

Tak ako to decembrové, tak aj toto januárové bolo bez verejnosti. Niežeby sa verejnosť nemohla prísť pozrieť, alebo vystúpiť, ale vo štvrtok, počas pracovnej doby neprišiel nikto. V minulosti si obyvatelia mesta Martin mohli pozrieť televízny prenos zo zastupiteľstva naživo ako aj v repríze v Televízií Turiec, vysielalo sa naživo na sociálnych sieťach a video bolo dostupné aj v archíve na internetovej stránke Televízie Turiec. V decembri však prišiel primátor s návrhom, ktorý znel: aby sa z rokovania mestského zastupiteľstva robil v zmysle zákona len audiozáznam.

Čo je dôležité poznamenať v tomto prípade, tak v rokovacom poriadku mesta Martin je napísané, kto má právo podať procedurálny návrh.

Poslanci majú právo podávať procedurálny návrh, čiže nie primátor. Primátor takýto návrh nemôže podávať. Tento procedurálny návrh bol fakticky neplatný a televízny prenos zo zastupiteľstva mal naďalej pokračovať.

Odhliadnuc od tejto skutočnosti, decembrový procedurálny návrh sa mal týkať len konkrétnej decembrovej schôdze. Prečo teda v januári Televízia Turiec nevysielala priamy prenos zo zastupiteľstva a ani jeho reprízu a nie je dostupné ani v archíve Televízie? Lebo pán primátor sa rozhodol podpísať dodatok k platnej zmluve s Televíziou Turiec, v ktorom sa píše, že televízia síce zastupiteľstvo natočí vo video aj v audiozázname, avšak ho neodvysiela v priamych prenosoch ani v reprízach. V dodatku k zmluve je striktne uvedené, že zhotoviteľ, ktorým je Televízia Turiec nemôže sám použiť záznam z rokovania zastupiteľstva(zverejňovať, šíriť či odvysielať), ani ho nesmie odovzdať tretím osobám. Primátor podpísal tento dodatok k zmluve, ktorá je platná do konca roku 2022.

Existuje však jedna možnosť, aby bolo zastupiteľstvo odvysielané televíziou v priamom prenose a to v prípade ak objednávateľ, čiže mesto Martin, zastúpené primátorom informuje televíziu a to 3 dni pred konaním zastupiteľstva, že má záujem realizovať priamy prenos. Aktuálne to, že nemáte možnosť vidieť prenosy a záznamy zo zastupiteľstva a to či ich budete môcť vidieť, je v rukách jedného človeka.

Dôvod, pre ktorý sa rozhodol primátor pristúpiť k tejto taktike má byť ten, že niektorí poslanci majú ambíciu kandidovať na post primátora a to v čase 11 mesiacov pred voľbami.