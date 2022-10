Christchurch na Zámockej ulici v Bratislave

Na južnom z dvoch hlavných ostrovov Nového Zélandu leží mesto Christchurch. Je to najväčšie mesto na ostrove a myslím, že druhé najväčšie na Novom Zélande. Hlavné mesto Wellington, ako aj najväčšia aglomerácia Auckland sú na tom menšom z ostrovov, severnejšom. Christchurch je aj tak pomerne malé mesto ešte menšie, ako Bratislava. Pre nás, zo strednej Európy, je to na druhej strane Zemegule. Veľmi ďaleko. A keďže Nový Zéland patrí k tým pokojnejším a civilizovanejším destináciám, aj v správach zo sveta sa moc často Nový Zéland a ani Christchurch neobjavujú. Výnimkou je, keď sa v okolí tohto mesta „zatrasie“ zemská kôra a spôsobí to škody na majetku a ľudské tragédie. Christchurch je totiž lokalizovaný nad niečím, čo geológovia poznajú, ako Pacifický ohňový kruh. Podobnou „tektonickou“ udalosťou, ale tentoraz nie geologickej povahy, ale „kultúrno-teroristickou“ bol útok Austrálčana Brentona Tarranta v roku 2019. Tarrant zavraždil 50 ľudí v miestnej mešite, lebo je nacista a sám sa neskôr na súde priznal, že jeho inšpiráciou bol čin Andersa Behringa Breivika. Čo spáchal tento „milý“ hajlujúci chlapík, asi netreba pripomínať. Títo dvaja a iste ešte nejakí, im podobní, boli hlavnou inšpiráciou Jurajovi Krajčíkovi, ktorí vraždil na Zámockej ulici v Bratislave. Ale ja tu nechcem písať nič o Jurajovi a ani o jeho rodičoch, lebo o nich nič neviem. A nebudem písať ani o Taranttovi a Brejvikovi, ale chcel by som napísať niečo o inom človeku, ktorý formuloval svoje myšlienky v meste Christchurch. Bolo to ešte v dobách druhej svetovej vojny. Práve na univerzite v tomto odľahlom meste totiž pôsobil rodák z Viedne, Karl Reimund Popper. Tou dobou bol relatívne mladý filozof Popper už emigrantom. Ako mysliteľa židovského pôvodu by ho moc svetlá budúcnosť v Rakúsku nečakala. To sa tou dobou stalo súčasťou Hitlerovej Tretej ríše. Emigroval preto už v roku 1937 do Veľkej Británie a následne až do roku 1946 pôsobil na univerzite v Christchurch na Novom Zélande. Vtedy súčasť Britského impéria.

Práve tu, zdanlivo vzdialený od pekla druhej svetovej vojny sformuloval Popper svoje významné filozoficko-politické dvojzväzkové pojednanie s názvom: Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia. V prvej časti knihy definuje Popper na pôdoryse Aténskej demokratickej republiky a jej historického pádu dva kľúčové pojmy. Prvým je pojem Otvorená spoločnosť a druhým jej protiklad Uzavretá spoločnosť. S týmito výrazmi sa dnes stretávame bežne v médiách a verejných prehláseniach. Kým Uzavretú spoločnosť Karl Popper definoval celkom podrobne predovšetkým pomocou polemiky s politicko-filozofickým dielom Platóna, Hegela a Marxa, pojem Otvorená spoločnosť bol skôr len nastolený. Ako cesta k možnosti jej existencie. Cielene využil Sokrata a jeho kritiku Aténskej demokracie, jej pomerov a korupcie, ktorá v nej vládla, aby zvýraznil, že táto forma vlády, aj keď výrazne menej uzavretá, ako oligarchia, monarchia, či diktatúra, Otvorenou spoločnosťou tiež ešte nebola. Čo je to teda Otvorená spoločnosť? Na to, aby sme pochopili, čo je to, bude najlepšie pokúsiť sa definovať jej opak. Spoločnosť uzavretú. A možno nám to pomôže rozoznať aj jej priaznivcov a fanúšikov, teda nepriateľov tej Otvorenej spoločnosti, sediacich aj v našom parlamente. Na začiatok nášho pátrania si musíme položiť odvekú otázku, ktorú si kládli politický myslitelia už od čias Platóna. Kto má vládnuť a ako? Platón, ako nespochybniteľne jeden z najväčších mysliteľov v ľudských dejinách sa domnieval, že vládnuť má ten najlepší z nás. Akýsi vladár filozof. Mal na mysli zrejme seba. Platón bol príslušníkom Aténskej elity, bol gay a rasista. Jeho politické myslenie sa stalo vzorom pre celé naše Európske politické dejiny a inšpiráciou je mnohým aj dnes. Tie prívlastky k Platónovej osobe som nepridal preto, aby som ich prostredníctvom jeho politické myslenie kritizoval, ale preto, aby som zdôraznil, že povrchové znaky nejakej politickej teórie smerujúcej k Uzavretej spoločnosti sú irelevantné. Treba sa ponoriť pod povrch a hľadať to, čo jednotlivé formy Uzavretých spoločností spája a prečo sú pre mnohých z nás také lákavé. Politické hnutia smerujúce k takémuto usporiadaniu sa utiekajú často k mýtickej minulosti, kedy bol svet jednoduchší, logickejší a bezpečnejší, ale nemusí to byť pravidlom. Napríklad komunisti doslova adorovali budúcnosť, ku ktorej sa prostredníctvom medzistupňa socializmu prepracujeme, až nakoniec vybudujeme komunizmus, beztriednu spoločnosť. Preto keď „odhrnieme“ tento časový zdanlivo zjednocujúci „závoj“, dostávame sa viac na dreň takejto politickej filozofie. A uvidíme, že sa jedná predovšetkým o distribúciu moci a kapitálu v spoločnosti. Tá je konzervovaná nejakým spôsobom a kto tento spôsob chce narušiť, ten je nepriateľom spoločnosti, ako takej. Poďme si to zdokumentovať na nejakých príkladoch. Veľmi vhodným je príklad Katolíckej cirkvi. Má prísne hierarchickú štruktúru. Jasne definované a striktné pravidlá mocenského postupu vo vertikále moci a jej pravidlá, sú jednoznačne preferujúce mužov homosexuálnej sexuálnej orientácie, napríklad oproti ženám oboch sexuálnych orientácií. Nie je preto prekvapením, že historik Paul Johnson vo svojom diele História kresťanstva nazval jednu s kapitol parafrázou Popperovho diela: „Uzavretá spoločnosť a jej nepriatelia“. Ďalším dobrým príkladom sú samozrejme absolutistické monarchie. Napríklad tie na Blízkom Východe. SAE, alebo Saudská Arábia, ale aj Iránska islamská republika. Aj tieto preferujú mužov pred ženami. Z nedávnej histórie spomeňme napríklad fašistické Taliansko, či Hitlerovo Nemecko, alebo Sovietsky zväz. Je preto nepodstatné, či kritériom zdieľania politickej moci a tým pádom aj kapitálu v Uzavretej spoločnosti je príslušnosť k aristokracii, kléru tak ako v absolutistických monarchiách, cirkvi alebo k politickej strane, tak ako v Tretej ríši, či Sovietskom zväze. Či je podmienená „rasovou čistotou“, dodržiavaním celibátu alebo národnostnou príslušnosťou, prípadne niečím iným je len momentálnym a miestnym špecifikom. To čo tieto systémy spája je naopak jednoznačne pyramidálna štruktúra moci.

Samozrejme nechcem tým tvrdiť, že všetky Uzavreté spoločnosti sú si automaticky rovnocenné. V žiadnom prípade nechcem porovnávať katolícku cirkev a NSDAP. Ale podstatné sú podobnosti a nie rozdiely. Z vymenovaných príkladov je zrejmé, že tá nesmierna pestrosť tohoto spôsobu uvažovania je rozšírená po celom svete a evidentne aj lákavá predovšetkým pre držiteľov politickej moci. Domnievam sa, že do značnej miery bude aj inštinktívna a súvisí s dostatkom, respektíve nedostatkom zdrojov a ich distribúciou v ľudskom spoločenstve. Pre hlbšie pochopenie tejto problematiky je vhodné oboznámiť sa s dielom talianskeho profesora v obore politického myslenia Vilfreda Pareta. Ten pôsobil na univerzite vo Švajčiarskom Lousanne na prelome 19. a 20. storočia a je predovšetkým známy, ako ekonomický teoretik fašizmu. Ekonómovia ho poznajú najskôr ako autora tzv. Paretovho pravidla 80/20. Toto pravidlo súvisí s distribúciou kapitálu a moci v ľudských spoločnostiach a za inšpiratívne ho považujú predovšetkým priaznivci laissez-faire. Ale Pareto bol skôr sociológ, ako ekonóm a vo svojom diele sa zaoberá aj dynamikou moci, jej oligarchickej obmeny a pravidlami, ktoré treba dodržiavať, aby sa oligarchická vrstva u moci udržala čo najúčinnejšie. Tak ako mnoho iných talianskych mysliteľov, napríklad Nicolló Machiavelli, je aj Paretovo myslenie charakteristické neprehliadnuteľným cynizmom. Dobre ho môžeme znázorniť v jeho odporúčaní vrstve vládnej oligarchii. Pokúsim sa citovať voľne. „Je treba udržiavať dostatočný represívny aparát k potlačeniu opozície, ktorá je organizovaná najčastejšie mladšou a nedočkavou vrstvou oligarchie. Táto sa nechce uspokojiť so svojím druhoradým postavením a dochádza jej trpezlivosť“. Ak sa však vyskytnú protesty spontánne, silné a bez štruktúry organizácie, poháňané étosom rovnosti a slobody, tak ako je to mimochodom v dnešnom Iráne, Pareto navrhuje nebojovať proti takémuto hnutiu, lebo by to bolo márne. Naopak navrhuje pridať sa na stranu tohto odporu a zdanlivo zvrhnúť starý režim taktikou predhodenia „obetného barana“. Takto to spravila oligarchia a armádne špičky v Egypte počas tak zvanej arabskej jari v roku 2010. Obetovala prezidenta Husního Mubaraka, kvôli upokojeniu situácie. Následne novej „víťaznej“ strane treba „podsunúť“ vzor riadenia spoločnosti, ktorý je podľa Paretových slov prirodzený, teda 80/20. 80% populácie disponuje 20% moci a kapitálu a 20% populácie zas 80% moci a kapitálu. Karl Popper tieto Paretove postrehy cituje a ja sa domnievam, že nie neoprávnene sa pýta, či nestál pri etablovaní kresťanskej viery a vzniku cirkvi v Rímskej ríši za cisára Konštantína Veľkého tiež tento empirický fenomén. Kto je podrobne oboznámený so vznikom Sovietskeho zväzu, vidí takýto kultúrny vzorec aj tu. A videli sme ho aj pri konsolidácii moci Putinom po roku 2000 v Rusku. Kto prežil rok 1989 u nás a bol následne svedkom etablovania HZDS pri moci na Slovensku, ten by Pareta a túto jeho tézu nenamietal ani v najmenšom. A v čerstvej pamäti sú protesty v roku 2018 po vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice. Ak sme schopní pozrieť sa na následný vývoj z väčšieho odstupu, vidíme obetných baránkov aj utvárajúcu sa novú mocenskú štruktúru. Jednoducho herci sa menia, ale postavy a charaktery ostávajú také isté.

Ako to teraz uzavrieť a vziať si aj nejaké poučenie? Za prvé sa domnievam, že tvrdenia o nedostatkoch vo vzdelávaní, ktoré vraj dokážu eliminovať a predchádzať tendenciám v spoločnosti, ktoré vedú k fašizmu, alebo neliberálnym formám vlády sú neopodstatnené a asi aj naivné. Platón bol génius, Pareto, Hegel, alebo Karl Marx boli prinajmenšom porovnateľne inteligentný a dalo by sa o nich povedať, že to boli všetko elitárske „prasce“. Juraj Krajčík, ktorý vraždil na Zámockej bol tiež vysoko inteligentný, ale psychopat. Pán poslanec Tomáš Taraba, Juraj Gyimesi alebo aj Róbert Fico, či Richard Sulík tak isto nie sú nevzdelaní hlupáci. Oni len autenticky veria, že Paretovo pravidlo má platiť, len sa nevedia medzi sebou dohodnúť, kto bude v tých 20% spoločnosti, ktorá ovláda 80% zdrojov. Téza o lepšom vzdelávaní je prinajmenšom sporná. Pravým kľúčom k stabilite je bohatstvo spoločnosti a nie jej vzdelanie. Nemecko po prvej svetovej vojne bola ďaleko najvzdelanejšia spoločnosť v celej Európe. Ak príslušníci strednej triedy majú pocit, že ich deti budú mať férovú šancu, aby sa presadili v spoločnosti, ktorá nie je uzavretá len pre „našich ľudí“. Že život ich detí bude lepší, ako je život ich samých. Potom žiadne radikálne tendencie, ako voliči, mať nebudú. Ale ak sa cíti oligarchia ohrozená radikálmi, tak ako v Nemecku a strednú vrstvu vystavíte zároveň enormnému tlaku, ako pri ekonomickej kríze v 30. rokoch, podmienky sú ideálne, aby sa k moci dostal niekto ako Hitler.