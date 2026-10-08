Uviaznutí medzi štátnosťou a etnicitou

Minulý víkend som s manželkou naložil nejaké synove veci do kufra auta a vybrali sme sa, aj napriek dnešným cenám benzínu, navštíviť ho aj s jeho priateľkou. Odsťahovali sa totiž do nášho bývalého hlavného mesta, kde začali tento rok obaja študovať vysokú školu. Tým mestom je samozrejme Praha. Mladí si našli podnájom v Holešoviciach na skok od krásneho parku Stromovka. Do Prahy som chodil celý môj život, takže nemôžem povedať, že by ma tam niečo výrazne prekvapilo. Ale na druhej strane treba povedať, že v skutočnosti som bol na jednej strane očarený krásou mesta, spoločenského života v ňom a na druhej strane aj nesmierne smutný, alebo ak chcete rozčarovaný tým ohromným rozdielom voči našej „metropole“, Bratislave. Praha, aj keď centru som sa intenzívne vyhýbal, je mesto živé, kozmopolitné a len z letmého pohľadu je zrejmé, že pulzuje ekonomickou aktivitou. Otvorené reštaurácie, kaviarne, galérie a rôzne výstavy a kultúrne podujatia. Takzvaná terciárna ekonomika od low-end, teda služieb až po high-end, ktorú na prvý pohľad len tak ľahko nevidieť, teda právne poradenstvo, marketing a mediálna tvorba. Celkovo som mal pocit, že som v sebavedomej metropole. Obdobne, ako to cítiť v Berlíne, Viedni, Varšave a dokonca aj v Budapešti.
Iste môžete namietať, že všetky tieto mestá majú svoju metropolitnú históriu. Dokonca boli istý čas sídelným mestom naozaj dôležitej „pomazanej“ hlavy, ktorá stála na čele nezanedbateľnej európskej mocnosti. Zato Bratislava, alebo radšej Prešporok bol skôr vždy iba regionálnym obchodným sídlom po nemecky hovoriacich obchodníkov na Dunaji. Ale použil by som isté prirovnanie, ktoré zrejme bude lepšie vystihovať čo mám na mysli. Keď v druhej polke 19. storočia došlo k Rakúsko-Uhorskému vyrovnaniu, to čo nasledovalo v Budapešti bol nesmierny stavebný boom. Maďarské elity, ale aj bežný ľud zdieľali pocit návratu dobrých čias. Postavili budovu neogotického parlamentu, prvé metro v kontinentálnej Európe, miestna silná židovská obec vystavala slávnu a nádhernú synagógu na Dohániho ulici a postavilo sa množstvo administratívnych budov. Niekto by mohol aj namietať, že to trochu prehnali, ale netreba zabúdať, že Budapešť nebola hlavným mestom Maďarska v jeho dnešných hraniciach. Obdobný stavebný boom a pocit hrdosti na svoje späť nadobudnuté hlavné mesto nového štátu zažila aj Praha po roku 1918. Obnova pražského hradu Masarikovým dvorným architektom Plečnikom, budova Legio banky, honosné budovy administratívy pre medzivojnové Československo, dokonca špecifický rondo kubistický architektonický sloh, ktorý je typický výhradne pre región strednej Európy.
No a teraz si to porovnajme s našim hlavným mestom po roku 1993. Budova parlamentu na hradnom kopci, ktorá je postavená zrejme v architektonickom štýle „podnikateľského baroku“ 90. rokov, len s použitím travertínu. Populácia mesta sa od dôb Husáka asi ani nepohla, ak náhodou ešte neklesla. Cirkev opravila fasády kostolov, miestny oligarchovia opravili za premrštené peniaze Bratislavský hrad. Politické elity od Mečiara, cez Dzurindu až po Fica sa zo zištných, politických dôvodov radšej podkladali voličstvu na vidieku v horšom prípade ešte vykresľovali Bratislavu ako nejakého parazita na tele zdravého bryndzou a žinčicou odchovaného tela Slovenskej republiky. Všetci bez rozdielu sa vybrali smerom pretekov ku dnu, aby k nám nalákali automobilky a priemyselné podniky teda sekundárnu ekonomiku a podliezali náklady na mzdy voči Nemecku a na urbanizáciu rozvoj vedy a výskumu, ale aj služby sa kolektívne vykašlali.
V skutočnosti nemám obavy o to, že by sa takýto vývoj neodohrával. Urbanizácia a prenos ekonomickej aktivity od primárnej (poľnohospodárstvo a živočíšna výroba) k sekundárnej (priemysel) až ku terciárnej ekonomike (sofistikované služby) sa deje a bude diať aj na Slovensku. Ale výsledkom týchto politík v ktorých už žijeme od vstupu Slovenska do EU je permanentný odliv mladých ľudí do celého sveta a predovšetkým do Čiech. Ak si však myslíte, že stačí, aby sme tu nemali Fica a jeho kleptokratickú bandu a veci sa automaticky začnú obracať k lepšiemu tak ste na omyle. V tejto veci sme, ako spoločnosť trestuhodne zaspali! A týka sa to predovšetkým našich elít. Nie len elít politických, ale aj elít biznisu a kultúry! V našej krajine totiž nie je objektívne prítomné skutočné mesto, ako hub pre univerzitný život, vedu a výskum, kultúrne vyžitie, miesto kde sa tvorí mediálny obsah a rodia sa dôležité obchodné dohody a spolupráce, za ktorými sa sťahuje automaticky kapitál zo širokého okolia. Také mesto musí mať aspoň jeden milión obyvateľov. Títo ľudia musia mať kde bývať. Len takýto ekonomicko-kultúrny hub bude generovať rast, ktorý nebude do takej miery závislý na tom, či sa oranžový starý muž za Atlantikom rozhodne manipulovať clami, alebo spolu s paranoidným mafiánom z Moskvy spôsobia také šoky na trhu s energiami, že malá otvorená ekonomika, ako je tá naša to bude cítiť či sa jej to páči, alebo nie.
Jeden z najväčších hriechov súčasnej administratívy Róberta Fica je jeho „primitivizácia“ pojmu geopolitika a rozosievania tohoto obhrublého a hlúpeho pohľadu na svet do nedostatočne vzdelanej slovenskej populácie v podobe hesla politika na všetky štyri svetové strany. Tento pohľad by sa dal zhrnúť do hesla na západe je Brusel a na východe je Moskva a my si môžeme iba vybrať, lebo sme maličké a nemohúce Slovensko. Brusel má veľa peňazí, ale Rusko má nerastné suroviny, atómové zbrane a treba sa ho báť. To, že takto na problematiku zahraničnej politiky nazerá Róbert Fico a, že takúto komunikáciu používa smerom k svojim voličom ani nie je také prekvapivé, ale oveľa prekvapivejšie je, že niečo obdobné robia aj „odborníci“ opozičných strán smerom ku svojím voličom. Zdá sa, že jedinou kvalifikáciou týchto expertov je to, že ovládajú cudzie jazyky.
Geopolitika je totiž, ako jej názov napovedá disciplína, ktorá na základe znalosti a podrobnej analýzy geografických pomerov ktoré definujú štátny útvar dokáže posúdiť, ale aj navrhnúť politiky, ktoré budú pre dané spoločenstvo prinášať, alebo zabezpečovať bezpečnosť a blahobyt. Politik, ktorý dokáže ponúknuť a zabezpečiť svojej populácii bezpečnosť a blahobyt bude úspešný bez ohľadu na to v akom štátnom zriadení pôsobí. Samozrejme geografia krajín je rôzna a postupy, nápady a politiky vhodné pre niekoho sú pre iného celkom bezcenné. Prirodzené štátne útvary počas historického vývoja skôr, alebo neskôr, metódou pokusu a omylu na správnu cestu vývoja krajiny prídu. Tie ktorým sa to nepodarí sú chudobné, často zrútené, alebo dokonca zaniknú.
Slovenská republika, ako som už v názve tohto textu naznačil je niekde uprostred. Uviaznutá na plytčine medzi etnickým regiónom, ktorým vždy počas svojej histórie bola a samostatnou štátnosťou. Preto je paradoxné, že počas jej krátkej existencie na čele jej vlád stáli prevažne politici, ktorí sa zadúšali svojím národným cítením a predstierali, že v prospech slovenskej štátnosti sa aj zodrú samou ťažkou štátnickou prácou. Ja by som im nedostatok snahy určite nevyčítal, ale zrejme bude na vine nedostatok erudície v tejto dôležitej oblasti. Geopolitika je vedná disciplína moci a ako taká je zákonite študovaná a praktizovaná predovšetkým vo veľkých, ekonomicky silných národoch, ktoré chcú svoju moc zvýšiť, prípadne dosiahnuť oslabenie moci svojich konkurentov a vyzývateľov ich dominancie. Do žiadnej z týchto kategórií Slovensko nikdy patriť nebude. Aj tak je ale trestuhodné, že na celej slovenskej politickej scéne nie je prítomný tento dôležitý element politickej expertízy. Jestvujú totiž aj iné formy moci. Singapur asi len málokoho vystraší svojou mohutnou armádou avšak o jeho geopolitickej váhe by pochyboval iba ignorant. Dokonca aj rozpadnutý Jemen v podobe Iránskeho proxi-hnutia Húsiou zdá sa rozumie geopolitike lepšie, ako slovenská politická elita.
Ale aby som len nekritizoval, tak niekoľko heslovitých rád pre akúkoľvek politickú garnitúru, ktorá tu bude túto atrapu štátnosti spravovať. Bezpečnosť je na Maslovovej pyramíde úplný základ. Členstvo v NATO je samozrejmosťou, ale jeho osud nie je v našich rukách. A nie! Súdržnosť tejto najmocnejšej vojenskej aliancie nestojí na vyjadreniach Róberta Fica! Slovenská republika z hľadiska svojej geografie je v skutočnosti jeden z najdôležitejších členov východného krídla NATO! Ak chcete v budúcnosti budovať PVO proti dronom a balistickým raketám, ktoré by ohrozovali Polsko a Nemecko z východu, naša krajina a konkrétne hrebeň Vysokých Tatier je esenciálny! Keby Róbert Kaliňák rozmýšľal strategicky, už by z 1,5% HDP, ktoré sme sa zaviazali plniť nad rámec 3,5% na obranu, určených na duálne projekty chystal „rekonštrukciu“ Lomničáku a ministerská „šťuka“ Blanár by bol vo Varšave a Berlíne pečený varený. Túto príležitosť poriadne sa „nabaliť“ a predať to voličovi už asi nestihnú. Hneď po bezpečnosti nasleduje blahobyt! V tejto veci sa už niečo začalo robiť v spojitosti s novým prístavom v Bratislave. A nemyslite si, zhoda je politicky obojstranná. Aj Matúš Vallo aj Jožo Ráž si notujú v tejto veci ako dve hrdličky, aj keď pri pohľade pozorovateľa sa zdá, že sa obaja skôr ulakomili na víziu prestavby starého prístavu a lukratívnych developerských projektov v tejto plánovanej novej štvrti. No na rebríčku dôležitosti pre mesto a štát je projekt nového nákladného prístavu na Dunaji neporovnateľne dôležitejší! Otvára totiž možnosti transformácie celého regiónu západného Slovenska a južnej Moravy. Otvára možnosť transformácie poľnohospodárstva z pestovania pšenice a repky a čerpania dotácií z EU na výmeru na produkciu zeleniny ovocia s vyššou pridanou hodnotou a predovšetkým mäsa s možnosťou lodnej dopravy na trhy od Nemecka po stále ľudnaté Turecko a perspektívne Egypt, kde sa konzumuje jahňacie mäso, takže to doma „predáte“ ako podporu slovenských tradícií! Slovensko má už dnes silnú energetiku a výhľadovo budeme na tom zrejme ešte lepšie. Strategickým rozhodnutím by bolo koncentrovať v tomto regióne recykláciu elektro odpadu a izoláciu dnes tak dôležitých kovov vzácnych zemín! Pričom pri uvážlivom manažmente dodávateľského reťazca za pomoci lodnej dopravy by to mohlo byť ekonomicky, ale aj bezpečnostne významné a určite aj podporované Európskou komisiou. A drahé kovy, ako zlato, striebro a platina by boli skôr čerešničkou na torte. Správnou politikou by bola pri takomto rozvoji priemyslu podpora vysokého školstva s chemickým zameraním, ktoré by do budúcna mohlo lákať do tohoto regiónu aj talenty zo sveta, nie len „druhú ligu“, ktorá sa chce dostať do EU.
A ešte posledné odporučenie v dlhodobom pláne. Rozvoj najzápadnejšieho okraju Žitného ostrova pod dnešným Slovnaftom vo forme záhradného mesta! Vytvorenie vnútrozemskej umelej delty Dunaja prepojením Hrušovskej zdrže s Malým Dunajom. Voličom by ste to predali, ako boj proti suchu, čo by bola aj pravda a vytvorili by sa stavebné pozemky poprepájané sieťou umelých kanálov a štrkovísk s naozaj výnimočnou kvalitou bývania a pridružený ekonomický rozvoj s kultúrnym životom a podnikaním na vode. Potom môžeme aj mi, ktorým odišli deti do zahraničia a skutočných miest dúfať, že sa ich potomkovia vrátia, aby prispeli k rozvoju tohoto štátu. Obávam sa, že partnerstvá homosexuálov, aj keď proti nim nič nemám a poslušné replikovanie bruselského „ptidipe“ stačiť nebude.
Aj ja som, zrejme ako jeden z nemnohých, nahliadol do materiálu SAV Vízia 2040! Nie že by som ho podrobne študoval, ale zarazilo ma, že sa jednalo prevažne o „softvérové“ odporučenia na zlepšenie politiky a ekonomiky. Niečo v zmysle tvorby minuloročných nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu Acemoglua a Robinsona. Keď to dáte do ruky Róbertovi Ficovi, ako obdivovateľovi autoritárskych režimov tak to vyznieva obzvlášť vtipne. Našťastie na tom až tak nezáleží, lebo Slovenská republika nie je schopná autonómne zaviesť žiadny režim, chýbajú jej fyzické faktory, ktoré sú pomyselným základom. Politiky a opatrenia pre ochranu právneho štátu a hospodárskej súťaže sú strechou. A dom sa od strechy postaviť nedá! Kým nebudeme mať základy a steny, spoločnosť nebude dostatočne blahobytná a bezpečná. Kde nie je ekonomický rast, kde v populácii bujnie závisť a nevraživosť, tak ako to vidíme v dnešnom Slovensku, tam ľudia nemajú čas a ani chuť na to, aby sa zaoberali strechou a podkrovím, teda právnym štátom, ľudskými právami a všetkým čo na civilizovaných a úspešných krajinách tak často obdivujeme. Že sa tento nepríjemný trend tá obrátiť môžeme vidieť u našich severných susedov. Do Poľska sa v posledných rokov vracia stále väčšia časť ich masívnej vyše 2 miliónovej diaspóry, ktorá opustila krajinu po 90. rokoch. Privážajú svoje skúsenosti, sociálny, ale často aj reálny kapitál. Zakladajú firmy a interagujú s miestnou populáciou, ktorú tak aj postupne menia a „liberalizujú“. Na prvom mieste je pomyselný hardvér. Ten v Poľsku majú na Slovensku si staviame rekreačné haciendy na vidieku, lebo sme tak trochu „post sedliaci“.
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