Jozef Ráž chce riadiť Bratislavu. Čo vlastne za tri roky dokázal ako minister?

V najnovšom rozhovore pre TASR povedal, že Bratislava mala osem rokov vízií a teraz podľa neho potrebuje človeka, ktorý ich dokáže premeniť na konkrétne výsledky. Ako príklad svojej manažérskej skúsenosti uvádza najmä výsledky na ministerstve dopravy – dokončenie križovatky D1/D4, nové električky a trolejbusy, nájomnú bytovku či rozvoj bratislavského letiska.
Jozef Ráž je ministrom dopravy od 25. októbra 2023, takže pred Bratislavčanmi dnes nestojí človek bez politickej minulosti, ktorý iba sľubuje, čo raz urobí. Už takmer tri roky má v rukách rezort, ktorý má priamy vplyv na veľkú časť dopravnej infraštruktúry hlavného mesta aj celého Slovenska. A keďže svoju kandidatúru opiera práve o manažérske výsledky, myslím si, že je úplne férové pozrieť sa na jeho ministerský účet trochu podrobnejšie.
Križovatka D1/D4 je dnes funkčná, pokračovali veľké investície do bratislavskej MHD a ministerstvo zabezpečilo napríklad financovanie nových trolejbusových tratí v Bratislave. Ráž môže hovoriť aj o tom, že počas jeho pôsobenia sa posunula príprava ďalších významných dopravných stavieb.
Lenže dokončenie projektu a posun v jeho príprave nie sú to isté. A práve na tomto rozdiele podľa mňa stojí podstatná časť Rážovho predvolebného príbehu.
Vezmime si napríklad bratislavskú hlavnú stanicu. O jej rekonštrukcii sa hovorí roky. Za Rážovho pôsobenia sa projekt opäť pohol, ministerstvo zabezpečilo financovanie projektovej dokumentácie a v roku 2026 sa začali menšie práce, napríklad obnova toaliet. Veľká rekonštrukcia výpravnej budovy je však stále pred nami. Najskôr treba dokončiť projektovú dokumentáciu, vybaviť povolenia a následne vybrať zhotoviteľa.
To nie je kritika prípravy, takéto projekty jednoducho trvajú. Problém nastáva vtedy, keď sa príprava začne predávať ako dôkaz schopnosti veci dokončovať.
Podobne je to s diaľnicou D1 Turany – Hubová. Počas Rážovho pôsobenia sa príprava posunula a v októbri 2026 bolo vydané územné rozhodnutie. Lenže 13,5-kilometrový úsek stále nie je vo výstavbe a nemá ani zmluvu so zhotoviteľom. Pôvodná súťaž bola navyše v decembri 2025 zrušená Úradom pre verejné obstarávanie pre problémy v súťažných podmienkach. Nemôžeme teda povedať, že veľký projekt bol za Rážovho pôsobenia dokončený alebo že sa už reálne stavia.
Ešte zaujímavejší obraz ponúkajú železnice. Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu z marca 2026 upozornila na meškania projektov financovaných z plánu obnovy. Žiadny z kontrolovaných železničných projektov nebol dokončený v pôvodne plánovanom termíne. Jeden meškal jedenásť mesiacov a pri ďalšom Slovensko prišlo o možnosť financovania z európskych peňazí pre viac ako ročné meškanie.
NKÚ zároveň upozornil na opakované problémy s majetkovoprávnym vysporiadaním, povoľovaním stavieb či verejným obstarávaním. Pri niektorých projektoch bolo čerpanie výrazne za plánom. Napríklad pri projekte zvýšenia kapacity trate Bratislava-Rača – Leopoldov nebolo v čase kontroly z plánu obnovy vyčerpané nič, hoci na projekt bolo vyčlenených viac ako 43 miliónov eur.
Ani pri tuneli Karpaty nejde o hotové dielo. Príprava sa počas Rážovho pôsobenia posunula, v roku 2026 prebiehajú inžinierskogeologické a hydrogeologické prieskumy a ministerstvo môže hovoriť o tom, že projekt dostáva konkrétnejšiu podobu. Ale stále sme vo fáze prípravy. Ráž môže povedať, že projekt rozbehol. Nemôže však povedať, že ho dotiahol do konca.
A potom je tu bývanie. Ráž hovorí, že Bratislava by sa mala vrátiť k úrovni výstavby z roku 2017 a cieľom má byť aspoň 5 000 nových bytov ročne. Zároveň vysvetľuje, že nemá ísť o 5 000 bytov postavených mestom, ale aj o byty súkromných investorov. Mesto podľa neho nemá byť prekážkou, ale partnerom, ktorý výstavbu umožní.
Práve tu by som bol zvedavý na konkrétny mechanizmus. Ak sa dnes v Bratislave predáva približne polovica z deklarovaných 5 000 nových bytov ročne, čo presne urobí budúci primátor, aby sa ich počet zdvojnásobil? A koľko z nich bude schopné mesto reálne ovplyvniť vlastnou výstavbou, mestskými pozemkami alebo zmenou pravidiel?
Ráž sám pripúšťa, že časť riešenia si bude vyžadovať aj zmenu legislatívy. Len potom treba povedať aj to, čo bude schopný urobiť samotný primátor a čo bude závisieť od vlády či parlamentu.
Rážov ministerský účet nie je prázdny. Má za sebou konkrétne výsledky, najmä v doprave v Bratislave, a niektoré z nich majú pre mesto reálny význam. Lenže jeho predvolebný príbeh stojí na inom tvrdení: že on je ten manažér, ktorý dokáže po rokoch plánovania konečne veci dokončovať.
A keď sa na jeho pôsobenie na ministerstve pozrieme práve týmto metrom, obraz už nie je taký jednoznačný. Máme dokončené projekty, ale aj množstvo projektov v príprave. Máme posuny, ale aj súťaže, ktoré sa museli opakovať. Máme investície do železníc, ale zároveň kontrolu NKÚ hovoriacu o meškaniach, nízkom čerpaní a nedostatočnej pripravenosti niektorých projektov.
Preto by si mal každý Bratislavčan pred voľbami položiť jednoduchú otázku: Ak Jozef Ráž za takmer tri roky na ministerstve dopravy nepresvedčil svojimi výsledkami o schopnosti dotiahnuť veľké projekty do konca, prečo by sme mu mali veriť, že to ako primátor Bratislavy bude vedieť lepšie?