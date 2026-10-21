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21. okt 2026 o 18:49
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Veď je to jasné! Pri voľbách sme sa už neraz poriadne prerátali

Pred hlasovaním máme často pocit, že už je rozhodnuté. Už sme však zažili situácie, keď o úplne inom výsledku rozhodli tisíce hlasov.

Štefan Nemlaha
Štefan Nemlaha Bloger
Veď je to jasné! Pri voľbách sme sa už neraz poriadne prerátali
(Zdroj: AI ilustrácia)
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„Veď je to jasné.“

Pri voľbách túto vetu počúvame pomerne často. Keď sa blíži hlasovanie, postupne sa vytvorí predstava, že už vlastne vieme, ako to celé dopadne. Niektorí kandidáti majú vraj víťazstvo takmer isté, o ďalších sa hovorí ako o jasných postupujúcich a pri iných sa zase predpokladá, že nemajú veľkú šancu.

A ak je výsledok jasný, jeden hlas predsa veľa nezmení.

Lenže už sme sa niekoľkokrát presvedčili, že predvolebná istota môže byť poriadne zradná.

V roku 2013 to ukázali župné voľby v Banskobystrickom kraji. Vladimír Maňka získal v prvom kole 49,47 % hlasov, Marián Kotleba 21,30 %. Maňkovi teda chýbal len kúsok k víťazstvu a pred druhým kolom mal pred Kotlebom náskok viac ako 28 percentuálnych bodov.

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Keby sme vtedy mali hodnotiť situáciu iba podľa prvého kola, asi by málokto očakával, že županom bude napokon Kotleba.

Druhé kolo však dopadlo inak. Kotleba získal 55,53 % hlasov, Maňka 44,46 %. Účasť bola iba 24,6 %. Tento príbeh ukázal, ako ďaleko môže byť realita od toho, čo sa nám pred voľbami zdá takmer isté.

Podobne tesné to bolo aj v prezidentských voľbách v roku 2004. Eduard Kukan bol vtedy považovaný za favorita a jeho postup do druhého kola sa očakával. Napokon ho predbehol Ivan Gašparovič.

Rozhodli pritom tisícky hlasov.

Gašparovič získal 22,28 percenta a Kukan 22,09 percenta. Rozdiel predstavoval niečo vyše troch tisíc hlasov, v prezidentských voľbách však znamenali rozdiel medzi postupom do druhého kola a koncom kandidatúry.

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Možno aj vtedy boli ľudia, ktorí si povedali, že Kukan predsa postúpi a ich hlas nič nezmení. Nevieme, koľko ich bolo. Vieme však, že o výsledku rozhodli napokon hlasy tých, ktorí k urnám prišli.

A to je podľa mňa dôvod, prečo by sme mali byť pri predvolebných odhadoch trochu opatrní.

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Nie je nič zvláštne na tom, ak má človek svojho favorita a verí mu. Rovnako je úplne v poriadku, ak si myslí, že jeho kandidát má veľkú šancu vyhrať. Z toho však ešte nevyplýva, že výsledok je známy vopred.

V sobotu 24. októbra budeme v Bratislave rozhodovať aj o tom, kto bude primátorom hlavného mesta a kto bude ďalšie obdobie zastupovať Bratislavčanov v mestskom zastupiteľstve. Dnes môžeme mať o výsledku rôzne predstavy, no skutočné čísla budeme poznať až po spočítaní hlasov.

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Možno dopadne všetko presne tak, ako sa dnes očakáva. Možno nie.

Banská Bystrica v roku 2013 aj prezidentské voľby v roku 2004 pripomínajú, že istota pred voľbami ešte nie je výsledok.

Takže ak si niekto v sobotu povie „veď je to jasné“, pokojne môže mať pravdu.

Ale zistí to až večer.

Štefan Nemlaha

Štefan Nemlaha
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Rodený Bratislavčan, bývalý novinár, bloger. Píšem o celospoločenským problémoch, o veciach, ktoré ma v bežnom živote zaujmú. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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