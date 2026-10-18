Bratislava sa chce odtrhnúť od Slovenska. Zisťoval som, či by nám bolo naozaj lepšie

„Bratislava nech sa odtrhne od Slovenska.“
Túto vetu som za posledné roky počul viackrát. Väčšinou v nejakej politickej debate, keď už niekomu došla trpezlivosť so Slovenskom, slovenskou politikou alebo s tým, ako sa v tejto krajine prerozdeľujú peniaze. Niekedy to bolo povedané zo srandy, inokedy celkom vážne. A keďže Bratislava je politicky aj ekonomicky trochu iná ako väčšina Slovenska, táto predstava vlastne ani nepôsobí úplne absurdne.
Nedávno som sa pri nej ale pristavil trochu dlhšie. Nie preto, že by som sa chystal zakladať Bratislavskú republiku, len som si uvedomil, že vlastne vôbec neviem, čo by sa stalo, keby sa to naozaj stalo.
Tak som si skúsil predstaviť, že Bratislava jedného dňa oznámi, že končí so Slovenskom.
Prvá vec, ktorá človeku napadne, sú peniaze. A tam má Bratislava naozaj silný argument. Bratislavský kraj vytvára približne 28 percent slovenského HDP, hoci v ňom žije len necelých 14 percent obyvateľov krajiny. Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR dosiahol v roku 2024 HDP na obyvateľa v Bratislavskom kraji 48 805 eur, viac než dvojnásobok slovenského priemeru.
Keď sa človek pozrie iba na tieto čísla, celkom ľahko môže nadobudnúť pocit, že Bratislava na Slovensko dopláca. Vytvára veľkú časť ekonomickej hodnoty a potom sa peniaze prerozdeľujú po celej krajine. Ak niekto z toho vyvodí, že by si ich Bratislava mohla nechať a fungovať sama, na prvý pohľad to dokonca znie logicky.
Keď sa človek pohybuje po Bratislave, veľmi rýchlo si všimne, že hlavné mesto nie je také uzavreté, ako vyzerá na mape. Ráno sem prichádzajú autá zo Senca, Pezinka, Malaciek, Trnavy, Nitry, Dunajskej Stredy a ďalších miest a obcí. Ľudia sem chodia za prácou, do škôl, k lekárom alebo za službami a večer sa zase vracajú domov.
A nejde iba o ľudí. Bratislavské firmy potrebujú dodávateľov z iných regiónov, predávajú svoje výrobky a služby ľuďom mimo Bratislavy a fungujú v rámci trhu, ktorý je dnes úplne spoločný. Nikto nerieši, že firma má sídlo v Bratislave, zamestnanca v Trnave a zákazníka v Prešove.
To je jedna z vecí, ktorá sa v debate o odtrhnutí ľahko stratí. Bratislava je ekonomicky veľmi silná, ale jej ekonomika nevzniká vo vákuu. Je súčasťou oveľa väčšieho priestoru, v ktorom sa každý deň pohybujú ľudia, peniaze, firmy aj služby.
A práve tu vzniká zaujímavý paradox. Najväčší problém novej hranice by možno nebol v tom, že by sme cez ňu museli prechádzať. Ak by oba štáty zostali súčasťou Európskej únie a Schengenu, hranica by pokojne mohla byť pre človeka takmer neviditeľná. Problém by bol v tom, že by zrazu oddeľovala ľudí, firmy a služby, ktoré dnes fungujú ako súčasť jedného systému.
Človek by mohol bývať pár kilometrov od Bratislavy, pracovať v nej, odvádzať tam časť svojich daní a zároveň žiť v inom štáte. Firma by mala zamestnancov na oboch stranách hranice a nemocnica v Bratislave by liečila pacientov zo zahraničia, hoci tí by ešte včera prišli iba z vedľajšieho okresu. To všetko by sa dalo vyriešiť dohodami, ale už by to nebolo samozrejmé ako dnes.
A potom je tu samotný štát. Dnes sa veľká časť vecí, ktoré považujeme za samozrejmé, rieši na úrovni Slovenska. Dane, sociálne odvody, dôchodky, zdravotníctvo, polícia, súdy, diplomacia, obrana, štátne úrady a množstvo ďalších vecí. Ak by vznikol nový štát, niekto by ich musel prevziať.
A to už nie je otázka, či je Bratislava bohatá, ale či chce byť štátom.
Musela by sa riešiť aj slovenská ústava, pretože tá dnes hovorí, že územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné a jeho hranice možno meniť iba ústavným zákonom. Bratislava by sa teda nemohla jednoducho rozhodnúť, že od pondelka už Slovensko nepotrebuje.
Potom by prišli rokovania o majetku, dlhoch, dôchodkoch, zdravotnom systéme, doprave a o ľuďoch, ktorí by zrazu bývali v jednom štáte a pracovali v druhom. A samozrejme Európska únia, kde by tiež neplatilo jednoduché „veď sme už v EÚ“. Postavenie nového štátu by bolo predmetom ďalších právnych a politických rokovaní.
Čím viac som sa do toho pozeral, tým viac mi dochádzalo, že otázka vlastne nie je, či by Bratislava dokázala ekonomicky prežiť. Pravdepodobne áno. Rovnako by však prežilo aj Slovensko bez Bratislavy. Lenže jedna strana by prišla o ekonomicky najsilnejší región a druhá by musela začať riešiť množstvo vecí, ktoré dnes rieši v rámci spoločného štátu.
Oveľa zaujímavejšie preto podľa mňa je, či by sa Bratislavčania vôbec chceli odtrhnúť.
A tu vlastne presnú odpoveď nemáme.
Vieme, koho Bratislavčania volia. Vieme, že politicky sa hlavné mesto v mnohých otázkach výrazne líši od iných častí Slovenska. Ale politická odlišnosť ešte nie je požiadavka na vlastný štát. Človek môže byť nespokojný s tým, ako funguje Slovensko, môže mať pocit, že Bratislava odvádza priveľa peňazí do spoločného systému, a napriek tomu nechcieť meniť hranice.
Možno je teda veta „Bratislava nech sa odtrhne“ v skutočnosti skôr prejavom frustrácie než konkrétnym politickým programom.
A možno práve preto táto predstava stále funguje ako taká dobrá provokácia. Každý si do nej môže dosadiť niečo iné. Pre jedného znamená Bratislavu, ktorá už nechce platiť za zvyšok Slovenska. Pre druhého arogantné mesto, ktoré si myslí, že je viac ako ostatné regióny. Pre ďalšieho iba vtip po politickej hádke.
Keď sa však človek pozrie na obyčajný pracovný deň, všetky tieto predstavy začnú byť trochu menej presvedčivé. Bratislava je plná ľudí, ktorí v nej nebývajú, a mimo Bratislavy žijú ľudia, ktorých práca a príjmy sú priamo alebo nepriamo spojené s týmto mestom. Ekonomika, doprava aj život ľudí sú dávno prepojené oveľa viac, než naznačujú hranice krajov.
Preto mi dnes pripadá zaujímavejšia iná otázka než tá, či by sa Bratislava dokázala odtrhnúť.
Prečo vôbec časť ľudí v hlavnom meste začala mať pocit, že by jej bolo lepšie bez Slovenska, a časť ľudí mimo Bratislavy zase pocit, že Bratislava žije úplne mimo reality zvyšku krajiny?
To už nie je otázka o novej hranici.
Reč je o tom, ako sme sa dostali do bodu, keď nám predstava dvoch samostatných svetov začína pripadať prirodzenejšia než predstava jedného štátu, v ktorom sa dá normálne fungovať spolu.