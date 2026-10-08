Za dva kilometre D4 som dostal 150-eurovú pokutu. Potom som začal zisťovať prečo

V júli mi prišla pokuta 150 eur za prejazd týmto úsekom bez diaľničnej známky. Využil som možnosť zaplatiť dve tretiny a uhradil som 100 eur. Tým by sa príbeh mohol skončiť. Lenže keď už človek dostane sankciu za konkrétne miesto, prirodzene sa začne pozerať, kde presne to miesto je a prečo tam platí to, čo tam platí.
Nie som dopravný odborník. Ale viem si pozrieť rozhodnutie, mapu a opýtať sa.
A tak som sa začal pýtať.
Najprv pokuta
Dostal som ju za prejazd 26. júla o 14:11:03. Kontrolný systém zaznamenal moje auto na 0,8 kilometri D4 v smere na Bratislavu bez platnej diaľničnej známky.
Chyba bola na mojej strane, toto nechcem obchádzať. Ak bol úsek spoplatnený, známku som mal mať. Lenže práve miesto ma zaujalo.
Ide o úsek D4 od slovensko-rakúskej hranice po križovatku D2/D4 Bratislava-Jarovce. V oficiálnom zozname je vedený ako približne dvojkilometrový spoplatnený úsek. Potom už pokračuje D4 smerom na Bratislavu ako obchvat mesta, ktorého úsek medzi Jarovcami a Račou je pre vozidlá do 3,5 tony bez diaľničnej známky.
Keď som si to spojil, otázka bola celkom jednoduchá.
Prečo práve tieto dva kilometre?
Ministerstvo dopravy mi vysvetlilo, že úsek D4 Bratislava-Jarovce – Bratislava-Rača bol od 1. augusta 2024 vyňatý zo spoplatnenia. Dôvodom bolo dostať časť dopravy z vnútorného mesta na obchvat a tým zvýšiť priepustnosť mestských komunikácií a znížiť zápchy a hluk. Úsek od rakúskej hranice po Jarovce podľa ministerstva tento účel nespĺňa, preto zostal spoplatnený.
Rozumiem tomu. Štát môže mať takto nastavenú sieť spoplatnených úsekov. Zaujímalo ma však, čo bolo podkladom pre rozhodnutie, že práve tento krátky úsek má zostať platený.
Požiadal som ministerstvo o existujúce analýzy, rozhodnutia, stanoviská alebo iné materiály.
Odpoveď bola prekvapivo jednoduchá: žiadne také osobitné dokumenty, analýzy, stanoviská či podklady neboli vyhotovené ani zabezpečené. O ponechaní spoplatnenia sa rozhodlo v máji 2024 pri príprave vyhlášky.
Takže dôvod poznáme. Osobitnú analýzu tohto rozhodnutia však štát nemá.
To by možno nebolo nič zvláštne, keby nešlo o miesto, kde sa vodič môže pomerne ľahko dostať do inej situácie, než čaká.
Koľko ľudí sa tam pomýli?
Začal som preto hľadať číslo.
Koľko áut prejde týmto úsekom bez známky? Koľko z nich dostane pokutu? Koľko peňazí sa takto vyberie? Ministerstvo tieto údaje nemá a časť mojej žiadosti postúpilo Národnej diaľničnej spoločnosti.
NDS mi vysvetlila, že jej kontrolný systém je celosieťový. Prípady neeviduje podľa konkrétneho úseku a smeru jazdy tak, aby z nich vedela jednoducho vybrať štatistiku pre tieto dva kilometre. Neeviduje ani údaje o uložených či uhradených pokutách, tie rieši okresný úrad.
A okresný úrad? Ten evidenciu správnych deliktov vedie, ale podľa svojej odpovede ju nemá usporiadanú tak, aby vedel priamo vybrať prehľad práve pre tento úsek.
Číslo teda stále nemáme.
Pritom nejde o nejakú exotickú informáciu. Na ceste je kontrolný systém, ktorý vie zachytiť konkrétne auto v konkrétnom čase na konkrétnom mieste. Presne tak, ako zachytil aj mňa.
NDS mi zároveň potvrdila, že na tomto úseku je automatizované kamerové zariadenie na kontrolu diaľničných známok. Samostatnú štatistiku jeho zaznamenaných prípadov však nemá. Jej vytvorenie by si vyžadovalo osobitný výber, spracovanie a vyhodnotenie technických záznamov.
A tak som sa začal zaujímať o niečo ešte jednoduchšie.
Čo vlastne vidí vodič?
NDS mi na to odpovedala pomerne presne.
V smere Rakúsko → Bratislava sa nenachádza osobitné značenie, dopravná značka ani informačná tabuľa, ktorá by vodičov výslovne informovala o spoplatnení tohto úseku. Zároveň platné predpisy nevyžadujú, aby dopravná značka uvádzala jeho dĺžku.
Neznamená to, že tam nie sú značky. Pravidlá presne určujú, ako sa vymedzené úseky označujú. Znamená to však, že vodič nevidí osobitnú tabuľu, ktorá by mu jednoducho povedala: ešte tieto približne dva kilometre musíte mať známku, potom už pokračujete po bezplatnej D4.
A presne tu som sa od svojej pokuty dostal až k otázke, ktorá ma zaujíma najviac.
Nie, či som mal mať známku, alebo či som mal zaplatiť pokutu.
Skôr či je systém nastavený tak, aby človek za volantom čo najjednoduchšie pochopil, kde sa jeho povinnosť začína a kde sa končí. Pretože štát v mojom prípade dokázal veľmi presne povedať: 26. júla, 14:11:03, D4, 0,8 kilometra, smer Bratislava. Keď som sa však opačne opýtal, koľko vodičov bolo na tom istom mieste v podobnej situácii, presné číslo už nemal nikto.
Neviem, či je tých prípadov sto, tisíc alebo desaťtisíc. Na to jednoducho nemám dáta.
Nechcem ani rušiť spoplatnenie, či tvrdiť, že štát robí niečo nezákonné.
Nejde mi ani o dohadovanie sa, či bola pokuta nespravodlivá.
Skôr sa pýtam, či je rozdiel medzi týmito pár kilometrami a zvyškom bratislavskej D4 pre vodiča naozaj taký zrozumiteľný, ako je pre úrady.