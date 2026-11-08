Fico sa na predĺženom víkende dozvedel tajné informácie?

Po 23 rokoch pán premiér precitol a oznámil nepríjemné skutočnosti, podľa ktorých malo byť referendum o vstupe do Európskej únie z roku 2003 sfalšované. Týmto vyhlásením očividne odpálil dekel aj takému euroskeptikovi, akým je Václav Klaus. Celé to v kontexte stretnutia vyzeralo až tragikomicky a absurdne. Celú absurditu tohto tvrdenia, podľa ktorého došlo k trestnému činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda, zvyšuje aj fakt, že o tom Fico mohol mať vedomosť a neoznámil ju, čo by mohlo znamenať, že tiež porušil zákon. Alebo sa o tom jednoducho dozvedel na kontroverznom predĺženom víkende v Chorvátsku, prípadne v čase bezsennej noci pred epickou tlačovkou???
Ďalšia nebezpečná Ficova hra
Pravda je zrejme niekde v ukrytá v očividnej manipulácii, v typickom Ficovom vzorci politického správania voči verejnosti a médiám, kedy na prekrytie vlastných káuz a problémov vytiahne „zbrane ťažkého kalibru" - najlepšie spochybňovanie NATO a EÚ.
Práve tieto dve veci sa v čase vojnových a spoločenských kríz, ktoré otriasajú Európou v posledných rokoch, slúžia ako veľmi dobrá dymová clona. Navyše sa jedná o témy, ktorými sa strana Smer snaží o udržanie si, stále viac a viac nespokojných, sympatizantov. Tí vidia splnenie svojich extrémistických snov v strane ukričaného Mazureka, ktorý valcuje internet na dennodennej báze.
Fico sa navyše zúčastnil stretnutia s ukrajinským premiérom, kedy vyzdvihol odvahu brániacej sa krajiny a podľa istých tvrdení sám priznal, že jeho vyjadrovanie je čisto schizofrenické - totálne extrémistické smerom voči svojim voličom.
Kocky sú ale hodené
Napriek tomu, že komentátori, opoziční politici, ako aj inteligentní ľudia chápu túto dvojtvárnosť, tento fakt nič neberie na z toho, že podobné otváranie konšpiračných tém, zamorovania verejnej debaty toxickými vyjadreniami, sú nebezpečnou hrou. Stále totiž existuje a do veľkej miery rastie počet voličov, pre ktorých 1+1 rovná sa 3. Aj napriek tomu, že možno ich obec rastie vďaka peniazom z EÚ, napriek tomu, že pracujú v zahraničnej firme a že vďaka členstvu v EÚ žijú v najbohatšej časti sveta, budú s členstvom v lukratívnych kluboch najúspešnejších krajín nesúhlasiť.
EÚ má svoje problémy, ktoré už nedokážu spochybniť ani najzaslepenejší idealisti...
Aj napriek tomu však existujú červené čiary, ktoré Fico opäť raz vehementne prekročil - všetko len pre svoj, svoj a svoj prospech. Ako vždy - za svojich 40 rokov v politike, ktorými sa tak rád pýši...