Hitler vstal zmŕtvych

Ako sa mi pred pár dňami triasli ruky pri písaní o skvelom úspechu nášho hokeja, dnes sa mi trasú ruky zo strachu. To, čo sme si práve mohli vypočuť, bol autentický návrat do 30.tych a 40.tych rokov minulého storočia, do predzvesti najtmavšej histórie novodobých dejín.

Prejav, ktorý trval ani nie hodinu, ale javil sa ako celá večnosť. Dýky nacionalizmu, šovinizmu, paralelnej histórie, pocitu menejcennosti a urazenosti...splietanie lží a poloprávd, obalených do jazyka "patróna svetového mieru"...

...jazyk frustrovanej krajiny, ktorá je už viac ako sto rokov "znásilňovaná" pliagou ideológií, totalít a novodobej autokracie. Nie, to nie je "západ", ktorý brzdí rozvoj tejto veľkej a potenciálne úspešnej krajiny - je to vina ich vodcov a spiatočníckeho myslenia.

Ževraj aj Rusko chcelo do NATO, klame Putin klamanému národu...kritizuje pomery v Ukrajine, ako keby kandidoval za jej prezidenta... Kritizuje aj Lenina, pád Sovietskeho zväzu - viní všetkých!!! Nepriateľ je všade, v histórii aj dnes, vnútri aj zvonka.

Toto bol MEIN KAMPF 2.0 v priamom prenose, v 21. storočí!

Viac niet slov - vyhlásil vojnu. Vyslovil ultimátum: "Buď sa ich vzdáte alebo budete mať na svedomí preliatu krv!"

Takto sa prihovára líder ku krajine, ktorá už toľko v histórii trpela... toto je jazyk "mierotvorcu"!