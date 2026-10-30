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30. okt 2026 o 14:03
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Účasť hokejového Ruska - totálna prehra zdravého rozumu!

Putinovi práve darovali obrovské propagandistické víťazstvo.

Marek Strapko
Marek Strapko Bloger
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V tejto smutnej a nepochopiteľnej situácii, pri ktorej Športový arbitrážny súd rozhodol o umožnení účasti ruských športovcov na hokejových podujatiach neobstojí argument o apolitickosti. Už od začiatku ruskej (nevyprovokovanej) krvilačnej kampane zaznievajú hlasy o „nemiešaní športu a politiky a istom druhu nespravodlivosti voči ruským hokejistom". Tento argument je postavený na totálnej bažine, ktorú tvorí samotná podstata ruského sveta, kde je každá zložka spoločnosti (hokej nevynímajúc) postavená na propagandistickej oslave autoritatívneho režimu.
Tento fenomén sa počas 4 a pol roka trvajúceho krvavého nezmyslu, v ktorom zbytočne zomierajú mladí vojaci a ukrajinskí civilisti vyhrotil do katastrofálnych rozmerov. Rusko spred 4,5 roka už nie je Ruskom súčasnosti. Preto dnešné rozhodnutie arbitrážneho súdu šokuje!

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Extrémne rýchle súdne konanie

Asi málokto tento súd sledoval, keďže rozhodnutia IIHF mali do značnej miery hlavné slovo, ale v pozadí sa zrejme miešali najrôznejšie karty; možno podobné tým, s ktorými práve nezmyselné hry rozohráva súčasná americká vládna garnitúra.

Nech to znie akokoľvek konšpiračne, tento súd prebehol naozaj expresne rýchlo - v jednom mesiaci, iba v troch dňoch súdnych pojednávaní! Už táto skutočnosť sama o sebe vyvoláva viac ako množstvo otáznikov. Samotná IIHF určite nečakala takýto výsledok - ktorý bol navyše jednohlasný (panel 3 nezávislých sudcov - nominovaní každou zo strán + jede priamo súdom).

Čo bude ďalej?

Existuje možnosť odvolania sa, ale pravdepodobnosť zvrátenia výsledku je minimálna. Škody sú však už narobené a nezvrátiteľné. Možné bojkoty, bezpečnostné riziká na štadiónoch a mimo nich (čo bol vlastne hlavný argument IIHF proti ruskej účasti), bojkot sponzorov, fanúšikov...

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Toto všetko je len odvar toho, čo skutočne toto rozhodnutie prináša. Pre Putina je to v čase, keď dostáva záchranné koleso od prezidenta Trumpa a sám sa tápe s vojnou, ktorú nevie a nechce ukončiť... v čase, keď Rusko zintenzívnilo masakrovanie nevinných a spustilo hybridné operácie v členských štátov NATO... pre Putinovu diktatúru je to obrovským darom. Propagandistická mašinéria dnes obdržala palivo na ďalší rok!

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A mnohým to chce byť jedno... Šmejdi a zbabelci!

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Všetci vravia, že som večný optimista. Asi som ten najlepší klaun na svete. Snažím sa nebáť sa. Zoznam autorových rubrík:  Domáca politikaSpoločnosťZ môjho životaZahraničná politikaŠkolaOsobnosti, zaujímavostiŠportHudbaNezaradenéPotulky Rakúskom

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