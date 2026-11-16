Airbnb chce viac zarobiť na každom zákazníkovi. Ani použitie AI a provízie z nového prenájmu áut však nemusia priniesť dosť

Airbnb sa snaží postupne meniť spôsob, akým zarába na zákazníkoch využívajúcich jej platformu. Kým základom podnikania zostáva sprostredkovanie ubytovania, spoločnosť vidí príležitosť aj v doplnkových službách, ktoré súvisia s cestovaním. Zákazníkom chce ponúkať širší výber produktov a zároveň získať väčší podiel z platieb za ich rezervovanie. Jednou z uvažovaných zmien je presun časti objednávok, ktoré dnes vybavujú externí partneri, priamo do prostredia Airbnb. Spoločnosť by tak mohla zvýšiť výnosy od existujúcich používateľov bez toho, aby musela investovať do získavania ďalších zákazníkov.
Presun služieb pod vlastnú kontrolu však predstavuje aj nové povinnosti a náklady. Airbnb by musela zabezpečovať nielen samotné rezervácie, ale vo väčšom rozsahu aj zákaznícku podporu a prevádzku technologického systému. Vedenie preto počíta s ďalším využívaním umelej inteligencie, ktorá už prináša úspory pri vybavovaní zákazníckych požiadaviek. Pre úspech plánovanej stratégie bude rozhodujúce, či sa vyššie príjmy z doplnkových služieb premietnu aj do väčšieho zisku po zohľadnení všetkých nových výdavkov.
Airbnb chce prenájom áut presunúť od partnera do vlastného systému
Prenájom automobilov patrí medzi služby, prostredníctvom ktorých Airbnb rozširuje svoje pôsobenie nad rámec ubytovania. Dnes však túto časť ponuky prevádzkuje v spolupráci so spoločnosťou CarTrawler. Externý partner zabezpečuje rezerváciu vozidla, prijatie platby aj následnú zákaznícku podporu. Airbnb tak v súčasnosti predovšetkým sprostredkúva kontakt so zákazníkom, zatiaľ čo samotnú transakciu realizuje CarTrawler. Používatelia si môžu automobil vyhľadať po rezervácii ubytovania, ale aj samostatne bez objednania pobytu, ak je služba v danej lokalite dostupná.
Takýto model umožňuje Airbnb ponúkať ďalšie služby zákazníkom, ktorých už má na svojej platforme. Cestujúci, ktorý si objedná ubytovanie, môže súčasne potrebovať automobil na presuny počas pobytu. Ak mu Airbnb umožní zabezpečiť obe služby, zvýši celkovú hodnotu obchodov s existujúcim používateľom. To môže byť výhodnejšie než získavanie nových zákazníkov, ktoré si v silne konkurenčnom prostredí vyžaduje ďalšie marketingové a obchodné výdavky.
Generálny riaditeľ Brian Chesky pri nedávnom predstavení štvrťročných výsledkov naznačil zámer postupne integrovať rezervácie áut a ďalších partnerských služieb priamo do platformy Airbnb. Podľa jeho vyjadrení by si spoločnosť mohla ponechávať väčšiu časť príjmov z jednotlivých objednávok. Zároveň by však prevzala aj činnosti, ktoré dnes vykonávajú partneri, predovšetkým obsluhu zákazníkov. Vedenie zatiaľ neoznámilo termín uskutočnenia tejto zmeny ani konkrétne podmienky budúceho modelu, takže jeho prínos zostáva otvorený.
Umelá inteligencia už znížila náklady podpory o viac než 17 %
Významnou súčasťou úvah o rozšírení služieb je znižovanie prevádzkových nákladov. Airbnb už dosiahla merateľný pokrok v zákazníckej podpore, kde postupne rozširuje využívanie umelej inteligencie. V treťom štvrťroku 2026 sa náklady na vybavenie zákazníckych požiadaviek pripadajúce na jednu rezerváciu medziročne znížili o viac ako 17 %. Podľa vedenia spoločnosti k tomuto výsledku výrazne prispelo zdokonalenie AI asistenta, ktorý dokáže samostatne riešiť stále väčšiu časť požiadaviek používateľov.
Rozsah automatizácie sa pritom zvyšuje. V predchádzajúcom štvrťroku systém bez pomoci ľudského operátora spracoval približne tretinu všetkých požiadaviek zákazníkov. V treťom štvrťroku 2026 tento podiel vzrástol na približne 40 %. Airbnb tak dokáže časť zákazníckej podpory zabezpečovať bez priameho zapojenia zamestnancov, čo pomáha znižovať náklady na obsluhu rezervácií. Zároveň ide o konkrétny výsledok, ktorý spoločnosť môže využiť pri rozhodovaní o ďalšom rozširovaní vlastných služieb.
Ak by podobný stupeň automatizácie dokázala zaviesť aj pri prenájme automobilov, mohlo by to zlepšiť ekonomiku plánovaného modelu. Airbnb by síce prevzala ďalšie povinnosti, ale časť nákladov na ich zabezpečenie by mohla ušetriť vďaka AI. Rozhodujúce bude, či dodatočný výnos z každej rezervácie prekoná výdavky na jej spracovanie a zákaznícku podporu. Za priaznivých podmienok by spoločnosť mohla vytvárať vyšší zisk aj z rovnakého počtu transakcií, ktoré dnes realizuje prostredníctvom partnerskej platformy.
Vyšší príjem z rezervácií nemusí automaticky zlepšiť hospodárenie
Pri posudzovaní prínosov plánovanej zmeny treba odlišovať výsledky súčasnej automatizácie od nákladov na prevádzkovanie nových služieb. Zníženie výdavkov na zákaznícku podporu o viac než 17 % sa týka existujúcich aktivít Airbnb. Nie je preto isté, či by rovnakú efektívnosť spoločnosť dosiahla aj pri vlastnom zabezpečovaní prenájmu automobilov. Nový rezervačný model môže vyžadovať iné technologické postupy, dodatočný vývoj alebo väčší rozsah zákazníckej asistencie.
Ekonomická výhodnosť preto nebude závisieť iba od toho, o koľko sa zvýši podiel Airbnb na príjmoch z prenájmu áut. Do celkového hodnotenia musia vstupovať aj náklady na vytvorenie a prevádzkovanie vlastného systému, technickú údržbu, spracovanie rezervácií a komunikáciu so zákazníkmi. Spoločnosť zatiaľ nezverejnila presné podmienky, podľa ktorých by sa v budúcnosti delili výnosy medzi ňu a partnerov. Rovnako nie sú známe ani náklady na obsluhu jednej doplnkovej rezervácie po prípadnej zmene obchodného modelu. Bez týchto údajov nemožno určiť, aký veľký finančný prínos by plánovaný presun skutočne priniesol.
Ďalším faktorom sú marketingové náklady na podporu predaja doplnkových služieb. Airbnb môže zákazníkov motivovať napríklad zľavami alebo kreditmi, čím síce podporuje objednávky, no zároveň zvyšuje výdavky spojené s ich získaním. Rast počtu rezervácií preto nemusí automaticky znamenať rast ziskovosti. Ak by spoločnosť na zákaznícke stimuly vynakladala príliš veľké sumy, časť dodatočných príjmov by sa mohla spotrebovať práve na tieto náklady.
Kredit 100 eur na prenájom auta má presne stanovené pravidlá
Príkladom snahy podporiť využívanie doplnkových služieb je časovo obmedzená ponuka Airbnb platná od 19. októbra do 19. novembra 2026. V jej rámci môžu oprávnení zákazníci, ktorí majú euro nastavené ako predvolenú menu, získať kredit vo výške 100 eur za prvý oprávnený prenájom automobilu. Podmienkou je uskutočnenie rezervácie cez určený ponukový odkaz Airbnb na platforme CarTrawler, pričom základná cena prenájmu musí dosiahnuť aspoň 200 eur. Kredit teda nie je automaticky dostupný pri každej rezervácii vozidla.
Zákazník musí zároveň súhlasiť so zdieľaním obmedzeného rozsahu informácií o svojej ceste so spoločnosťou CarTrawler a samotný prenájom úspešne dokončiť. Ak splní všetky podmienky, Airbnb mu kredit pripíše najneskôr do 60 dní od ukončenia prenájmu. Kredit má dvojročnú platnosť a možno ho využiť na ďalšie oprávnené rezervácie cez Airbnb. Táto ponuka tak neslúži iba ako motivácia na objednanie automobilu, ale zároveň môže podporiť opätovné využitie platformy pri ďalšom cestovaní.
Pri hodnotení finančných výsledkov podobných akcií však nemožno vychádzať iba z nominálnej hodnoty poskytnutého benefitu. Skutočný náklad pre Airbnb závisí od toho, koľko používateľov splní stanovené podmienky a aká časť priznaných kreditov sa následne reálne využije. Výdavky na podporu predaja preto nemusia zodpovedať plnej sume 100 eur za každého osloveného zákazníka. Pre posúdenie ziskovosti bude podstatné zohľadniť skutočné náklady kreditov a ich vplyv na ďalšie objednávky.
Pre investorov bude rozhodujúci skutočný zisk z každej transakcie
Cieľom pripravovanej stratégie Airbnb je dosahovať vyššiu finančnú hodnotu z existujúcej zákazníckej základne. Presunutie rezervácií doplnkových služieb do vlastného systému by spoločnosti umožnilo ponechávať si väčšiu časť príjmov, ktoré dnes vznikajú pri spolupráci s externými partnermi. Ak by zároveň dokázala efektívne riadiť náklady, mohla by zlepšiť ziskovosť aj bez ďalšieho rastu počtu zákazníkov či rezervácií. Podstatná však bude suma, ktorá jej zostane po započítaní všetkých nákladov, nie iba vyšší podiel na celkovej hodnote objednávok.
Nový model bude preto potrebné porovnávať s ekonomickými výsledkami súčasnej spolupráce s CarTrawler a ďalšími partnermi. Zvýšený výnos z jednotlivých rezervácií musí dlhodobo pokrývať prevádzkové výdavky, zákaznícku podporu aj investície do zavedenia vlastného riešenia. Umelá inteligencia môže spoločnosti poskytnúť nákladovú výhodu, ak dokáže spracúvať väčšiu časť požiadaviek automaticky a bez výrazného zvyšovania počtu zamestnancov. Až konkrétne výsledky však ukážu, či budú takéto úspory dostatočné.
Z investičného hľadiska predstavuje plánované rozšírenie služieb potenciálnu príležitosť, ale zároveň aj zdroj neistoty. Airbnb zatiaľ neposkytla dostatok údajov na presné vyčíslenie nákladov ani očakávaných dodatočných ziskov. Úspešné zavedenie modelu by mohlo podporiť hospodárske výsledky a následne aj atraktivitu akcií spoločnosti. Ak by však náklady na prevádzku a marketing prevýšili dodatočné výnosy, efekt by mohol byť opačný. Investori by preto nemali vychádzať iba z oznámených plánov, ale predovšetkým z ich reálnej realizácie a preukázateľného vplyvu na ziskovosť Airbnb.