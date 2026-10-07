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7. okt 2026 o 11:50
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Volkswagen stavia na batérie s Gotionom. Rozhodne, či dokáže znížiť náklady na elektromobily

Volkswagen chce z partnerstva vyťažiť výhodu v segmente batérií, kde majú Číňania silné postavenie. Ak sa má spolupráca prejaviť aj v hospodárení nemeckej automobilky, musí pohnúť s kľúčovou bariérou: vysokou cenou elektromobilov.

Anna Šuhajdová
Anna Šuhajdová Bloger
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Volkswagen ďalej rozširuje spoluprácu s čínskym výrobcom Gotion na európskom trhu elektromobilov. Tento trh síce rastie, no zároveň je čoraz viac citlivý na cenu. Nové spoločné podniky v Španielsku, na Slovensku a v Maroku majú rozdeliť investičné náklady a posilniť dodávky batérií.

O tom, či pôjde o dlhodobý úspech, však nerozhodne iba samotné spustenie nových batériových kapacít. Kľúčové bude, či závody dokážu vyrábať za konkurencieschopných podmienok a či sa prípadné úspory premietnu do výsledkov celého koncernu. V takom prípade sa návratnosť partnerstva môže prejaviť nielen pri batériách, ale aj pri predaji elektromobilov.

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Volkswagen znižuje kapitálovú záťaž, no necháva si priestor na vplyv

Podľa oficiálnej dohody oznámenej 28. septembra má PowerCo, dcérska spoločnosť Volkswagenu zameraná na batérie, do roku 2030 vložiť približne 470 miliónov EUR za 49 % podiel v spoločných podnikoch v Šuranoch a Kenitre.

Gotion má investovať približne 1,1 miliardy EUR za 49 % podiel v spoločnom podniku vo Valencii, kde si PowerCo ponechá 51 %. V Šuranoch a Kenitre bude väčšinovým vlastníkom Gotion. Partneri plánujú spoločné riadenie, pričom transakcie ešte podliehajú schváleniam a ďalším podmienkam dokončenia.

Volkswagen popritom plánuje predať 5,3 % podiel v spoločnosti Gotion bez toho, aby sa znížili vykonávané hlasovacie práva. Pri časti podielu sa ich výkonu vzdal už v minulosti. Zachovať sa má aj zastúpenie v predstavenstve a nominačné práva.

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Koncern tak môže prehĺbiť výrobnú spoluprácu, aj keď bude mať v partnerovi menší majetkový podiel. Platí však aj druhá strana tejto rovnice: delenie investícií znamená aj delenie budúcich ziskov. Preto bude rozhodujúce, aké dodávateľské podmienky si Volkswagen v rámci spolupráce vyjedná.

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Cenový náskok Číny ukazuje, prečo Volkswagen hľadá partnera

Dôležitosť partnerstva vysvetľuje najmä rozdiel medzi cenovým prostredím v Európe a v Číne. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry boli v roku 2025 priemerné ceny batériových súprav na kWh v Číne o 35 % nižšie než v Európe. Porovnanie pritom zahŕňa rôzne technológie a využitia vrátane úložísk, ako aj miestnu výrobu a dovoz.

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Nejde teda o jednoduché porovnanie nákladov dvoch identických tovární. Ukazuje však konkurenčné prostredie, v ktorom budú nové európske kapacity pôsobiť. Výroba bližšie k automobilovým závodom môže zjednodušiť logistiku, no sama osebe nezaručí čínske ceny. Rozhodovať budú miestne náklady, kvalita produkcie a rýchlosť nábehu výroby.

Dodávateľská závislosť sa navyše nezačína až pri hotových batériových článkoch. V roku 2025 pripadalo podľa IEA na Čínu vyše 80 % svetovej produkcie batériových článkov a približne 85 % aktívnych katódových materiálov. Aj preto má význam plánovaný závod na katódový materiál v Kenitre, ktorý posúva spoluprácu aj do skoršej časti výrobného reťazca.

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Rast elektromobility nestačí, ak sa nepremení na zisk

Európsky trh elektromobilov dáva týmto investíciám reálny základ. Podľa združenia ACEA sa za január až august 2026 v EÚ zaregistrovalo približne 1,64 milióna nových batériových elektromobilov. Ich podiel na registráciách osobných áut dosiahol 21,7 %, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo 15,8 %.

Samotný rast trhu však ešte nehovorí, ktorí výrobcovia batérií získajú objednávky. Rovnako nehovorí, za aké ceny budú vedieť batérie dodávať.

Ak spolupráca s Gotionom prinesie lacnejšie články, Volkswagen môže úsporu využiť buď na vyššiu maržu, alebo na dostupnejšie elektromobily. Nižší podiel na zisku batériovej továrne by sa tak mohol vyvážiť vyššími ziskami z predaja áut.

Pri znižovaní cien však zostáva dôležitá jednoduchá ekonomika. Dodatočný predaj musí nahradiť nižší zárobok na jednom vozidle, pokiaľ ho nepokryje samotná úspora nákladov. Návratnosť dohody preto treba hodnotiť cez výsledky celého koncernu. Konkrétne úspory zatiaľ v oznámení vyčíslené neboli.

Šurany budú úspešné len pri dostatočnom využití kapacity

Investor GIB uvádza pre Šurany plánovanú počiatočnú kapacitu 20 GWh s možnosťou rozšírenia na 40 GWh a začiatok sériovej výroby do konca roka 2027.

Objem 20 GWh zodpovedá pre predstavu približne 333-tisíc batériám s kapacitou 60 kWh. Ide však iba o ilustračný prepočet pred výrobnými stratami a rozdelením produkcie medzi elektromobily a úložiská, nie o prognózu odbytu.

Takýto rozsah výroby si vyžaduje stabilných odberateľov. Vstup PowerCo môže prístup k nim uľahčiť. Pre Slovensko však bude rozhodujúce najmä to, ako sa závod reálne využije, do akej miery sa do výroby zapoja domáci dodávatelia a aké príjmy vzniknú pre ďalší rozvoj.

Až tieto výsledky ukážu, či sa oznámená investícia premení na dlhodobo udržateľnú výrobu.

Anna Šuhajdová

Anna Šuhajdová
Bloger 
  • Počet článkov:  18
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  • Páči sa:  41x

Viac ako 16 rokov sa venujem finančným trhom a som presvedčená, že investovanie je kľúčom k zlepšeniu finančnej situácie každého človeka. V mojom blogu chcem pokrývať rôzne témy, ktoré rezonujú na finančných trhoch, a ktoré sú dôležité pre každého, kto chce investovať. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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