Počkaj, počkaj... Ty fakt ešte nemáš vlastnú stranu?

Stredopravý volič vraj na Slovensku nemá koho voliť. Je to v prudkom kontraste s tým, koľko strán s aspoň čiastočne stredopravými hodnotami vzniklo. Keď sa na to ale pozrieme z blízka, začína to dávať logiku. Stále tie isté tváre.

Nemáš stranu? Nie si politik!

Ak nemáte storky z fitka, vraj ste tam ani neboli. Podobné to je už aj so stranami. Politik, ktorý nestál pri zrode nejakej strany má asi poslaneckej klubovni mínusové body a nezaujímavé CV-čko. Chybou ale nie je to, že nové strany vznikajú, dokonca aj tie staré tváre v nich by boli OK. Horšie je, že tie staré tváre nie sú dostatočné staré – rozumej skúsené – na to, aby dokázali nejaké zmeny dotiahnuť do konca.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Je to podobná situácia, ako v podnikaní. Nespokojný zamestnanec si povie, že by to robil lepšie, než majiteľ firmy. Odíde, založí si firmu, a vydrží rok. Pretože jeho naivná predstava o podnikaní bola len špičkou ľadovca, ktorú videl u šéfa. Nevidel už dennú operatívu, koľko prekážok musel šéf riešiť, ako prácu delegoval, koľko energie ho stála komunikácia s úradmi. Rovnako kruto ako naivný novo-podnikateľ precitnú aj nové strany. Ich rozklad zvnútra však trvá dlhšie a je podstatne bolestivejší. Navyše má divákov v podobe voličov a komentátorov v podobe slovenských médií.

Išiel som za skúsenosťami

Ako spieva Žlutý pes, modrá je dobrá. Alebo nebola to farba, prečo som sa pridal k Modrým. Bol to líder, boli to jasné hodnoty.Skrátka jasné konzervatívno liberálne DNA strany, prozápadna orientácia. Lídrov tu nemáme veľa. Nemyslím lídrov podľa škatuľky, kam sa dostanú po založení strany a pre ich mediálnu exponovanosť na tlačovkách. Myslím skutočné vodcovské osobnosti, ktoré spájajú, nerozdeľujú, a doťahujú veci dokonca vďaka správnemu výberu ľudí, ktorými sa obklopia.

Než prejdem k človeku, kvôli ktorému som sa rozhodol ísť do politiky, ukážem prstom na iného lídra. Je to Fico. Žiadne omáčky okolo, Fico možno už nepracuje pre Slovákov, ale je lídrom svojej strany a má talent na politiku. Vie si vybrať ľudí, vie doťahovať svoje plány do konca (bohužiaľ), a je konzistentný vo vedení.

Keď sa znovuobjavil človek, kvôli ktorému som sa rozhodol ísť s kožou na politický trh, najprv som váhal. Ale nie dlho, pretože váha jeho skúseností a toho, čo dokázal, je nepriestrelný argument. Miki Dzurinda je pre mňa politik a líder, od ktorého sa chcem učiť. Na rozdiel od „temnej strany“ sa dá veľa vecí, ktoré naňho kydajú oponenti, vyvrátiť. A jeho portfólio úspechov hovorí za seba: najvyšší ekonomický rast Slovenska počas Dzurindovej vlády vyústil v reprezentatívnu nálepku „tiger Európy“. Spolu s rovnou daňou a vstupom do EÚ to znamenalo prílev investícií. Nevyhýbal sa ani transparentnosti a presadil povinné zverejňovanie zmlúv so štátom, čo nie je po chuti každému, kto je dnes pri koryte. No a teraz sa skryjem pod nejaké plexisklo, lebo už vidím tie letiace šutre: nezabúdajme na NATO. Aj tam sme vďaka jeho vláde.

Ako toto dokázal? Možno boli iné časy, ale nedá sa to všetko odôvodniť jedine tým. Odpoveď stále hľadám, zatiaľ som sa dopracoval k tomu, že Miki je politik-diplomat. Dokáže spájať namiesto toho, aby delil.

Sme strana bez recyklovaných tvárí

Podobne ako ja, aj ďalšie nové tváre pritiahla sila a skúsenosti lídra. Sme totiž už unavení z neustálych ideologických hádok. Na tlačovke to Miki povedal tak, ako to vnímame aj my: „Konzervatívci nemôžu poraziť liberálov, liberáli nemôžu poraziť konzervatívcov.“ Dialóg je to, čo potrebujeme, a ten sa nedá viesť, ak si niektorá zo strán pchá prsty do uší a hmká si pri tom.

Politickú situáciu treba deeskalovať. Zoberie to vietor z plachiet populistom a uvoľní miesto pre reálne riešenia, nie emočné davové psychózy. Modrí sú pre mňa alternatívou k tomu, čo je dnes vonku. Nie je to bratislavská strana, je to strana pre celé Slovensko. Nechce prinavrátiť status „tigra Európy“ hlavnému mestu, ale celému Slovensku. Mohli by sme sa zameriavať na „liberálne“ témy a osloviť voličov v Bratislave, lenže stredopravý volič žije vo všetkých regiónoch. A nemá si z čoho vybrať.

Tak sme tu. My, (relatívne) mladí a plní nadšenia z toho, čo zmeníme. A Dzurinda, ktorý má z minulých politických bojov dosť jaziev, no každá z nich ho formovala do podoby lídra, ktorým je dnes. Je mi jasné, že jedna politická strana nič nezmení. Na to, aby sa niečo zmenilo, musí spolupracovať celá koalícia. Politika je o kompromisoch, o diskusiách za uzavretými dverami, o potlačení ega. Či chceme a či nie, na Slovensku ťažko vznikne iná ako koaličná vláda, a tá bude potrebovať kormidelníka. Nové tváre na to zatiaľ nemajú, ani skúsenosťami, ani víziou, a už vôbec nie kultúrou prejavu, o ktorej som už písal. No táto známa tvár, ktorá sa vrátila na scénu, má šancu pozdvihnúť dialóg a spojiť, čo bolo doteraz rozdelené.