Miško, Miško, zase si naletel

"Poďme do toho, dajme si predčasné voľby“ odkázal Michal Šimečka Ficovi na tlačovke po odvolaní ministra Tarabu. Aby nebolo dosť pridal aj tvrdenie, že Progresívne Slovensko má plnú podporou všetkých 33 poslancov a je na voľby okamžite pripravené !?!?
Progresívne Slovensko je okamžite pripravené na voľby ? Ako a kedy sa PS stihlo pripraviť na predčasné voľby ? Musela to byť veľmi dlhá a plodná noc pred touto tlačovkou Michala Šimečku, keď si stihli za jednu noc pripraviť všetko na prevzatie moci. Ešte deň pred tým ani len netušili s kým pôjdu do volieb v roku 2027 a odrazu sú pripravení na predčasné voľby ? S Demokratmi, alebo bez nich ? Už vedia, kto by s nimi išiel do vlády, aké prority by mala nová vláda ? Majú už rozdelené korytá a pripravených špičkových odborníkov na obsadenie ministerských kresiel ? Odrazu už sú dohodnutí na tom, čo budú spoločne po voľbách robiť ? Odrazu vytiahnu s klobúka zákony na obnovenie práva a právneho štátu, zákony, ktoré zabezpečia potrestanie tých, ktorí roky rozkrádali náš štát, zákon, ktorý zabezpečí návrat rozkradnutého majetku ? Majú už dohodnuté aj opatrenia na zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, vedia ako rýchlo zlepšia podnikateľské prostredie, vrátia kultúru umelcom a oslobodia verejnoprávne média ? Naozaj je Progresívne Slovensko pripravené na predčasné voľby ? Je pripravené aj na to, čo bude robiť po víťazstve v predčasných voľbách ? Je pripravené s kým bude vládnuť a čo budú robiť po vyhratých voľbách ? Fico bude porazený a jediné, čo opozíciu ako tak spája sa rozplynie ako ranná hmla. Po rozplynutí oparu z víťazstva sa ukáže realita. Progresívne Slovensko, ale aj ostatné opozičné strany nemajú pripravené nič. Nič, čo začnú ako prvé robiť po vyhratých voľbách. Okrem handrkovačiek o rozdelení korýt medzi vládne strany. Nepochybne len oprášia Programové vyhlásenie vlády, na ktorom spoločne pracovali už tri roky. Už aby tie predčasné voľby boli a po porážke SMERu mohli prevzať moc. Ale moc ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Zodpovednosťou za správu tejto krajiny. Naozaj je Progresívne Slovensko a ostatné opozičné strany pripravené na spravovanie Slovenska ? Triezvo uvažujúci človek, ktorý nielen rozumie písanému textu, ale dokáže aj čítať medzi riadkami vie, že Progresívne Slovensko ani ostatné opozičné strany nie sú pripravené na efektívnu správu krajiny. Prečo ? Pretože viac ako 3 roky od volieb premárnili naťahovaním sa o to, kto bude mať kýblik a kto lopatku. Robert Fico, na rozdiel od Michala Šimečku, dobre vie, že opozícia nie je pripravená na správu krajiny. Preto sa zastrája januárovými predčasnými voľbami. Michal Šimečka ale nepochopil, že to nie je odkaz pre opozíciu, ale pre koalíciu. Aby si spolupútnici SMERu uvedomili, že predčasné voľby by ich odstavili od koryta. Naši poľnohospodári dobre vedia, že hladné svine od plného koryta neodoženieš. Koaliční parťáci veľmi dobre vedia, čo im odkázal Fico. Veľmi dobre vedia, že od plného koryta sa neodchádza. Preto poslušne sklopia uši, stiahnu chvosty medzi nohy a budú robiť to, čo vedia najlepšie. Kradnúť ako po nebohom, pretože dobre vedia, že rabovačka sa chýli ku koncu. Michal Šimečka to očividne nechápe a skočil Ficovi na háčik. Ficovi na to stačil dokonca prázdny háčik, ani nemusel na ten háčik zavesiť návnadu. Robert Fico sa teraz asi niekde rehoce tak, že ho z toho až brucho bolí. Rehoce sa, pretože dobre vie, že táto nesúrodá partia babrákov, neschopných dohodnúť sa na ničom, nebude mať dlhú budúcnosť. Lepšia budúcnosť Slovenska sa rozsype ako domček z karát skôr, ako sa nazdáme. Rozumný opozičný líder, lídri , by nechceli predčasné voľby, dokonca by nechceli žiadne voľby. Nechali by Fica vyžrať si, čo si aj s kumpánmi navarili. Nechali by Fantociho konsolidovať, aby aj Ficovoliči pochopili, že nie Dzurinda, ani Radičová, či Matovič, alebo nebodaj Ódor doviedli Slovensko na psí tridsiatok. Slovensko je už pred bránami pekla ku ktorému ho vezie Fico na bielom koni. Fico teraz potrebuje opozičnú medzihru. Potrebuje ju preto, aby sa mohol vrátiť k moci. Potrebuje, aby opozícia začala robiť boľavé kroky, ktoré mal urobiť Fico už dávno. Potrebuje neúspešnú opozíciu, ktorá príde po voľbách. Robert Fico dobre vie, že bordel, ktorý tu narobil so svojimi kumpánmi, sa nedá rýchlo a bezbolestne upratať . Robert Fico dobre vie, že jeho čas znovu príde. Stačí, keď nová vláda začne robiť nepopulárne, boľavé, ale nevyhnutné opatrenia. To bude jeho chviľa. Ja som vám hovoril, že títo babráci sú neschopní a nevedia riadiť štát. My sme to vedeli a vieme robiť lepšie. Sklamaní voliči sa pridajú k Ficovým skalným a Fico sa viťazoslávne opäť posadí na trón. To je Ficova vízia 2040, to je vízia, ktorú Michal Šimečka nepochopil. Nepochopil ju preto, že nechápe ako by mohol nejaký politik vedome nechať skrachovať krajinu. Nepochopil, kto je Robert Fico a nepochopil, čoho je schopný. Preto nadšene podporuje predčasné voľby, ktoré nebudú Ficovým, ale Šimečkovým koncom.
PS : Mrzí ma, že nevidím svetlú budúcnosť Slovenska po januárových predčasných voľbách a nevidím svetlú budúcnosť, ani po voľbách na jeseň 2027. Svetlá budúcnosť Slovenska si bude musieť ešte počkať. Počkať na to, aby opozičné strany pochopili, že poraziť Fica vo voľbách nestačí, aby pochopili, že jedine spoločné riešenia kľúčových problémov Slovenska a spoločný postup pri ich realizácii, môžu zapáliť svetlo na konci Ficovho tunela. Svetlá budúcnosť Slovenska si bude musieť počkať na to, aby aj nevoliči, nerozhodní a z núdze Ficovoliči pochopili, že Ficova tretia cesta, je cesta do pekla. Preto by sme sa nemali teraz tešiť na predčasné voľby, ani na víťazstvo v jesenných voľbách v roku 2027. Taká je pravda o Slovensku v roku 2026.