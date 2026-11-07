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7. nov 2026 o 08:30
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Na čo je nám referendum ?

Referendum je nám na dve veci

Rado Surovka
Rado Surovka Bloger
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Diskusia  (0)

na nič a na h..... Tak, ako sú nastavené podmienky referenda na Slovensku, je nám referendum naozaj na nič.

Dôkazom je aj to, že z 10 -tich vyhlásených celoštátnych referend, bolo úspešné len jedno. V roku 2003 bolo výhlásené referendum o vstupe Slovenska do EU a ako jediné referendum bolo platné. Zúčastnilo sa ho 52,15% voličov a za vstup hlasovalo 92,46% zúčastnených voličov. Áno, mili Ficovoliči, za vstup do EU hlasovalo 92,46 % voličov. Ostaných 9 celoštátnych referend bolo neúspešných, pretože účasť v referende bola nižšia ako 50 %. Škoda ?

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Keby sme mali inak nastavené podmienky referenda, nemali by sme v parlamente 150 poslancov, ale len 100, neboli by sprivatizované elektrárne, plynárne ani Transpetrol. Bola by obmedzená imunita poslancov, mohli by sme voliť poslancov do NR SR internetom a referendom by mohlo byť skrátené volebné obdobie poslancov NR SR. Asi dobré veci, ale nenašlo sa dosť voličov, ktorí boli ochotní zdvihnúť svoju prdel a prejaviť svoju vôľu. Preto živíme v parlamente 150 neodovolateľných darmožráčov, súkromní dodávatelia a distribútori elektriny z nás zdierajú kožu zaživa a Robertovi Ficovi, ktorý doviedol Slovensko na psi tridsiatok, budeme platiť doživotnú rentu.

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Odignorovali sme tie referendá, ale teraz frfleme a nadávame. Pritom stačilo len zdvihnúť prdel a zaškrtnúť ANO alebo NIE. Ale sú štáty, kde žijú múdrejší ľudia, ľudia, ktorí sa zaujímajú o veci verejné a majú záujem vyjadriť svoju vôľu. Nie je to len Švajčiarsko, povestné svojimi referendami, ale napríklad aj u našich menovcov v Slovinsku, využívajú občania referendum na vyjadrenie svojej vôle :

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"Voliči sa záväzne vyjadria k zákonu o parlamentnom vyšetrovaní, ktorý iniciovali občianske združenia. Novela tohto zákona bude v referende zamietnutá, ak proti nej zahlasuje väčšina platne hlasujúcich voličov a zároveň najmenej pätina všetkých oprávnených voličov." https://www.aktuality.sk/clanok/pCg2NSH/v-slovinsku-sa-konaju-styri-referenda-maju-otestovat-doveru-volicov-v-novu-vladu/

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Načo je nám referendum ?

Najlepšou odpoveďou by mohla byť preambula Deklarácie nezávislosti Spojených štátov z roku 1776.

Pokladáme tieto pravdy za samozrejmé, že všetci ľudia sú stvorení sebe rovní, že sú svojím Stvoriteľom obdarení určitými neodňateľnými právami, medzi ktoré patrí právo na život, slobodu a hľadanie šťastia.

Že na zabezpečenie týchto práv sa medzi ľuďmi ustanovujú vlády, ktoré odvodzujú svoju spravodlivú moc zo súhlasu tých, ktorým vládnu. Že kedykoľvek nejaká forma vlády začne tieto ciele ničiť, je právom ľudu ju zmeniť alebo zrušiť a ustanoviť novú vládu...“

Američania už v roku 1776 pochopili, " Že kedykoľvek nejaká forma vlády začne tieto ciele ničiť, je právom ľudu ju zmeniť alebo zrušiť a ustanoviť novú vládu...“

Naši nami volení zástupcovia v parlamente ani o 250 rokov neskôr nepochopili, (nechcú chápať ?), že : ... " kedykoľvek nejaká forma vlády začne tieto ciele ničiť, je právom ľudu ju zmeniť alebo zrušiť a ustanoviť novú vládu...“

Presne nato je nám referendum milí poslanci, nami zvolení, ale nami neodvolateľní.....

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Dôchodca, ktorý zažil aj to, čo mnohí súčastníci nezažili. Človek, ktorý uznáva hodnoty, ktoré sa dnes už veľmi nenosia. Človek, ktorému nie je jedno v akom štáte žije a ktorý chce, aby sa naši potomkovia mali lepšie. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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