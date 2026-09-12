Pampriemer kontruje pamprezidentovi

je to agónia zdochýnajúceho koňa, ktorý zúfalo kope okolo seba ?
Nedávno sme mali možnosť videť záblesk geniality pamprezidenta, ktorý sníva o tom, ako by sa po voľbách mali zbratať SMER (Fico) a Progresívne Slovensko ( Šimečka) a vytvoriť "stabilnú" (debilnú ?) spoločnú vládu. https://ugc.sme.sk/blog/article/609255/editČlovek Človek by si pomyslel, že väčšiu somarinu nemôže čelný predstaviteľ Slovenska už vymyslieť. Ale opäť sa raz ukázalo, že Slovensko je krajina neobmedzených možností. Nie v oblasti podnikania, ani v oblasti sociálneho zabezpečenia občanov, alebo špičkovej zdravotnej starostlivosti, či moderného školstva. Slovensko sa stalo eldorádom absurdných teorií. Naši čelní predstavitelia štátnej moci sa pravdepodobne rozhodli zapojiť do súťaže o čo väčšiu somarinu. Slovensko sa tak stáva európskym Absurdistanom. Neveríte ?
„Vyslovujem jediné želanie. Aby tento výsledok v nemeckých regionálnych voľbách neviedol k ponuke vojny s Ruskom ako jedinému spôsobu, ako prekryť prehru vládnych strán. Lebo ako sa podľa starej pravdy hovorí, Nemecko nerobí malé chyby.“ https://www.facebook.com/robertficosk/posts/pozn%C3%A1mka-k-v%C3%AD%C5%A5azstvu-alternat%C3%ADvy-pre-nemecko-afdnemeck%C3%BD-voli%C4%8D-v-demokratick%C3%BDch-r/1653868329430794/
Náš pampriemer sa musel veľmi hlboko zamyslieť a z jeho podvedomia vyplávala takáto geniálna myšlienka. Zároveň nám pampriemer dal možnosť nahliadniuť do jeho podvedomia. Nemecko "ponúkne" vojnu Rusku, aby prekrylo prehru vládnych strán. Komu "ponúkne" vojnu Slovensko, aby prekrylo prehru vládnych strán vo voľbách 2027 ? Kto by sa mal začať báť ? Asi my, občania tohoto Absurdistanu, by sme sa mali začať báť, pretože keď sa najvyšší predstavitelia štátu, namiesto riešenia skutočných problémov krajiny, venujú takýmto absurditám, tak nám svetlá budúcnosť, napriek úžasnej Vízii Slovenska 2040, nehrozí. Mali by sme sa začať báť, s akými somarinami vyrukujú naši ďalší národní buditelia kapitán Semaforovič a slovenský Che Guevara. Mali by sme sa začať báť, že v obave z prehry "ponúknu" vojnu celému svetu. Somarina ? Určite, ale určite by sme sa mali začať báť toho, že títo tragédi by nám mohli vládnuť aj po voľbách v roku 2027. Z obavy, že by poslanecké lavice vymenili za lavice obžalovaných, sú schopní všetkého, aj vyhláseniu vojny zdravému rozumu.
Takže milí opoziční "lídri", zakopte konečne vojnové sekery a začnite spoločne pracovať na zmene, ktorá zabezpečí skutočnú zmenu SMERovania Slovenska k lepšej budúcnosti Slovenska. Je už 5 minút po dvanástej....