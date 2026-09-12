sobota, 12. september, 2026 |  Meniny má Mária
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
12. sep 2026 o 23:25
Prečítané: 0x

Pampriemer kontruje pamprezidentovi

hrajú nám tu komédiu alebo

Rado Surovka
Rado Surovka Bloger
Pampriemer kontruje pamprezidentovi
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

je to agónia zdochýnajúceho koňa, ktorý zúfalo kope okolo seba ?

Nedávno sme mali možnosť videť záblesk geniality pamprezidenta, ktorý sníva o tom, ako by sa po voľbách mali zbratať SMER (Fico) a Progresívne Slovensko ( Šimečka) a vytvoriť "stabilnú" (debilnú ?) spoločnú vládu. https://ugc.sme.sk/blog/article/609255/editČlovek Človek by si pomyslel, že väčšiu somarinu nemôže čelný predstaviteľ Slovenska už vymyslieť. Ale opäť sa raz ukázalo, že Slovensko je krajina neobmedzených možností. Nie v oblasti podnikania, ani v oblasti sociálneho zabezpečenia občanov, alebo špičkovej zdravotnej starostlivosti, či moderného školstva. Slovensko sa stalo eldorádom absurdných teorií. Naši čelní predstavitelia štátnej moci sa pravdepodobne rozhodli zapojiť do súťaže o čo väčšiu somarinu. Slovensko sa tak stáva európskym Absurdistanom. Neveríte ?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Vyslovujem jediné želanie. Aby tento výsledok v nemeckých regionálnych voľbách neviedol k ponuke vojny s Ruskom ako jedinému spôsobu, ako prekryť prehru vládnych strán. Lebo ako sa podľa starej pravdy hovorí, Nemecko nerobí malé chyby. https://www.facebook.com/robertficosk/posts/pozn%C3%A1mka-k-v%C3%AD%C5%A5azstvu-alternat%C3%ADvy-pre-nemecko-afdnemeck%C3%BD-voli%C4%8D-v-demokratick%C3%BDch-r/1653868329430794/

Náš pampriemer sa musel veľmi hlboko zamyslieť a z jeho podvedomia vyplávala takáto geniálna myšlienka. Zároveň nám pampriemer dal možnosť nahliadniuť do jeho podvedomia. Nemecko "ponúkne" vojnu Rusku, aby prekrylo prehru vládnych strán. Komu "ponúkne" vojnu Slovensko, aby prekrylo prehru vládnych strán vo voľbách 2027 ? Kto by sa mal začať báť ? Asi my, občania tohoto Absurdistanu, by sme sa mali začať báť, pretože keď sa najvyšší predstavitelia štátu, namiesto riešenia skutočných problémov krajiny, venujú takýmto absurditám, tak nám svetlá budúcnosť, napriek úžasnej Vízii Slovenska 2040, nehrozí. Mali by sme sa začať báť, s akými somarinami vyrukujú naši ďalší národní buditelia kapitán Semaforovič a slovenský Che Guevara. Mali by sme sa začať báť, že v obave z prehry "ponúknu" vojnu celému svetu. Somarina ? Určite, ale určite by sme sa mali začať báť toho, že títo tragédi by nám mohli vládnuť aj po voľbách v roku 2027. Z obavy, že by poslanecké lavice vymenili za lavice obžalovaných, sú schopní všetkého, aj vyhláseniu vojny zdravému rozumu.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Takže milí opoziční "lídri", zakopte konečne vojnové sekery a začnite spoločne pracovať na zmene, ktorá zabezpečí skutočnú zmenu SMERovania Slovenska k lepšej budúcnosti Slovenska. Je už 5 minút po dvanástej....

Súvisiace články autora

Pamprezidentov sen o trojke

Rado Surovka

Pamprezidentov sen o trojke

prináša nádej pre Slovensko.

Milí blogeri

Rado Surovka

Milí blogeri

Viete, čo je vonku, mimo našej bubliny ?

Ficove vysvedčenie

Rado Surovka

Ficove vysvedčenie

Aké vysvedčenie si zalúži Robert Fico za 15 rokov vládnutia ?

Rado Surovka

Rado Surovka
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  242
    •  | 
  • Páči sa:  20 268x

Dôchodca, ktorý zažil aj to, čo mnohí súčastníci nezažili. Človek, ktorý uznáva hodnoty, ktoré sa dnes už veľmi nenosia. Človek, ktorému nie je jedno v akom štáte žije a ktorý chce, aby sa naši potomkovia mali lepšie. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Roman Kebísek

Roman Kebísek

119 článkov
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

50 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu