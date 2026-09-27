Titanic SMERuje ku dnu

„Ja neviem, čo bude. Pokiaľ sa pán Danko s pánom Tarabom nespamätajú, tak možno budú v januári predčasné parlamentné voľby,” povedal Robert Fico v TA3. https://www.aktuality.sk/clanok/rEtnDym/chcete-predcasne-volby-budete-ich-mat-odkazal-robert-fico-tarabovi-a-dankovi/
„Čo si myslíte, že ja ráno vstávam a trasúci sa akože pozerám do zrkadla, že čo s nami preboha bude?” Povedal (RF), že ak nebude rozpočet, tak budú v januári predčasné voľby. „Čo mám iné povedať?”
Koaličný Titanic klesá ku dnu a jeho kapitán opustí loď ako prvý ? Robert Fico dobre vie čo a prečo to hovorí. Dobre vie, že kapitán Semaforovič v budúcich voľbách bude uzatvárať pelotón a budúcnosť Tarabu, možného korunného princa Smeru, je v rukách Robera Fica. Po týchto slovách sa zarosili čelá mnohým politikom. Nielen kapitánovi Semaforovičovi a Tarabovi, ktorých osud by bol po predčasných voľbách veľmi neistý, ale vystrašné tváre vidno aj v opozičnom tábore. Prečo ? Pretože tá nesúrodá partička nie je pripravená prevziať moc. Od volieb v roku 2023 akosi nebol čas pripraviť sa na prevzatie moci. Bolo treba riešiť najmä to, kto a s kým bude vládnuť. Aby sa nepovedalo, sem tam pofrflať v parlamente na Fica, ale predovšetkým nechať Fica domrviť čo sa dá. Vyzerá to, že táto prezieravá opozičná taktika prináša ovocie. Slovensko je na kolenách, Fico vie, že Titanic ide ku dnu a satelity Smeru sa rozpadajú. Je čas opustiť loď a nechať opozičných amatérov plátať diery na Titanicu. Smer je na rozdiel od opoźície, ale aj koaličných partnerov, pripravený na možné januárové voľby. Ale Robert Fico je pripravený aj na ďalší ťah. "Smer je pripravený byť aj v opozícii.... No tak si počkáme v opozícii na ďalší dobrý výsledok, veď to je normálne ....” Robko to má premyslené, stiahne sa do pokojných opozičných parlamentných vôd a so škodoradostným úsmevom na tvári bude sledovať partiu amatérskych záchranárov, ako s Titanicom idú ku dnu. Keď partia amatérskych záchranárov klesne aj s loďou na dno, objaví sa na scéne Fico, ako novodobý Mesiáš. S víťazoslávnym úsmevom na tvári povie pospolitému ľudu : Vidíte, kam vás dostal tento progresívny zlepenec ? Ale ja som tu a vybudujeme novú, krajšiu Republiku. Pospolitý ľud, sklamaný neúspešnou amatérskou záchrannou misiou, posadí Mesiáša opäť na trón a nekonečný príbeh vlády Robert Fica môže pokračovať..... Viete si to predstaviť ? Nie ? Robert Fico je ale dobrý šachista a vie si to spočítať. Túto jednoduchú matematiku zvláda aj kapitán Semaforovič, takže sklopí uši, stiahne chvost a Titanic aj s jeho kapitánom Ficom pôjde ďalej. Pôjde pomaly ku dnu, ale kapitán aj s posádkou sa budú usmievať, kapela bude hrať do tanca a pospolitý ľud sa bude v podpalubí ďalej zabávať. Ficov diabolský plán sa zatiaľ odkladá. Opoziční babráci dostanú šancu na reparát, ale premrhané 3 roky a neschopnosť dohodnúť sa na niečom, nedávajú veľkú šancu na úspešný reparát. Slovensko potrebuje skutočného Mesiáša, takého, aký prišiel k našim južným susedom, a začal čistiť Viktorov chliev. Slovensko potrebuje takéhoto Mesiáša, ale na obzore sa žiadny (zatiaľ ?) neobjavil. Ten falošný slovenský Mesiáš sa ale už teraz pripravuje na to, aby zasadol opäť na trón a dokončil svoje diabolské dielo.
PS : Mrzí ma, že sklamem všetkých optimistov a ospravedlňujem sa im, ale nevidím svetlo na konci tunela a pchať si hlavu do piesku, nikomu nepomôže. Nie nemám riešenie, riešenie by mala mať naša opozícia. Keď ho nemá, mala by nechať Fica vyžrať si, čo si navaril a využiť čas na to, aby sa lepšie pripravili na prevzatie moci a efektívne spravovanie krajiny. Čo môžeme urobiť my ? Zmeniť tento nefunkčný systém a dať väčšiu moc ľuďom, ale na to sme ešte nedorástli :-(. Preto hľadajme nášho Pétera Magyara, možno je aj tu, niekde medzi nami.