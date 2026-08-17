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15. aug 2026 o 15:56
Prečítané: 3 674x

Unikol záznam z bezpečnostnej rady

Kto je za prúserom v Prešovskej nemocnici ?

Rado Surovka
Rado Surovka Bloger
Unikol záznam z bezpečnostnej rady
(Zdroj: chatgpt.com)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Slovensko je krajina neobmedzených možností, preto nie je nič nezvyčajné, že na verejnosť občas preniknú aj veci, ktoré by sa na verejnosť dostať nemali. Na druhej strane sa na verejnosť nedostanú informácie, ktoré by sa na verejnosť dostať mali. Tento neoverený záznam zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR je dôkazom jedného aj druhého, ale podobnosť osôb je čisto náhodná.

Hlas podobný RF :

Noro, ty by si tu akože nemal byť, tak budeš zapisovateľ. Chcem, aby si to mal z prvej ruky. Feši, povedal si, že Gašparko niečo o tom prúsere v Prešove vyňuchal.

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Feši :

Mladý sa pochlapil, vyňuchali, že tí babráci sa nechali nachytať a na tie stĺpy použili nejakú novú progresívnu technológiu liatia betónu.

Hlas podobný RF :

Kuua, ja som vedel, že v tom musia mať prsty progresívci ! Noro, poriadne to aj s Gašparkom preklepte a zistite ako sa im podarilo dostať tú ich technológiu na stavbu. Feši, ako je možné, že nám tvoj človek nedal vedieť, že sa progresívcom podarilo prepašovať na stavbu tú svoju technológiu ? Za čo zobral prachy ? Zisti cez tvojho človeka vo firme, kto zlyhal, kto zobral od progresívcov.

Šuty :

To je jasná sabotáž ! To im musíme poriadne osoliť.

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Hlas podobný RF :

Jasne. Dáme im to poriadne vyžrať. Pelle, ty to začneš, tlačovkou o sabotáži na výstavbe novej nemocnice. Ohrozenie životov budúcich pacientov, ohrozenie životov na stavbe, však už vieš.

Šuty :

Ja zrobím tlačovku o podozrení z korupcie, ktorá presadila progresívnu technológiu na stavbe a ohrozila tak zdravie a životy ľudí. Vyčlením najlepších, overených ľudí na vyšetrenie toho, ako sa tá progresívna technológia mohla dostať na stavbu a kto je za tým.

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Hlas podobný RF :

Nezabudni dať noty aj novinárom, aby vedeli napísať odkiaľ vietor fúka. Ľudia musia počuť, ako progresivizmus škodí Slovensku.

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Šuty :

Jasne šéfe, to s Norom vybavíme.

Hlas podobný RF :

Deni, ty priprav tlačovku o tom, aké škody spôsobila tá progresívna technológia a spolu Jožom vydajte okamžite zákaz využívania akýchkoľvek progresívnych technológii na stavbách v gescii štátu. Boro, ty priprav zákon, ktorý by obmedzil využívanie progresívnych technológií a vypracuješ spolu s ostatnými materiál o vytvorení hrádze proti progresivizmu na Slovensku. Noro, máš to ?

Na Slovensko nič progresívne nepustíme !

Rado Surovka

Rado Surovka
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Dôchodca, ktorý zažil aj to, čo mnohí súčastníci nezažili. Človek, ktorý uznáva hodnoty, ktoré sa dnes už veľmi nenosia. Človek, ktorému nie je jedno v akom štáte žije a ktorý chce, aby sa naši potomkovia mali lepšie. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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