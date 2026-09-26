Zvoní Ficovi umieráčik

Róbert Fico dokázal za viac ako 15 rokov ficovlád urobiť z Tatranského tygra smradľavú zdochlinu na dne Európy. Ťažko nájsť aspoň niečo dobré, čo dokázal urobiť pre Slovensko a jeho obyvateľov, ale spolu s jeho kumpánmi nám dokázal ukradnúť túto krajinu. Slovensko je na kolenách, ale Robert Fico sa len škodoradostne vyškiera. Obetoval krajinu svojej pomste. Ukradol nám aj vieru a nádej na lepšiu budúcnosť ? Príčetní obyvatelia vkladajú veľkú nádej na zmenu do budúcoročných volieb.
Ľudia očakávajú obnovu právneho štátu, spravodlivosť a potrestanie korupcie. Zároveň ide o každodenný život, ekonomiku a smerovanie krajiny.
Najdôležitejšie bude rozložiť tento systém, ktorí mnohí označujú ako mafiánsky štát.
Druhým krokom bude obnova právneho štátu a začatie trestných konaní voči tým, ktorí sa dopustili korupcie. To znamená aj zapojenie protikorupčných organizácií a zmeny v polícii a prokuratúre.
Tretím bodom je ukončenie klientelistických vzťahov smerom k Rusku.
Bez týchto krokov nebude možné systém zmeniť.
Myslíte, že to je plán opozičných strán po vyhratých voľbách v roku 2027 ? Žiaľ nie je to plán našich opozičných strán, ale je to časť rozhovoru bývalého maďarského ministra pre Aktuality.sk po porážke Viktora Orbána v Maďarsku. https://www.aktuality.sk/clanok/BYNJDyJ/byvaly-madarsky-minister-orbanov-system-je-mafiansky-stat-ktory-sa-teraz-rozpada/
Naše opozičné strany totiž žiadny plán po vyhratých voľbách nemajú. Nemajú vlastne nič. Nemajú spoločnú víziu, nemajú spoločné priority, a preto nemajú ani spoločné riešenia skutočných problémov Slovenska. Venujú sa iným, asi dôležitejším veciam, kto s kým áno, s kým nie a ako si udržať svojich voličov. Voľby sú za dverami a je zrejmé, že Robert Fico si ich prehral. Pokiaľ sa opozičníci ešte nestihnú do volieb rozhádať, možu ich vyhrať. Potom sa budú handrkovať, kto dostane aké koryto a začnú si lámať hlavy nad Programovým vyhlásením vlády. Aké bude to vyhlásenie ? Aké by mohlo byť vyhlásenie, ušité na poslednú chviľu horúcou ihlou, horúcimi hlavami nespokojnými s rozdelením korýt ? Alebo sa mýlim a opozíční lídri už majú dohodnuté spoločné priority, rozdelenie a obsadenie rezortov ? Nie podľa toho, koľko hlasov získajú a aké koryto sa komu ujde, ale podľa toho, kto má najlepšieho odborníka, ktorý by zabezpečil plnenie spoločného programu pre daný rezort ? Nemožné ? Prečo by to malo byť nemožné ? Prečo by malo byť nemožné, aby zjednotená opozícia mala už teraz pripravené nielen spoločné priority, ale aj dohodnuté programy pre jednotlivé rezorty. Prečo by opozícia nemohla mať dohodnuté rezorty a odborníkov, ktorí budú zabezpečovať plnenie dohodnutých programov ? Lebo medveď ? Koľko zákonov má opozícia pripravených ? Napríklad pre rýchlu obnovu právneho štátu a potrestanie ľudí, ktorá roky rozkrádali Slovensko ? Myslíte, že opozícia má také zákony pripravené, alebo má niečo dohodnuté ? Nie, opozícia nemá nič. Po 3 rokoch v opozícii nemá pripravené nič. Načo, času je asi dosť ? Naozaj ?
Robert Fico neurobil pre Slovensko a jeho obyvateľov nič, ale na prevzatie moci bol veľmi dobre pripravený a nepochybne bude dobre pripravený aj na to, čo bude robiť po prehratých voľbách 2027. Takže drahí opozičníci, je päť minút po dvanástej, zaspali ste budíček, ale možno keby ste konečne začali robiť poriadnu spoločnú opozičnú prácu, tak by ste sa mohli pripraviť nielen na prevzatie moci, ale ja na zodpovedné a efektívne spravovanie krajiny. Inak bude víťazstvo v budúcich voľbách len ďalším sklamaním pre občanov a červeným kobercom k moci pre Roberta Fica.