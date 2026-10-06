Policajt sa rútil obcou 177km/hod ... záver ?

Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Pravdivosť tohoto príslovia potvrdzuje život každý deň.
Predstavte si, že by ste sa zbláznili a valili sa obcou 177 km/hod. Predstavte si, že by vás pri tej besnej jazde v obci odmerala hliadka a zastavila. Čo myslíte, že by sa stalo ? V tom najhoršom prípade, a iné by ste si za niečo také ani nazaslúžili, by ste v správnom konaní dostali pokutu 1 300 eur + zákaz viesť motorové vozidlá na 6 mesiacov až 3 roky. Zdá sa vám to byť primerané ? Podľa mňa nie, pretože bezohľadnou a nebezpečnou jazdou ste ohrozili životy ľudí v tej obci. Súdy v prípade pirátskej jazdy (napr. pri unikaní pred políciou) neváhajú kvalifikovať konanie ako úmyselné, ( nepriamy úmysel, vodič vedel, že môže niekoho zabiť a bol s tým uzrozumený), a ukladajú nepodmienečné tresty odňatia slobody na niekoľko rokov.
Čo myslíte, že sa stalo riaditeľovi obvodného oddelenia polície, ktorý sa rútil obcou 177 km/hod ?
a/ dostal nepodmienečný trest odňatia slobody na 1 rok
b/ dostal pokutu 1300€ a zákaz viezť motorové vozidlá na 1 rok
c/ zaplatíme mu výsluhový dôchodok a odchodné
Možno neuveríte, ale c/ je správne. Určite to správne nie je, ale na Slovensku to je možné. Keď ste riaditeľ obvodného oddelenie polície a šikovne požiadate o uvoľnenie zo služobného pomeru na vlastnú žiadosť. Odpochodujete do civilu, bez trestu a za vernú službu národu dostanete odchodné, alebo výsluhový dôchodok, alebo oboje. Pán riaditeľ vie nielen rýchlo jazdiť, ale vie aj dobre kľučkovať medzi paragrafmi. Dobre vedel, že keby ho prepustili z policajného zboru pre závažné porušenie pracovnej disciplíny, o nárok na odchodné by prišiel. Navyše, aj keby sa rozbehnuté trestné konanie (v inej veci) napokon skončilo preukázaním viny a odsúdením, o výsluhový dôchodok už nepríde. https://www.aktuality.sk/clanok/7X93sln/rutil-sa-obcou-177-kmh-a-neopravnene-lustroval-policajny-sef-obisiel-trest-odchodom-do-civilu/
Padni komu padni po slovensky. Jednému padne pokuta a zákaz viezť motorové vozidlo, inému sa za to isté ujde odchodné a výsluhový dôchodok. Takto vyzerá právo, právny štát a spravodlivosť na Slovensku. Myslíte, že to zmení Veľký tresk, alebo Hlboká orba ? Slovensko potrebuje totálny reštart a nielen prehnitého právneho systému.