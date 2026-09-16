Pán minister, toto je fungujúci systém? 24 vyhraných súdov. 16 rokov prieťahov. 27 listov naraz.

Minister práce Erik Tomáš hovorí o jednotlivých či „individuálnych prípadoch“. Počúvame, že systém funguje, lehoty sa stíhajú a že nejde o šetrenie na ľuďoch, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
Tak predstavím jeden „individuálny prípad“.
Môj.
16 rokov boja so systémom.
24 vyhraných súdnych konaní.
V jednej veci som na súdoch uspela 5-krát.
Po rokoch konaní a nečinnosti 27 listov z úradu v jediný deň.
Občan má na reakciu 8 či 15 dní.
A stále nie je koniec.
Naozaj systém funguje?
Koľkokrát musím vyhrať jeden súdny spor?
Príspevok súvisiaci s hygienou mi bol odňatý od 1. februára 2011.
Bránila som sa. Uspela som.
Úrad rozhodol znovu. Znovu som sa bránila.
Výsledok?
V jedinej veci som na súdoch uspela päťkrát. Z toho trikrát na Najvyššom súde SR.
Päťkrát!
Preto mám jednoduchú otázku:
Koľkokrát musí občan uspieť proti štátnemu orgánu, aby štátny orgán konečne rešpektoval výsledok?
Ak odpoveďou je, že proti rozhodnutiu sa občan môže brániť, tak áno.
Ja sa bránim už 16 rokov. A na súdoch som uspela 24-krát.
Súdna ochrana však nemôže znamenať nekonečný kolotoč:
úrad → odvolanie → ústredie → súd → najvyšší súd → zrušenie rozhodnutia → úrad → nové rozhodnutie → ďalší súd...
A potom znovu?
Do konca života?
To už nie je účinná ochrana práva.
To je administratívny ping-pong s ľudským životom.
Úrad môže nekonať roky. Ja mám osem dní.
Po rokoch konaní a nečinnosti mi úrad doručil 27 zásielok v jediný deň.
Ja som mala reagovať v krátkych lehotách – okrem iného 8 či 15 dní.
Zvládla som to. S pomocou. So zodretými ušami. Ale za akú cenu?
Počas týchto mimoriadne náročných dní mi krvný tlak vystúpil až na 202/119, zhoršili sa mi problémy so srdcom, vrátili sa opakované horúčky a zosilnil sa mi zápalový proces v organizme. Snažila som sa splniť všetko, čo odo mňa úrad požadoval, hoci som tým už reálne hazardovala so svojím zdravím.
Ľudský organizmus predsa nie je stroj. Nemožno donekonečna skúšať, koľko ešte vydrží.
Občanovi plynie osem dní.
A úradu? Rok. Dva. Päť. Desať.
V mojom prípade už šestnásť rokov.
A potom počúvam, že lehoty sa stíhajú.
Naozaj?
Falošní invalidi a tí „skutočne odkázaní“
Minister verejne prezentuje extrémne prípady údajného zneužívania systému. Hovorí napríklad o „fitneske“, ktorá mala poberať invalidný dôchodok pre problémy s chrbticou, či o ďalších prípadoch, ktoré podľa štátu nezodpovedali deklarovanému zdravotnému stavu.
Ak niekto podvádza, nech štát podvod preukáže a koná. Ale nemôže trestať tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
Podľa slov ministra niekto zneužije príspevok na auto dokonca na trestnú činnosť. Ale čo tí, ktorí sú na takýto príspevok skutočne odkázaní, čakajú naň 9 rokov a štyrikrát uspejú na súde? A stále čakajú...
Áno. Aj to sa stáva. Mne.
Minister zároveň hovorí, že nejde o šetrenie na chorých. Pomoc má zostať ľuďom, ktorí ju skutočne potrebujú.
Tak sa pýtam:
A čo ja, pán minister?
Som odkázaná na invalidný vozík. Mám závažné ťažké neurologické postihnutie a množstvo odborných lekárskych nálezov. Moje zdravotné postihnutie trvá už 18 rokov.
Napriek tomu sa svojich práv domáham 16 rokov.
Ak teda štát odoberá peniaze tým, ktorí na ne nemajú nárok, aby zostali pre ľudí, ktorí pomoc skutočne potrebujú, moja otázka je jednoduchá:
Kedy sa jej dočkajú tí skutočne odkázaní?
„To je iba individuálny prípad.“
Áno. Som individuálny prípad.
Každý človek so zdravotným postihnutím je individuálny prípad. A potrebuje individuálne posúdenie.
Ale 16 ročné konania, 24 úspechov na súdoch a päť víťazstiev v jedinej veci už nemožno odbiť tým, že je niekto jednoducho nespokojný s rozhodnutím.
Môj prípad je navyše verejne známy.
Tejto problematike sa nevenujem iba ako človek so zdravotným postihnutím. Prednášala som sociálnu posudkovú činnosť a stretávala som sa so sociálnymi pracovníkmi – často skvelými ľuďmi, ktorí však ani sami nemali vždy dostatok potrebných informácií.
Vyštudovala som sociálnu prácu až po doktorandský stupeň, s dvoma červenými diplomami, a následne právo na Univerzite Komenského, kde pokračujem v rigoróznom konaní...
Prednášala som o ľudských právach, Ústave SR, Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, dôstojnosti človeka a povinnosti verejnej správy rešpektovať práva ľudí so zdravotným postihnutím.
O to absurdnejšie pôsobí, že práve ja sa už 16 rokov musím domáhať rešpektovania tých istých práv, o ktorých som prednášala iným.
Za 13 rokov som stihla absolvovať 19 rokov vysokoškolského štúdia. Štát za 16 rokov nedokázal ukončiť moje konania.
Učila som o ľudských právach.
Učila som o právnom štáte.
A dnes sa pýtam: Kde sú tieto princípy v mojom vlastnom prípade?
Dohovor nestačí ratifikovať. Ústavu nestačí citovať. A právny štát nestačí deklarovať.
Musia fungovať aj vtedy, keď sa za svoje práva postaví jeden konkrétny človek.
Toto je sociálny a právny štát?
Pán minister, mám preto niekoľko jednoduchých otázok:
Je 16 rokov trvajúce konanie normálne?
Je 24 úspešných súdnych konaní iba „individuálny prípad“?
Koľkokrát mám v jednej veci vyhrať? Päťkrát nestačí?
Je normálne, že úrad môže roky nekonať, ale človeku so zdravotným postihnutím doručí 27 listov naraz a dá mu niekoľko dní na reakciu?
Môžu byť lekárske nálezy a právoplatné rozsudky opakovane odsúvané bokom a občan má jednoducho podať ďalšiu žalobu?
Ak áno, potom sa musím spýtať:
Je toto sociálny štát?
A ešte vážnejšie:
Je toto právny štát?
Právny štát sa totiž nemeria tým, že občan môže ísť na súd.
Meria sa aj tým, či štát právoplatné rozhodnutia súdov rešpektuje.
A sociálny štát sa nemeria tlačovými konferenciami ani percentami v prezentáciách.
Ukáže sa na tom, ako sa štát zachová ku konkrétnemu človeku, ktorý pomoc skutočne potrebuje.
Preto po 16 rokoch zostáva moja otázka veľmi jednoduchá:
Pán minister, koľko súdov ešte musím vyhrať?
PhDr. Mgr. Mária Szegfüová, PhD.