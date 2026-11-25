Najdrahší telefonát môjho života. Hodina rozhovoru za 1 264,82 eura. A vraj sa človek prestáva učiť až v hrobe.
Mám 55 rokov. V tomto veku už človek všeličo zažil. Podnikanie, obchodné rokovania, zákazníkov, dodávateľov, reklamácie, faktúry, aj zopár vlastných podnikateľských omylov. Človek si po rokoch začne trochu namýšľať, že už ho len tak niečo neprekvapí.
A potom príde jeden telefonát.
Trvá približne hodinu, je veľmi príjemný, profesionálny, plný možností, vízií a umelej inteligencie. Na druhej strane je človek, ktorý mi predstavuje platformu Everbot. Všetko znie logicky, moderne a celkom lákavo. V hlave sa mi už pomaly rozbiehajú nápady, ako by som to mohla využiť vo vlastnom podnikaní.
A tak si poviem: Prečo nie? Treba ísť s dobou. Umelá inteligencia je budúcnosť a ja predsa nechcem zostať v minulom storočí.
Po približne hodinovom rozhovore sa rozhodnem pre predplatné platformy Everbot.
Cena? 1 264,82 eura.
Keď si to teraz spätne prepočítam, bola to naozaj produktívna hodina. Za takú hodinovú sadzbu by som už očakávala minimálne konzultáciu s Nobelovou komisiou.
Lenže potom prišlo vytriezvenie.
Prvé prekvapenie prišlo pri fakturácii. Faktúra bola vystavená na správne IČO mojej slovenskej spoločnosti, ale s obchodným menom, ktoré moja firma používala pred štrnástimi rokmi. Áno, pred štrnástimi. Povedala som si, dobre, stáva sa, opravíme.
Na druhý pokus už bolo obchodné meno správne, ale stále mi účtovali českú DPH v plnej výške, hoci pri tejto službe mala byť daňová povinnosť prenesená na Slovensko.
Až na tretí pokus prišla správna faktúra.
Hurá! Tri pokusy, jedna správna faktúra. Technologický pokrok v priamom prenose.
Možno som precitlivená. Možno mám príliš vysoké nároky na obyčajnú faktúru. Ale vždy som si myslela, že ak niekto predáva moderné technologické riešenia, mal by mať aspoň tie základné obchodné veci zvládnuté.
Moje nadšenie sa rýchlo vytratilo. A tak som požiadala o zrušenie predplatného a vrátenie celej zaplatenej sumy. Bolo to iba niekoľko dní po nákupe. Platformu som dodnes ani neotvorila.
A tu sa začína druhá časť môjho príbehu.
Nasledovala celkom slušná korešpondenčná literatúra. Obchodné podmienky, vysvetlenia, odkazy na archívy, odpovede, ďalšie vysvetlenia. Komunikovala som so zákazníckou podporou aj s vrcholnými predstaviteľmi spoločnosti.
Everbot sa rozhodol moju žiadosť neakceptovať a opakovane sa odvoláva na svoje obchodné podmienky.
A tak som sa v 55 rokoch ocitla v novej životnej situácii. Namiesto toho, aby som skúmala možnosti umelej inteligencie, skúmam archív obchodných podmienok. Namiesto toho, aby som automatizovala prácu vo firme, automatizujem si vlastné odpovedanie na e-maily. A namiesto toho, aby mi technológia šetrila čas, trávim čas vysvetľovaním, prečo som si vlastne službu nechcela nechať.
Ak toto nie je pokrok, tak už naozaj neviem.
A teraz vážne. Nechcem nikoho urážať ani z ničoho obviňovať. Everbot je spoločnosť, ktorá predáva svoju službu, ja som zákazník, ktorý si ju kúpil. Takéto veci sa v podnikaní stávajú. Rozdiel je v tom, ako sa riešia, keď sa niečo pokazí.
Ja som si službu kúpila s úprimným záujmom ju používať. Nehľadala som spôsob, ako sa vyhnúť plateniu. Len som po prvých skúsenostiach stratila dôveru v dodávateľa a požiadala o zrušenie celého predplatného. Dodnes sa domnievam, že mám dôvod žiadať vrátenie celej pôvodne zaplatenej sumy
1 264,82 eura. Spoločnosť má na vec iný názor.
A tak mám zatiaľ jednu drahú podnikateľskú skúsenosť, ktorú som si, priznám sa, nemusela kupovať.
Vždy som si myslela, že človek sa má učiť celý život. Len som netušila, že ďalšia lekcia bude stáť 1 264,82 eura.
Ak si z toho mám niečo odniesť, tak asi toto: nabudúce, keď mi niekto bude hodinu telefonicky vysvetľovať, ako mi jeho technológia zmení život, najskôr si vypýtam všetko písomne. A potom si dám kávu, vyspím sa a rozhodnem sa o týždeň. Pretože garancia vrátenia peňazí, či reči o tom, ako si niečo môžete vyskúšať zdarma, ktoré svietia na webe, sú zrejme len pre vyvolených.
Lebo najdrahší telefonát môjho života už mám za sebou.
A dúfam, že aj posledný.
PS: Lenže tým sa celý príbeh neskončil. Pôvodná platba sa totiž finančne nevysporiadala. Českú DPH som už zaplatila a daňovú povinnosť mám podľa správneho fakturačného režimu riešiť na Slovensku.
Takže ak sa peniaze nevysporiadajú, výsledkom môže byť celkom pozoruhodná situácia: českú DPH som zaplatila a slovenskú mám ešte odviesť. Takže k tej sume 1264,82€ ešte prirátam pár stoviek za slovenskú DPH a suma ešte trošku narastie.
Vitajte v Absurdistane.