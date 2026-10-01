Koho naozaj zastupuje Únia miest Slovenska?

Ako príklad si zoberme najnovší facebookový status Únie miest. Týka sa zliav v MHD a píše sa v ňom:
"ÚMS a krajské mestá taktiež nezdieľajú optimizmus vlády, že dočasná zľava výrazne zmení cestovné návyky obyvateľov. Opatrenie vnímame skôr ako politický marketing než ako účinnú pomoc mestám a obciam."
Pro tomto výroku sa pristavím a dokonca sa vrátim do lavíc svojej strednej školy. Raz, keď sme mali hodinu matematiky, tak sa nás pani učiteľka spýtala, či by sme vedeli povedať príklad na nejakú množinu. Mne táto úloha prišla veľmi škôlkarska a povedal som: "množina žiakov tejto triedy". Podobné príklady povedali aj druhí spolužiaci. Učiteľka nás potom zvozila, že väčšina našich príkladov bolo zlých. V mojom prípade to platí taktiež, pretože "množina žiakov tejto triedy" v skutočnosti nie je žiadnou množinou. Po správnosti som mal povedať, že ide o množinu VŠETKÝCH žiakov našej triedy, alebo som mal tých žiakov vymenovať. Pointa je teda v tom, že pri definovaní množiny musíte presne určiť, čo je a čo nie je jej súčasťou.
V tomto duchu by mala svoje vyhlásenia upraviť aj Únia miest Slovenska. Používa výraz "krajské mestá", pričom nie je jasné, či ide o všetky alebo len niektoré z nich. Mňa by napr. zaujímalo, či aj primátor mesta, v ktorom žijem (Banská Bystrica) sa pridáva k výzve a či aj on (Ján Nosko) považuje kroky vlády iba za politický marketing.
Primátori miest prostredníctom Únie miest tak stoja v akomsi alibistickom tieni. Keby dačo, tak sa veľmi rázne postavili proti krokom vlády (veď vydali stanovisko prostredníctvom Únie miest) a keby dačo, tak s tým nemajú nič spoločné (primátori nie sú podpísaní pod vyhlásením Únie).
O túto tému som sa zaujímal aj pred pol rokom, keď sa Únia miest ohradila voči nápadu Hlasu o istej údajenj pomoci rodinám. Téma v tomto kontexte nie je dôležitá, zaujímali ma skôr procesy v rámci Únie miest, ako vznikajú ich vlastné stanoviská. Na ústredie organizácie som preto poslal sériu otázok.
Pýtal som sa na to, ako vzniká taká tlačová správa Únie, ktoré orgány ju schvaľujú a kto sa teda pod ne podpisuje. Odpvoedali mi v tomto duchu:
Komunikácia ÚMS zastupuje záujmy, hodnoty a priority všetkých členských miest.
Orgány Únie miest Slovenska k tlačovým správam neprijímajú samostatné uznesenia
Ku konkrétnej téme rodinného balíčka, ktorú pred pol rokom otvorila strana Hlas, mi vtedy napísali:
Predmetná tlačová správa bola vydaná v súlade s dlhodobou pozíciou Únie miest Slovenska, podľa ktorej majú byť všetky návrhy zákonov s vplyvom na príjmy alebo výdavky územnej samosprávy vopred korektne prerokované so zástupcami samosprávy a zároveň k nim má byť navrhnutý primeraný kompenzačný mechanizmus.
Môj záver: mestá by sa nemali skrývať za vyhlásenia Únie miest, pokiaľ ich vyjadrenia nepodpisujú. To, že Únia háji ich záujmy, ešte neznamená, že sa stotožňuje s názormi tých, ktorých zastupuje.