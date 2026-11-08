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8. nov 2026 o 08:52
Prečítané: 25x

Kniha, ktorá si vás získa

Priateľstvo, ktoré vznikne tam kde to nie je možné.

Erika Telekyová
Erika Telekyová Bloger
Kniha, ktorá si vás získa
Písmo: A- | A+
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Pokračovanie úspešnej série Chlapci z Tommenky sa v tretej knihe Zachráň 6 sústreďuje na Joeyho Lyncha a Aoife Molloyovú.

Po prvýkrát neviem, ako začať recenziu, pretože táto kniha v čitateľovi vyvolá celú škálu emócií! A verte mi, TENTO príbeh sa vám zaryje hlboko do mysle.

Dej sa rozbieha pomaly. Prvé stretnutie a postupné priateľstvo je doplnené humorom, doťahovaním a zamilovaním. Ak čakáte presladenú romantiku, sklamem vás. Aoife a Joey si nič nedarujú, no predsa sa navzájom potrebujú. Moja najobľúbenejšia scéna bola hodina varenia. Prečítala som ju aj štyrikrát a zakaždým som sa zasmiala. Ak ste čítali predošlé dve časti, tak viete, aký charakter je Aoife. Tu ale máme možnosť spoznať ju o niečo bližšie. Mne sa veľmi páčil zdravý feminizmus, ktorý autorka pridala do príbehu, a hlavne vnímanie sebahodnoty. Cítila som predovšetkým "dvojaký meter" medzi mužmi a ženami, ktorý sa žiaľ uplatňuje dodnes. Hlavná hrdinka si však od chlapcov nenechá nič diktovať, a to mi bolo veľmi sympatické. Jasné, občas mi jej konanie nedávalo zmysel, ale tak to bolo v poriadku.

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Pod povrchom humoru sa postupne rozvíja život Joeyho Lyncha. Prirovnala by som to k "temnému hadovi." Zo začiatku to nevnímate, no postupne sa okolo vás ovinie a už nepustí! A Joeyho život? Jedno veľké peklo. Nakoľko je kniha písaná v prvej osobe, myšlienky a pocity sú o to intenzívnejšie a bolestivejšie. Skladám autorke poklonu, lebo to, čo dokázala zosobniť a vložiť do tejto postavy, sa podarí len málokomu. Po tomto príbehu budete emocionálne vyčerpaní a ani príjemná oddychová kniha vám nezaručí pokoj.

Kniha sa okrem iného venuje aj téme závislosti. Nie však v rovine "toto je zlé, nerobte to," ale spôsobom, ktorým pochopíte konanie hlavného hrdinu a zároveň si uvedomíte, PREČO je to nebezpečné.

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"Nejde o to, čo urobiť chcem, ale čo musím."

Táto jediná Joeyho veta ma až do konca nepustila a skrýva sa za ňou všetko. Budete mať chuť kričať a plakať, koľkokrát sa Joey postavil svojmu alkoholickému otcovi, len aby ochránil svojich súrodencov! Zaručene budete knihu odkladať, pretože je nemožné prečítať ju naraz.

Záver sa končí tak, ako sme pri tejto autorke zvyknutí – cliffhangerom. Preto už netrpezlivo čakám na pokračovanie. Hodnotím ju ako jednu z najlepších kníh roku 2026. Ak máte odvahu čítať aj príbehy, ktoré vás vyšťavia, nebojte sa siahnuť po Zachráň 6. Nech vás neodradzuje žáner "young adult", lebo čítať ju môžu pokojne aj dospelí. Možno práve im by som silno odporúčala prečítať si to.

Erika Telekyová

Erika Telekyová

Bloger 
  • Počet článkov:  26
    •  | 
  • Páči sa:  50x

Dobrý deň, volám sa Erika Telekyová a venujem sa knižným recenziám. Svoju prácu prezentujem na svojom Instagramovom účte pod pseudonymom @chichovaerika a na facebookovej stránke Erika Chichová - literárna kritička. Chcem prezentovať nielen seba ale aj slovenských autorov, pretože si myslím že majú čo ponúknuť. Spolupracovala som s niekoľkými spisovateľmi, ktorým som ako externá čitateľka pomáhala upraviť text a logické chyby v nich, porovnať pôvodné vydanie s re-vydaním, či vyhľadať súvislosti z viacerých kníh. Rada cestujem a spoznávam nové krajiny, z ktorých ma najviac oslovilo Anglicko, kde som žila dva roky. Mojou ďalšou záľubou sú maľovanie, rocková a metalová hudba, japonské anime, manga a japonská kultúra. Budem rada ak mi dáte šancu a prečítate si moje články, a zanecháte slušný koment. Ďakujem, s pozdravom Erika Telekyová Zoznam autorových rubrík:  Knižné recenzie a literárna kritika

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