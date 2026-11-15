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15. nov 2026 o 15:27
Prečítané: 23x

Tri generácie žien, tri osudy naprieč Čínou

Nie je to len kniha o Číne. Je to kniha o tom, ako sa veľké dejiny zapisujú do malých ľudských životov.

Erika Telekyová
Erika Telekyová Bloger
Tri generácie žien, tri osudy naprieč Čínou
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Niektoré príbehy sa píšu preto, aby sme nezabudli. Iné preto, aby sme pochopili, čo všetko dokáže človek prežiť. A potom sú také, ktoré nám ukážu, ako veľmi môžu dejiny zasiahnuť do osudov obyčajných ľudí.

Divoké labute sú výnimočnou autobiografickou rodinnou ságou, v ktorej Jung Chang rozpráva príbeh troch generácií žien svojej rodiny. Príbeh starej mamy, matky a napokon vlastný.

Tri ženy. Tri odlišné životné cesty. Každá vyrastala v inej dobe, s inými predstavami o budúcnosti, no všetky spája krajina, ktorej dejiny zásadne poznačili ich osudy.

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Divoké labute
Divoké labute 

Od posledných rokov čínskeho cisárstva, cez japonskú okupáciu a nástup komunizmu až po Maovu kultúrnu revolúciu. Autorka nás prostredníctvom osobných spomienok prenáša do obdobia, v ktorom sa politické ideológie, spoločenské zmeny a mocenské rozhodnutia premietali do každodenného života miliónov ľudí.

Je to svedectvo o tradíciách, ktoré zväzovali ženské životy, o viere v lepšiu budúcnosť, ale aj o sklamaní, prenasledovaní, strachu a strate slobody.

Osobitnú silu tejto knihy dáva práve spojenie veľkých dejín s intímnym rodinným príbehom. Dejiny tu totiž nie sú iba dátumami a menami politických predstaviteľov. Majú konkrétne tváre, mená a predovšetkým ľudské osudy.

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Zaujímavosťou je, že kniha je v Číne zakázaná a jej vydanie vyvolalo medzinárodný ohlas.

Divoké labute nie sú iba príbehom troch žien. Sú pohľadom do dejín jednej krajiny cez životy tých, ktorí ich museli prežiť.

Pretože za každou veľkou historickou udalosťou sa skrývajú tisíce malých, často nevypovedaných ľudských príbehov.

Čítate radi knihy, ktoré spájajú skutočné ľudské osudy s historickými udalosťami? A poznáte Divoké labute?

Erika Telekyová

Erika Telekyová

Bloger 
  • Počet článkov:  27
    •  | 
  • Páči sa:  50x

Dobrý deň, volám sa Erika Telekyová a venujem sa knižným recenziám. Svoju prácu prezentujem na svojom Instagramovom účte pod pseudonymom @chichovaerika a na facebookovej stránke Erika Chichová - literárna kritička. Chcem prezentovať nielen seba ale aj slovenských autorov, pretože si myslím že majú čo ponúknuť. Spolupracovala som s niekoľkými spisovateľmi, ktorým som ako externá čitateľka pomáhala upraviť text a logické chyby v nich, porovnať pôvodné vydanie s re-vydaním, či vyhľadať súvislosti z viacerých kníh. Rada cestujem a spoznávam nové krajiny, z ktorých ma najviac oslovilo Anglicko, kde som žila dva roky. Mojou ďalšou záľubou sú maľovanie, rocková a metalová hudba, japonské anime, manga a japonská kultúra. Budem rada ak mi dáte šancu a prečítate si moje články, a zanecháte slušný koment. Ďakujem, s pozdravom Erika Telekyová Zoznam autorových rubrík:  Knižné recenzie a literárna kritika

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