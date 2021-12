Čo nás učí Roman Kóňa o lojalite k značke?

Rozhovor s majiteľom Mäso od Romana, mi pripomenul, že nie je jedno, kde míňam svoje peniaze. Ak máte niekoho a niečo radi, míňajte u neho. Aby ste to tam našli aj ďalší mesiac.

Keď máte nejaký podnik radi, tak tam aj choďte. Občas totiž počujem, že sa niekto čuduje, že nejaký podnik zatvorili, aj keď to tam mal rád, no už dva roky tam nebol. No tak sa potom nečuduj, že je zatvorený, ak si tam tak dlho nebol.